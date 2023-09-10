Избирательные участки в России закрылись в Единый день голосования
Избирательные участки в Центральной России закрылись в Единый день голосования
© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкПодсчет голосов на выборах в единый день голосования в Республикие Хакасия
Подсчет голосов на выборах в единый день голосования в Республикие Хакасия
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Избирательные участки закрылись в Центральной России в воскресенье, голосование за глав регионов, а также в законодательные собрания и народные советы завершилось.
Избирательные участки в Единый день голосования закрылись в 20.00 мск на выборах губернаторов Московской, Воронежской, Ивановской, Нижегородской, Орловской, Псковской и Смоленской областях. В Москве выбирали мэра и депутатов в 13 муниципальных образованиях Троицкого и Новомосковского административных округов (ТиНАО).
Москва
В Москва проходило трехдневное голосование. В этом году москвичи выбирали мэра Москвы и депутатов в 13 муниципальных образованиях Троицкого и Новомосковского административных округов (ТиНАО). По городу работало почти 2,2 тысячи избирательных участков. Как и в прошлые годы, москвичи могли проголосовать очно на участках или электронно из любого удобного места. Кроме того, в этом году впервые можно было проголосовать через терминалы электронного голосования, которые размещали на участках, они также были использованы для надомного голосования, подавать заявление для этого не требовалось. При этом в Москве подозреваемые и обвиняемые могли проголосовать в девяти СИЗО на выборах высших должностных лиц 18 субъектов Российской Федерации.
Московская область
В Московской области голосование также было трехдневным. Для выборов губернатора было открыто порядка 4 тысяч избирательных участков. Все участки были оснащены веб-камерами для возможности оперативной коммуникации, благодаря этому вышестоящие комиссии могли оперативно рассматривать вопросы, возникающие в УИК. Также жители региона впервые смогли воспользоваться возможностью электронного дистанционного голосования.
Другие регионы
Избирательные участки также закрылись в Воронежской, Ивановской, Нижегородской, Орловской, Псковской и Смоленской областях, в этих регионах проходили выборы губернаторов.
Также избирательные участки закрылись в регионах, где проходили выборы в законодательные органы власти. Среди них Донецкая Народная Республика (выборы в народный совет), Луганская Народная Республика (выборы в народный совет), Херсонская область (выборы в областную думу) и Запорожская область (выборы в законодательное собрание).
Также избирательные участки закрылись на выборах в Народный хурал Калмыкии, на выборах в Архангельское областное собрание депутатов, в законодательное собрание Владимирской области, в Ивановскую областную думу, законодательное собрание Ростовской области, Ярославскую областную думу, собрание депутатов Ненецкого автономного округа.