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Электронное голосование в Камчатском крае признали успешно завершившимся - РИА Новости, 10.09.2023
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16:59 10.09.2023
https://ria.ru/20230910/golosovanie-1895365536.html
Электронное голосование в Камчатском крае признали успешно завершившимся
Электронное голосование в Камчатском крае признали успешно завершившимся - РИА Новости, 10.09.2023
Электронное голосование в Камчатском крае признали успешно завершившимся
Электронное голосование в Камчатском крае признано успешно завершившимся, заявил председатель территориальной избирательной комиссии дистанционного электронного РИА Новости, 10.09.2023
2023-09-10T16:59
2023-09-10T16:59
политика
камчатский край
россия
москва
госдума рф
единый день голосования в россии — 2023
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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Электронное голосование в Камчатском крае признано успешно завершившимся, заявил председатель территориальной избирательной комиссии дистанционного электронного голосования (ТИК ДЭГ) Олег Артамонов. "У нас успешно подведены итоги по Камчатскому краю. Комиссия единогласно признала голосование по ДЭГ в Камчатском крае успешно завершившимся", - сказал он в ходе брифинга в воскресенье. На выборах 2023 года ДЭГ применяется в 24 регионах РФ на федеральной платформе, в 18 из них – впервые, и в Москве - на собственной цифровой платформе. Выборы в России в единый день голосования в большинстве регионов будут проходить три дня и начались 8 сентября, основным днем станет 10 сентября. В ЕДГ запланированы выборы высших должностных лиц в 21 субъекте РФ и дополнительные выборы депутатов Госдумы по четырём вакантным местам по одномандатным избирательным округам. Назначены выборы в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.
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политика, камчатский край, россия, москва, госдума рф, единый день голосования в россии — 2023
Политика, Камчатский край, Россия, Москва, Госдума РФ, Единый день голосования в России — 2023
Электронное голосование в Камчатском крае признали успешно завершившимся

ТИК признал электронное голосование в Камчатском крае успешно завершившимся

© РИА Новости / Александр Сухов | Перейти в медиабанкУрны с бюллетенями на выборах
Урны с бюллетенями на выборах - РИА Новости, 1920, 10.09.2023
© РИА Новости / Александр Сухов
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Урны с бюллетенями на выборах
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Электронное голосование в Камчатском крае признано успешно завершившимся, заявил председатель территориальной избирательной комиссии дистанционного электронного голосования (ТИК ДЭГ) Олег Артамонов.
"У нас успешно подведены итоги по Камчатскому краю. Комиссия единогласно признала голосование по ДЭГ в Камчатском крае успешно завершившимся", - сказал он в ходе брифинга в воскресенье.
На выборах 2023 года ДЭГ применяется в 24 регионах РФ на федеральной платформе, в 18 из них – впервые, и в Москве - на собственной цифровой платформе.
Выборы в России в единый день голосования в большинстве регионов будут проходить три дня и начались 8 сентября, основным днем станет 10 сентября. В ЕДГ запланированы выборы высших должностных лиц в 21 субъекте РФ и дополнительные выборы депутатов Госдумы по четырём вакантным местам по одномандатным избирательным округам. Назначены выборы в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.
Итоги выборов глав регионов России
Итоги выборов глав регионов России
15:02
 
ПолитикаКамчатский крайРоссияМоскваГосдума РФЕдиный день голосования в России — 2023
 
 
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