https://ria.ru/20230910/golosovanie-1895398688.html

На выборах в Москве проголосовали более 3,2 миллиона человек

На выборах в Москве проголосовали более 3,2 миллиона человек - РИА Новости, 10.09.2023

На выборах в Москве проголосовали более 3,2 миллиона человек

На текущий момент в Москве на выборах проголосовали 3 284 078 человек из 7,6 миллиона избирателей, заявила председатель Мосгоризбиркома Ольга Кириллова. РИА Новости, 10.09.2023

2023-09-10T20:27

2023-09-10T20:27

2023-09-10T23:12

политика

москва

мосгоризбирком

единый день голосования в россии — 2023

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МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. На текущий момент в Москве на выборах проголосовали 3 284 078 человек из 7,6 миллиона избирателей, заявила председатель Мосгоризбиркома Ольга Кириллова."Активность москвичей была высокая. По окончании выборов проголосовало 3 284 078 москвичей. <…> Подчеркиваю, что цифра предварительная", — сказала Кириллова.Выборы в России в большинстве регионов начались 8 сентября и продлились по 10-е. В единый день голосования запланированы выборы высших должностных лиц в 21 субъекте России и дополнительные выборы депутатов Госдумы по четырем вакантным местам по одномандатным избирательным округам. В Москве выбирают мэра и депутатов в 13 муниципальных образованиях Троицкого и Новомосковского административных округов (ТиНАО).

https://ria.ru/20230910/mer-1894747618.html

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политика, москва, мосгоризбирком, единый день голосования в россии — 2023