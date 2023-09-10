https://ria.ru/20230910/golosovanie-1895398899.html
В Подмосковье завершилось голосование на выборах
В Подмосковье завершилось голосование на выборах - РИА Новости, 10.09.2023
В Подмосковье завершилось голосование на выборах
Трехдневное голосование на выборах в Подмосковье завершилось, сообщили в Мособлизбиркоме. РИА Новости, 10.09.2023
2023-09-10T20:29
2023-09-10T20:29
2023-09-10T23:12
политика
московская область (подмосковье)
единый день голосования в россии — 2023
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0a/1895393203_0:0:3076:1731_1920x0_80_0_0_1a61b5f97f0343afea13c31c2f61653d.jpg
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Трехдневное голосование на выборах в Подмосковье завершилось, сообщили в Мособлизбиркоме. "В 20.00 закрылись все избирательные участки! Члены участковых избирательных комиссий приступили к подсчету голосов избирателей", - отметили в официальном Telegram-канале ведомства.
https://ria.ru/20230910/vybory-1895336312.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0a/1895393203_347:0:3076:2047_1920x0_80_0_0_ee98df98a4e8aaa8794d7075d76105c0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, московская область (подмосковье), единый день голосования в россии — 2023
Политика, Московская область (Подмосковье), Единый день голосования в России — 2023
В Подмосковье завершилось голосование на выборах
Мособлизбирком: в Подмосковье завершилось голосование на выборах