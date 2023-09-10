https://ria.ru/20230910/golosovanie-1895337044.html

Глава СПЧ оценил работу ДЭГ в регионах

Глава СПЧ оценил работу ДЭГ в регионах - РИА Новости, 10.09.2023

Глава СПЧ оценил работу ДЭГ в регионах

Через несколько лет практически все регионы будут иметь доступ к дистанционному электронному голосованию, нареканий на ДЭГ в регионах нет, заявил глава СПЧ... РИА Новости, 10.09.2023

2023-09-10T14:30

2023-09-10T14:30

2023-09-10T14:30

политика

россия

валерий фадеев

единый день голосования в россии — 2023

совет по правам человека при президенте рф (спч)

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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Через несколько лет практически все регионы будут иметь доступ к дистанционному электронному голосованию, нареканий на ДЭГ в регионах нет, заявил глава СПЧ Валерий Фадеев. "Электронное голосование в этом году проводится в 25 субъектах Российской Федерации и, с моей точки зрения, очень важно, что здесь нет суеты. Это голосование вводится последовательно, очень серьезный подход без спешки, потому что очень важно спокойно и в рабочем порядке преодолеть скептицизм - новое явление, новая история, много скептиков: надо не спеша преодолеть скептицизм", - сказал он в ходе брифинга.Он также считает, что "через несколько лет" практически все регионы "будут иметь возможность электронного голосования". "То, что я наблюдаю, и то, что сообщают коллеги, нареканий нет", - заключил Фадеев. Выборы в России в единый день голосования в большинстве регионов проходят три дня и начались 8 сентября, основным днем станет 10 сентября. В ЕДГ запланированы выборы высших должностных лиц в 21 субъекте РФ и дополнительные выборы депутатов Госдумы по четырём вакантным местам по одномандатным избирательным округам. Назначены выборы в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.

https://ria.ru/20230910/golosovanie-1894749485.html

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Ольга Фомченкова

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Ольга Фомченкова

политика, россия, валерий фадеев, единый день голосования в россии — 2023, совет по правам человека при президенте рф (спч)