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Избирательные участки в России закрылись в Единый день голосования - РИА Новости, 10.09.2023
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20:16 10.09.2023 (обновлено: 23:13 10.09.2023)
https://ria.ru/20230910/golosovanie-1895396016.html
Избирательные участки в России закрылись в Единый день голосования
Избирательные участки в России закрылись в Единый день голосования - РИА Новости, 10.09.2023
Избирательные участки в России закрылись в Единый день голосования
Избирательные участки закрылись в Центральной России в воскресенье, голосование за глав регионов, а также в законодательные собрания и народные советы... РИА Новости, 10.09.2023
2023-09-10T20:16
2023-09-10T23:13
москва
смоленская область
новомосковский административный округ
политика
ивановская областная дума
ярославская областная дума
единый день голосования в россии — 2023
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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Избирательные участки закрылись в Центральной России в воскресенье, голосование за глав регионов, а также в законодательные собрания и народные советы завершилось. Избирательные участки в Единый день голосования закрылись в 20.00 мск на выборах губернаторов Московской, Воронежской, Ивановской, Нижегородской, Орловской, Псковской и Смоленской областях. В Москве выбирали мэра и депутатов в 13 муниципальных образованиях Троицкого и Новомосковского административных округов (ТиНАО). МоскваВ Москва проходило трехдневное голосование. В этом году москвичи выбирали мэра Москвы и депутатов в 13 муниципальных образованиях Троицкого и Новомосковского административных округов (ТиНАО). По городу работало почти 2,2 тысячи избирательных участков. Как и в прошлые годы, москвичи могли проголосовать очно на участках или электронно из любого удобного места. Кроме того, в этом году впервые можно было проголосовать через терминалы электронного голосования, которые размещали на участках, они также были использованы для надомного голосования, подавать заявление для этого не требовалось. При этом в Москве подозреваемые и обвиняемые могли проголосовать в девяти СИЗО на выборах высших должностных лиц 18 субъектов Российской Федерации. Московская областьВ Московской области голосование также было трехдневным. Для выборов губернатора было открыто порядка 4 тысяч избирательных участков. Все участки были оснащены веб-камерами для возможности оперативной коммуникации, благодаря этому вышестоящие комиссии могли оперативно рассматривать вопросы, возникающие в УИК. Также жители региона впервые смогли воспользоваться возможностью электронного дистанционного голосования. Другие регионыИзбирательные участки также закрылись в Воронежской, Ивановской, Нижегородской, Орловской, Псковской и Смоленской областях, в этих регионах проходили выборы губернаторов. Также избирательные участки закрылись в регионах, где проходили выборы в законодательные органы власти. Среди них Донецкая Народная Республика (выборы в народный совет), Луганская Народная Республика (выборы в народный совет), Херсонская область (выборы в областную думу) и Запорожская область (выборы в законодательное собрание). Также избирательные участки закрылись на выборах в Народный хурал Калмыкии, на выборах в Архангельское областное собрание депутатов, в законодательное собрание Владимирской области, в Ивановскую областную думу, законодательное собрание Ростовской области, Ярославскую областную думу, собрание депутатов Ненецкого автономного округа.
https://ria.ru/20230910/golosovanie-1894749485.html
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москва
смоленская область
новомосковский административный округ
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москва, смоленская область, новомосковский административный округ, политика, ивановская областная дума, ярославская областная дума, единый день голосования в россии — 2023
Москва, Смоленская область, Новомосковский административный округ, Политика, Ивановская областная Дума, Ярославская областная Дума, Единый день голосования в России — 2023
Избирательные участки в России закрылись в Единый день голосования

Избирательные участки в Центральной России закрылись в Единый день голосования

© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкПодсчет голосов на выборах в единый день голосования в Республикие Хакасия
Подсчет голосов на выборах в единый день голосования в Республикие Хакасия - РИА Новости, 1920, 10.09.2023
© РИА Новости / Илья Наймушин
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Подсчет голосов на выборах в единый день голосования в Республикие Хакасия
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Избирательные участки закрылись в Центральной России в воскресенье, голосование за глав регионов, а также в законодательные собрания и народные советы завершилось.
Избирательные участки в Единый день голосования закрылись в 20.00 мск на выборах губернаторов Московской, Воронежской, Ивановской, Нижегородской, Орловской, Псковской и Смоленской областях. В Москве выбирали мэра и депутатов в 13 муниципальных образованиях Троицкого и Новомосковского административных округов (ТиНАО).
Агитационный баннер к Единому дню голосования - РИА Новости, 1920, 10.09.2023
Единый день голосования в России
Вчера, 01:01

Москва

В Москва проходило трехдневное голосование. В этом году москвичи выбирали мэра Москвы и депутатов в 13 муниципальных образованиях Троицкого и Новомосковского административных округов (ТиНАО). По городу работало почти 2,2 тысячи избирательных участков. Как и в прошлые годы, москвичи могли проголосовать очно на участках или электронно из любого удобного места. Кроме того, в этом году впервые можно было проголосовать через терминалы электронного голосования, которые размещали на участках, они также были использованы для надомного голосования, подавать заявление для этого не требовалось. При этом в Москве подозреваемые и обвиняемые могли проголосовать в девяти СИЗО на выборах высших должностных лиц 18 субъектов Российской Федерации.

Московская область

В Московской области голосование также было трехдневным. Для выборов губернатора было открыто порядка 4 тысяч избирательных участков. Все участки были оснащены веб-камерами для возможности оперативной коммуникации, благодаря этому вышестоящие комиссии могли оперативно рассматривать вопросы, возникающие в УИК. Также жители региона впервые смогли воспользоваться возможностью электронного дистанционного голосования.
В каких регионах пройдет дистанционное электронное голосование (ДЭГ)
21 июля, 11:00
Инфографика
В каких регионах пройдет дистанционное электронное голосование (ДЭГ)Посмотреть

Другие регионы

Избирательные участки также закрылись в Воронежской, Ивановской, Нижегородской, Орловской, Псковской и Смоленской областях, в этих регионах проходили выборы губернаторов.
Также избирательные участки закрылись в регионах, где проходили выборы в законодательные органы власти. Среди них Донецкая Народная Республика (выборы в народный совет), Луганская Народная Республика (выборы в народный совет), Херсонская область (выборы в областную думу) и Запорожская область (выборы в законодательное собрание).
Также избирательные участки закрылись на выборах в Народный хурал Калмыкии, на выборах в Архангельское областное собрание депутатов, в законодательное собрание Владимирской области, в Ивановскую областную думу, законодательное собрание Ростовской области, Ярославскую областную думу, собрание депутатов Ненецкого автономного округа.
Итоги выборов глав регионов России
Итоги выборов глав регионов России
Вчера, 15:02
 
МоскваСмоленская областьНовомосковский административный округПолитикаИвановская областная ДумаЯрославская областная ДумаЕдиный день голосования в России — 2023
 
 
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