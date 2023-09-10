https://ria.ru/20230910/golosovanie-1895365536.html

Электронное голосование в Камчатском крае признали успешно завершившимся

Электронное голосование в Камчатском крае признали успешно завершившимся - РИА Новости, 10.09.2023

Электронное голосование в Камчатском крае признали успешно завершившимся

Электронное голосование в Камчатском крае признано успешно завершившимся, заявил председатель территориальной избирательной комиссии дистанционного электронного РИА Новости, 10.09.2023

2023-09-10T16:59

2023-09-10T16:59

2023-09-10T16:59

политика

камчатский край

россия

москва

госдума рф

единый день голосования в россии — 2023

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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Электронное голосование в Камчатском крае признано успешно завершившимся, заявил председатель территориальной избирательной комиссии дистанционного электронного голосования (ТИК ДЭГ) Олег Артамонов. "У нас успешно подведены итоги по Камчатскому краю. Комиссия единогласно признала голосование по ДЭГ в Камчатском крае успешно завершившимся", - сказал он в ходе брифинга в воскресенье. На выборах 2023 года ДЭГ применяется в 24 регионах РФ на федеральной платформе, в 18 из них – впервые, и в Москве - на собственной цифровой платформе. Выборы в России в единый день голосования в большинстве регионов будут проходить три дня и начались 8 сентября, основным днем станет 10 сентября. В ЕДГ запланированы выборы высших должностных лиц в 21 субъекте РФ и дополнительные выборы депутатов Госдумы по четырём вакантным местам по одномандатным избирательным округам. Назначены выборы в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.

https://ria.ru/20230910/vybory-1895336312.html

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политика, камчатский край, россия, москва, госдума рф, единый день голосования в россии — 2023