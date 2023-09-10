https://ria.ru/20230910/golosovanie-1895402365.html

В Мосгоризбиркоме провели процедуру сборки ключа расшифрования ДЭГ

В Мосгоризбиркоме провели процедуру сборки ключа расшифрования ДЭГ - РИА Новости, 10.09.2023

В Мосгоризбиркоме провели процедуру сборки ключа расшифрования ДЭГ

В Мосгоризбиркоме провели процедуру сборки ключа шифрования системы дистанционного электронного голосования для подведения итогов выборов в Москве, передает... РИА Новости, 10.09.2023

2023-09-10T20:47

2023-09-10T20:47

2023-09-10T23:12

политика

россия

москва

юрий ермолов

игорь борисов

алексей шапошников

новомосковский административный округ

московская городская избирательная комиссия

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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. В Мосгоризбиркоме провели процедуру сборки ключа шифрования системы дистанционного электронного голосования для подведения итогов выборов в Москве, передает корреспондент РИА Новости. В преддверии выборов, 7 сентября, ключ был разделен на 5 частей и отдан хранителям. Среди них: от Общественной палаты города Москвы - Вадим Ковалёв, представитель от Московской городской избирательной комиссии - член избиркома Юрий Ермолов, от Центральной избирательной комиссии России - Игорь Борисов, от Мосгордумы - Алексей Шапошников, от совета муниципальных образований столицы - Владимир Дудочкин. Выборы в России в большинстве регионов начались 8 сентября и продлятся по 10-е. В единый день голосования запланированы выборы высших должностных лиц в 21 субъекте РФ и дополнительные выборы депутатов Госдумы по четырем вакантным местам по одномандатным избирательным округам. В Москве выбирают мэра и депутатов в 13 муниципальных образованиях Троицкого и Новомосковского административных округов (ТиНАО).

https://ria.ru/20230910/mer-1894747618.html

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москва

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