https://ria.ru/20230910/golosovanie-1895395691.html

Блиновской разрешили проголосовать на выборах в Москве

Блиновской разрешили проголосовать на выборах в Москве - РИА Новости, 10.09.2023

Блиновской разрешили проголосовать на выборах в Москве

Находящаяся под домашним арестом блогер Елена Блиновская с разрешения следователя проголосовала на выборах на одном из столичных участков, сообщила РИА Новости... РИА Новости, 10.09.2023

2023-09-10T20:14

2023-09-10T20:14

2023-09-10T23:13

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россия

елена блиновская

следственный комитет россии (ск рф)

единый день голосования в россии — 2023

общество

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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Находящаяся под домашним арестом блогер Елена Блиновская с разрешения следователя проголосовала на выборах на одном из столичных участков, сообщила РИА Новости её адвокат Наталия Сальникова. "Да, с разрешения следователя Елена посетила избирательный участок в столице, проголосовала", - рассказала собеседница агентства. Пресненский суд Москвы 21 июля продлил Блиновской меру пресечения до 26 октября. Домашний арест блогер отбывает в своем подмосковном коттедже. До этого Сальникова заявила, что на активы и имущество ряда компаний, связанных с блогером, наложен арест на общую сумму примерно 64 миллиарда рублей. Ранее руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова сообщила РИА Новости, что ведомство просит взыскать с Блиновской 918 908 197 рублей в счет возмещения ущерба, причиненного бюджетной системе РФ. Кроме того, в рамках обеспечительных мер наложен арест на принадлежащие Блиновской и ее родственникам 21 объект недвижимости, свыше 46 миллионов рублей и 292 тысяч долларов наличными, 50 банковских счетов. При этом, по словам защиты, до сих пор нет решения налогового органа, который должен установить точный ущерб по делу. На сегодняшний день Блиновская заплатила 55 миллионов рублей налогов. По данным СК, Блиновская получала большой доход от реализации учебных курсов и тренинг-марафонов, не желая "переходить на общую систему налогообложения и уплачивать предусмотренные данным налоговым режимом НДС и НДФЛ". Кроме того, по информации СК, она привлекла к реализации преступной схемы неустановленных лиц. По версии следствия, блогер не уплатила за 2019-2021 годы налоги на общую сумму свыше 918 миллионов рублей. Прокуратура отмечала, что Блиновская также легализовала незаконно полученные 43 миллиона рублей, оплатив автомобиль мужа, закупив оборудование для фирм супруга и сестры, работу музыкального артиста и праздничное мероприятие в августе 2021 года. Позднее фигурантом дела стал и ее муж Алексей Блиновский. Ему избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий, не позволяющая пользоваться связью и интернетом, но в передвижениях его не ограничили.

https://ria.ru/20230428/blinovskaya-1868287456.html

https://ria.ru/20230508/blogery-1870029103.html

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москва, россия, елена блиновская, следственный комитет россии (ск рф), единый день голосования в россии — 2023, общество