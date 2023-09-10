Рейтинг@Mail.ru
В Подмосковье 87 процентов избирателей проголосовали через ДЭГ - РИА Новости, 10.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:10 10.09.2023 (обновлено: 16:20 10.09.2023)
https://ria.ru/20230910/golosovanie-1895355184.html
В Подмосковье 87 процентов избирателей проголосовали через ДЭГ
В Подмосковье 87 процентов избирателей проголосовали через ДЭГ - РИА Новости, 10.09.2023
В Подмосковье 87 процентов избирателей проголосовали через ДЭГ
В Подмосковье на 15.00 в дистанционном электронном голосовании приняли участие 87% от общего число заявок, сообщил глава Мособлизбиркома Илья Березкин. РИА Новости, 10.09.2023
2023-09-10T16:10
2023-09-10T16:20
единый день голосования в россии — 2023
московская область (подмосковье)
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/09/1877257242_0:166:3052:1883_1920x0_80_0_0_f4d2a327edeb3367aafbf423ef3f841c.jpg
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. В Подмосковье на 15.00 в дистанционном электронном голосовании приняли участие 87% от общего число заявок, сообщил глава Мособлизбиркома Илья Березкин."В дистанционном электронном голосовании приняли участие 386 тысяч 953 избирателя, что составляет 87% от общего числа заявок, - сказал Березкин журналистам.
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/09/1877257242_76:87:2690:2048_1920x0_80_0_0_6e529e21e5f646c0a4ad56a990720f7f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
единый день голосования в россии — 2023, московская область (подмосковье), общество
Единый день голосования в России — 2023, Московская область (Подмосковье), Общество
В Подмосковье 87 процентов избирателей проголосовали через ДЭГ

В Подмосковье 87 процентов от общего числа избирателей проголосовали через ДЭГ

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкСправочно-информационный интернет-портал Госуслуги
Справочно-информационный интернет-портал Госуслуги - РИА Новости, 1920, 10.09.2023
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в медиабанк
Справочно-информационный интернет-портал Госуслуги. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. В Подмосковье на 15.00 в дистанционном электронном голосовании приняли участие 87% от общего число заявок, сообщил глава Мособлизбиркома Илья Березкин.
"В дистанционном электронном голосовании приняли участие 386 тысяч 953 избирателя, что составляет 87% от общего числа заявок, - сказал Березкин журналистам.
В каких регионах пройдет дистанционное электронное голосование (ДЭГ)
21 июля, 11:00
Инфографика
В каких регионах пройдет дистанционное электронное голосование (ДЭГ)Посмотреть
 
Единый день голосования в России — 2023Московская область (Подмосковье)Общество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала