https://ria.ru/20230910/golosovanie-1895279185.html
В Москве стартовал финальный день голосования
В Москве стартовал финальный день голосования - РИА Новости, 10.09.2023
В Москве стартовал финальный день голосования
Финальный день голосования на выборах мэра стартовал в Москве, ночью продолжалось электронное голосование, которое проходило спокойно, замечаний не было,... РИА Новости, 10.09.2023
2023-09-10T08:43
2023-09-10T08:43
2023-09-10T09:09
москва
единый день голосования в россии — 2023
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политика
ольга кириллова
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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Финальный день голосования на выборах мэра стартовал в Москве, ночью продолжалось электронное голосование, которое проходило спокойно, замечаний не было, сообщил в Telegram-канале Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве в 2023 году его руководитель Вадим Ковалев."Финальный день голосования в Москве, штаб работает, у нас есть трансляция со всех избирательных участков, видим, что происходит в городе, каких-то замечаний нет. Ночь прошла спокойно", - рассказал Ковалёв.Он отметил, что сегодня ожидают большее количество москвичей, кто решит проголосовать на выборах мэра Москвы и выборах муниципальных депутатов в ТиНАО.В свою очередь, председатель Мосгоризбиркома Ольга Кириллова сообщила журналистам, что все участки для голосования в Москве открылись вовремя, все спокойно, системы работают штатно, в городе созданы все условия для последнего дня голосования."Все участки открылись вовремя, все происходит спокойно, ровно, системы работают в штатном режиме, поэтому все условия для голосования созданы", - заявила она.Кириллова также отметила, что впереди москвичей ждёт очень ответственный день, необходимо проявить активность.Выборы в России в большинстве регионов начались 8 сентября и продлятся по 10-е. В единый день голосования запланированы выборы высших должностных лиц в 21 субъекте РФ и дополнительные выборы депутатов Госдумы по четырем вакантным местам по одномандатным избирательным округам. В Москве выбирают мэра и депутатов в 13 муниципальных образованиях Троицкого и Новомосковского административных округов (ТиНАО).
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москва, единый день голосования в россии — 2023, тинао, политика, ольга кириллова, мосгоризбирком
Москва, Единый день голосования в России — 2023, ТиНАО, Политика, Ольга Кириллова, Мосгоризбирком
В Москве стартовал финальный день голосования
В Москве стартовал финальный день голосования на выборах мэра