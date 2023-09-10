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В Мосгоризбиркоме провели процедуру сборки ключа расшифрования ДЭГ
В Мосгоризбиркоме провели процедуру сборки ключа расшифрования ДЭГ - РИА Новости, 10.09.2023
В Мосгоризбиркоме провели процедуру сборки ключа расшифрования ДЭГ
В Мосгоризбиркоме провели процедуру сборки ключа шифрования системы дистанционного электронного голосования для подведения итогов выборов в Москве, передает... РИА Новости, 10.09.2023
2023-09-10T20:47
2023-09-10T20:47
2023-09-10T23:12
политика
россия
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юрий ермолов
игорь борисов
алексей шапошников
новомосковский административный округ
московская городская избирательная комиссия
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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. В Мосгоризбиркоме провели процедуру сборки ключа шифрования системы дистанционного электронного голосования для подведения итогов выборов в Москве, передает корреспондент РИА Новости. В преддверии выборов, 7 сентября, ключ был разделен на 5 частей и отдан хранителям. Среди них: от Общественной палаты города Москвы - Вадим Ковалёв, представитель от Московской городской избирательной комиссии - член избиркома Юрий Ермолов, от Центральной избирательной комиссии России - Игорь Борисов, от Мосгордумы - Алексей Шапошников, от совета муниципальных образований столицы - Владимир Дудочкин. Выборы в России в большинстве регионов начались 8 сентября и продлятся по 10-е. В единый день голосования запланированы выборы высших должностных лиц в 21 субъекте РФ и дополнительные выборы депутатов Госдумы по четырем вакантным местам по одномандатным избирательным округам. В Москве выбирают мэра и депутатов в 13 муниципальных образованиях Троицкого и Новомосковского административных округов (ТиНАО).
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Политика, Россия, Москва, Юрий Ермолов, Игорь Борисов, Алексей Шапошников, Новомосковский административный округ, Московская городская избирательная комиссия, Московская городская дума, Мосгоризбирком, Единый день голосования в России — 2023
В Мосгоризбиркоме провели процедуру сборки ключа расшифрования ДЭГ
Мосгоризбирком провел процедуру сборки ключа расшифрования онлайн-голосования