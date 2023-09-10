https://ria.ru/20230910/golosovanie-1895359203.html

Кравцов приехал на голосование с сыном на велосипедах

Кравцов приехал на голосование с сыном на велосипедах - РИА Новости, 10.09.2023

Кравцов приехал на голосование с сыном на велосипедах

Глава Минпросвещения России Сергей Кравцов принял участие в голосовании на выборах, он выбрал очный формат голосования, а на избирательный участок приехал на... РИА Новости, 10.09.2023

2023-09-10T16:29

2023-09-10T16:29

2023-09-10T16:29

политика

россия

донецкая народная республика

луганская народная республика

сергей кравцов

госдума рф

единый день голосования в россии — 2023

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/01/1893618750_0:0:3054:1718_1920x0_80_0_0_6c1806bf4c50832b5dd044cef92d637e.jpg

МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Глава Минпросвещения России Сергей Кравцов принял участие в голосовании на выборах, он выбрал очный формат голосования, а на избирательный участок приехал на велосипеде вместе с сыном, сообщается в Telegram-канале министерства. "Сергей Кравцов принял участие в голосовании. Министр просвещения выбрал очный формат. На избирательный участок он приехал на велосипеде вместе с сыном", - говорится в сообщении. Отмечается что Кравцов отдал голос за выбранного кандидата через специальный электронный терминал. Выборы в России в единый день голосования в большинстве регионов проходят три дня и начались 8 сентября, основным днем станет 10 сентября. В ЕДГ запланированы выборы высших должностных лиц в 21 субъекте РФ и дополнительные выборы депутатов Госдумы по четырём вакантным местам по одномандатным избирательным округам. Назначены выборы в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. В Москве выбирают мэра и депутатов в 13 муниципальных образованиях Троицкого и Новомосковского административных округов (ТиНАО).

https://ria.ru/20230910/mer-1894747618.html

россия

донецкая народная республика

луганская народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

политика, россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, сергей кравцов, госдума рф, единый день голосования в россии — 2023