https://ria.ru/20230910/golosovanie-1895348115.html
ЦИК объяснила причины публикации результатов голосования в Якутии
ЦИК объяснила причины публикации результатов голосования в Якутии - РИА Новости, 10.09.2023
ЦИК объяснила причины публикации результатов голосования в Якутии
Итоги голосования в Якутии были размещены преждевременно, поскольку в ходе ввода данных по уже закрытым избирательным участкам один из системных администраторов РИА Новости, 10.09.2023
2023-09-10T15:38
2023-09-10T15:38
2023-09-10T15:38
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МОСКВА, 10 сен – РИА Новости. Итоги голосования в Якутии были размещены преждевременно, поскольку в ходе ввода данных по уже закрытым избирательным участкам один из системных администраторов ошибочно нажал кнопку "разместить", следует из комментария ЦИК России. Ранее ЦИК опубликовал первые данные ЦИК после отработки 0,37% протоколов в Якутии, согласно которым глава региона Айсен Николаев лидировал на выборах руководителя региона с 58,29%. Голосование в Республике Саха (Якутия) на выборах 10 сентября проходит по трем часовым поясам. Первые участки там закрылись в 12:00 (мск). Вместе с тем, в целом голосование в Республике завершилось в 14:00 (мск). "В ходе ввода данных по уже закрытым избирательным участкам один из системных администраторов ошибочно нажал кнопку "разместить", что привело к преждевременному отображению результатов голосования на экране Информационного центра. Искажений данных при этом допущено не было", - прокомментировал ЦИК России. Также ЦИК уточняет, что в связи с закрытием всех участков в Республике Саха (Якутия) сейчас данные с предварительными результатами отображены корректно. Выборы в России в единый день голосования в большинстве регионов будут проходить три дня и начнутся с 8 сентября, основным днем станет 10 сентября. В ЕДГ запланированы выборы высших должностных лиц в 21 субъекте РФ и дополнительные выборы депутатов Госдумы по четырём вакантным местам по одномандатным избирательным округам. Назначены выборы в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.
https://ria.ru/20230910/vybory-1895336312.html
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политика, россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, айсен николаев, госдума рф, единый день голосования в россии — 2023
Политика, Россия, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Айсен Николаев, Госдума РФ, Единый день голосования в России — 2023
ЦИК объяснила причины публикации результатов голосования в Якутии
ЦИК объяснила публикацию результатов голосования в Якутии ошибкой специалиста