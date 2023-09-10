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В Подмосковье 87 процентов избирателей проголосовали через ДЭГ

В Подмосковье 87 процентов избирателей проголосовали через ДЭГ - РИА Новости, 10.09.2023

В Подмосковье 87 процентов избирателей проголосовали через ДЭГ

В Подмосковье на 15.00 в дистанционном электронном голосовании приняли участие 87% от общего число заявок, сообщил глава Мособлизбиркома Илья Березкин. РИА Новости, 10.09.2023

2023-09-10T16:10

2023-09-10T16:10

2023-09-10T16:20

единый день голосования в россии — 2023

московская область (подмосковье)

общество

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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. В Подмосковье на 15.00 в дистанционном электронном голосовании приняли участие 87% от общего число заявок, сообщил глава Мособлизбиркома Илья Березкин."В дистанционном электронном голосовании приняли участие 386 тысяч 953 избирателя, что составляет 87% от общего числа заявок, - сказал Березкин журналистам.

московская область (подмосковье)

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единый день голосования в россии — 2023, московская область (подмосковье), общество