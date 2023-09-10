https://ria.ru/20230910/golosovanie-1895398899.html

В Подмосковье завершилось голосование на выборах

В Подмосковье завершилось голосование на выборах - РИА Новости, 10.09.2023

В Подмосковье завершилось голосование на выборах

Трехдневное голосование на выборах в Подмосковье завершилось, сообщили в Мособлизбиркоме. РИА Новости, 10.09.2023

2023-09-10T20:29

2023-09-10T20:29

2023-09-10T23:12

политика

московская область (подмосковье)

единый день голосования в россии — 2023

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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Трехдневное голосование на выборах в Подмосковье завершилось, сообщили в Мособлизбиркоме. "В 20.00 закрылись все избирательные участки! Члены участковых избирательных комиссий приступили к подсчету голосов избирателей", - отметили в официальном Telegram-канале ведомства.

https://ria.ru/20230910/vybory-1895336312.html

московская область (подмосковье)

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2023

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политика, московская область (подмосковье), единый день голосования в россии — 2023