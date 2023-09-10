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Кравцов приехал на голосование с сыном на велосипедах - РИА Новости, 10.09.2023
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16:29 10.09.2023
https://ria.ru/20230910/golosovanie-1895359203.html
Кравцов приехал на голосование с сыном на велосипедах
Кравцов приехал на голосование с сыном на велосипедах - РИА Новости, 10.09.2023
Кравцов приехал на голосование с сыном на велосипедах
Глава Минпросвещения России Сергей Кравцов принял участие в голосовании на выборах, он выбрал очный формат голосования, а на избирательный участок приехал на... РИА Новости, 10.09.2023
2023-09-10T16:29
2023-09-10T16:29
политика
россия
донецкая народная республика
луганская народная республика
сергей кравцов
госдума рф
единый день голосования в россии — 2023
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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Глава Минпросвещения России Сергей Кравцов принял участие в голосовании на выборах, он выбрал очный формат голосования, а на избирательный участок приехал на велосипеде вместе с сыном, сообщается в Telegram-канале министерства. "Сергей Кравцов принял участие в голосовании. Министр просвещения выбрал очный формат. На избирательный участок он приехал на велосипеде вместе с сыном", - говорится в сообщении. Отмечается что Кравцов отдал голос за выбранного кандидата через специальный электронный терминал. Выборы в России в единый день голосования в большинстве регионов проходят три дня и начались 8 сентября, основным днем станет 10 сентября. В ЕДГ запланированы выборы высших должностных лиц в 21 субъекте РФ и дополнительные выборы депутатов Госдумы по четырём вакантным местам по одномандатным избирательным округам. Назначены выборы в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. В Москве выбирают мэра и депутатов в 13 муниципальных образованиях Троицкого и Новомосковского административных округов (ТиНАО).
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политика, россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, сергей кравцов, госдума рф, единый день голосования в россии — 2023
Политика, Россия, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Сергей Кравцов, Госдума РФ, Единый день голосования в России — 2023
Кравцов приехал на голосование с сыном на велосипедах

Кравцов приехал на голосование с сыном на велосипедах и отдал голос очно

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкМинистр просвещения России Сергей Кравцов
Министр просвещения России Сергей Кравцов - РИА Новости, 1920, 10.09.2023
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Министр просвещения России Сергей Кравцов. Архивное фото
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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Глава Минпросвещения России Сергей Кравцов принял участие в голосовании на выборах, он выбрал очный формат голосования, а на избирательный участок приехал на велосипеде вместе с сыном, сообщается в Telegram-канале министерства.
"Сергей Кравцов принял участие в голосовании. Министр просвещения выбрал очный формат. На избирательный участок он приехал на велосипеде вместе с сыном", - говорится в сообщении.
Отмечается что Кравцов отдал голос за выбранного кандидата через специальный электронный терминал.
Выборы в России в единый день голосования в большинстве регионов проходят три дня и начались 8 сентября, основным днем станет 10 сентября. В ЕДГ запланированы выборы высших должностных лиц в 21 субъекте РФ и дополнительные выборы депутатов Госдумы по четырём вакантным местам по одномандатным избирательным округам. Назначены выборы в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. В Москве выбирают мэра и депутатов в 13 муниципальных образованиях Троицкого и Новомосковского административных округов (ТиНАО).
Предварительные результаты выборов мэра Москвы на инфоэкране в Информационном центре ЦИК России - РИА Новости, 1920, 10.09.2023
Процедура выборов мэра Москвы
01:30
 
ПолитикаРоссияДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаСергей КравцовГосдума РФЕдиный день голосования в России — 2023
 
 
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