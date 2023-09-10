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В Мосгоризбиркоме провели процедуру сборки ключа расшифрования ДЭГ - РИА Новости, 10.09.2023
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20:47 10.09.2023 (обновлено: 23:12 10.09.2023)
https://ria.ru/20230910/golosovanie-1895402365.html
В Мосгоризбиркоме провели процедуру сборки ключа расшифрования ДЭГ
В Мосгоризбиркоме провели процедуру сборки ключа расшифрования ДЭГ - РИА Новости, 10.09.2023
В Мосгоризбиркоме провели процедуру сборки ключа расшифрования ДЭГ
В Мосгоризбиркоме провели процедуру сборки ключа шифрования системы дистанционного электронного голосования для подведения итогов выборов в Москве, передает... РИА Новости, 10.09.2023
2023-09-10T20:47
2023-09-10T23:12
политика
россия
москва
юрий ермолов
игорь борисов
алексей шапошников
новомосковский административный округ
московская городская избирательная комиссия
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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. В Мосгоризбиркоме провели процедуру сборки ключа шифрования системы дистанционного электронного голосования для подведения итогов выборов в Москве, передает корреспондент РИА Новости. В преддверии выборов, 7 сентября, ключ был разделен на 5 частей и отдан хранителям. Среди них: от Общественной палаты города Москвы - Вадим Ковалёв, представитель от Московской городской избирательной комиссии - член избиркома Юрий Ермолов, от Центральной избирательной комиссии России - Игорь Борисов, от Мосгордумы - Алексей Шапошников, от совета муниципальных образований столицы - Владимир Дудочкин. Выборы в России в большинстве регионов начались 8 сентября и продлятся по 10-е. В единый день голосования запланированы выборы высших должностных лиц в 21 субъекте РФ и дополнительные выборы депутатов Госдумы по четырем вакантным местам по одномандатным избирательным округам. В Москве выбирают мэра и депутатов в 13 муниципальных образованиях Троицкого и Новомосковского административных округов (ТиНАО).
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россия
москва
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политика, россия, москва, юрий ермолов, игорь борисов, алексей шапошников, новомосковский административный округ, московская городская избирательная комиссия, московская городская дума, мосгоризбирком, единый день голосования в россии — 2023
Политика, Россия, Москва, Юрий Ермолов, Игорь Борисов, Алексей Шапошников, Новомосковский административный округ, Московская городская избирательная комиссия, Московская городская дума, Мосгоризбирком, Единый день голосования в России — 2023
В Мосгоризбиркоме провели процедуру сборки ключа расшифрования ДЭГ

Мосгоризбирком провел процедуру сборки ключа расшифрования онлайн-голосования

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкМужчина участвует в голосовании через терминал
Мужчина участвует в голосовании через терминал - РИА Новости, 1920, 10.09.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Мужчина участвует в голосовании через терминал. Архивное фото
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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. В Мосгоризбиркоме провели процедуру сборки ключа шифрования системы дистанционного электронного голосования для подведения итогов выборов в Москве, передает корреспондент РИА Новости.
В преддверии выборов, 7 сентября, ключ был разделен на 5 частей и отдан хранителям. Среди них: от Общественной палаты города Москвы - Вадим Ковалёв, представитель от Московской городской избирательной комиссии - член избиркома Юрий Ермолов, от Центральной избирательной комиссии России - Игорь Борисов, от Мосгордумы - Алексей Шапошников, от совета муниципальных образований столицы - Владимир Дудочкин.
Выборы в России в большинстве регионов начались 8 сентября и продлятся по 10-е. В единый день голосования запланированы выборы высших должностных лиц в 21 субъекте РФ и дополнительные выборы депутатов Госдумы по четырем вакантным местам по одномандатным избирательным округам. В Москве выбирают мэра и депутатов в 13 муниципальных образованиях Троицкого и Новомосковского административных округов (ТиНАО).
Предварительные результаты выборов мэра Москвы на инфоэкране в Информационном центре ЦИК России - РИА Новости, 1920, 10.09.2023
Процедура выборов мэра Москвы
Вчера, 01:30
 
ПолитикаРоссияМоскваЮрий ЕрмоловИгорь БорисовАлексей ШапошниковНовомосковский административный округМосковская городская избирательная комиссияМосковская городская думаМосгоризбиркомЕдиный день голосования в России — 2023
 
 
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