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Глава СПЧ оценил работу ДЭГ в регионах - РИА Новости, 10.09.2023
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14:30 10.09.2023
https://ria.ru/20230910/golosovanie-1895337044.html
Глава СПЧ оценил работу ДЭГ в регионах
Глава СПЧ оценил работу ДЭГ в регионах - РИА Новости, 10.09.2023
Глава СПЧ оценил работу ДЭГ в регионах
Через несколько лет практически все регионы будут иметь доступ к дистанционному электронному голосованию, нареканий на ДЭГ в регионах нет, заявил глава СПЧ... РИА Новости, 10.09.2023
2023-09-10T14:30
2023-09-10T14:30
политика
россия
валерий фадеев
единый день голосования в россии — 2023
совет по правам человека при президенте рф (спч)
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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Через несколько лет практически все регионы будут иметь доступ к дистанционному электронному голосованию, нареканий на ДЭГ в регионах нет, заявил глава СПЧ Валерий Фадеев. &quot;Электронное голосование в этом году проводится в 25 субъектах Российской Федерации и, с моей точки зрения, очень важно, что здесь нет суеты. Это голосование вводится последовательно, очень серьезный подход без спешки, потому что очень важно спокойно и в рабочем порядке преодолеть скептицизм - новое явление, новая история, много скептиков: надо не спеша преодолеть скептицизм&quot;, - сказал он в ходе брифинга.Он также считает, что "через несколько лет" практически все регионы "будут иметь возможность электронного голосования". "То, что я наблюдаю, и то, что сообщают коллеги, нареканий нет", - заключил Фадеев. Выборы в России в единый день голосования в большинстве регионов проходят три дня и начались 8 сентября, основным днем станет 10 сентября. В ЕДГ запланированы выборы высших должностных лиц в 21 субъекте РФ и дополнительные выборы депутатов Госдумы по четырём вакантным местам по одномандатным избирательным округам. Назначены выборы в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.
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политика, россия, валерий фадеев, единый день голосования в россии — 2023, совет по правам человека при президенте рф (спч)
Политика, Россия, Валерий Фадеев, Единый день голосования в России — 2023, Совет по правам человека при Президенте РФ (СПЧ)
Глава СПЧ оценил работу ДЭГ в регионах

Глава СПЧ Фадеев: нареканий на ДЭГ в регионах нет

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкМужчина участвует в голосовании на избирательном участке в Москве
Мужчина участвует в голосовании на избирательном участке в Москве - РИА Новости, 1920, 10.09.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Мужчина участвует в голосовании на избирательном участке в Москве
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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Через несколько лет практически все регионы будут иметь доступ к дистанционному электронному голосованию, нареканий на ДЭГ в регионах нет, заявил глава СПЧ Валерий Фадеев.
«

"Электронное голосование в этом году проводится в 25 субъектах Российской Федерации и, с моей точки зрения, очень важно, что здесь нет суеты. Это голосование вводится последовательно, очень серьезный подход без спешки, потому что очень важно спокойно и в рабочем порядке преодолеть скептицизм - новое явление, новая история, много скептиков: надо не спеша преодолеть скептицизм", - сказал он в ходе брифинга.

Агитационный баннер к Единому дню голосования - РИА Новости, 1920, 10.09.2023
Единый день голосования в России
01:01
Он также считает, что "через несколько лет" практически все регионы "будут иметь возможность электронного голосования".
"То, что я наблюдаю, и то, что сообщают коллеги, нареканий нет", - заключил Фадеев.
Выборы в России в единый день голосования в большинстве регионов проходят три дня и начались 8 сентября, основным днем станет 10 сентября. В ЕДГ запланированы выборы высших должностных лиц в 21 субъекте РФ и дополнительные выборы депутатов Госдумы по четырём вакантным местам по одномандатным избирательным округам. Назначены выборы в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.
В каких регионах пройдет дистанционное электронное голосование (ДЭГ)
21 июля, 11:00
Инфографика
В каких регионах пройдет дистанционное электронное голосование (ДЭГ)Посмотреть
 
ПолитикаРоссияВалерий ФадеевЕдиный день голосования в России — 2023Совет по правам человека при Президенте РФ (СПЧ)
 
 
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