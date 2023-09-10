https://ria.ru/20230910/golosovanie-1895278813.html

В Подмосковье стартовал заключительный день голосования

В Подмосковье стартовал заключительный день голосования - РИА Новости, 10.09.2023

В Подмосковье стартовал заключительный день голосования

Третий и заключительный день выборов в Подмосковье стартовал, в 8.00 открылись 3971 избирательный участок, сообщил Мособлизбирком в Telegram-канале. РИА Новости, 10.09.2023

2023-09-10T08:37

2023-09-10T08:37

2023-09-10T08:37

политика

московская область (подмосковье)

истра

единый день голосования в россии — 2023

егорьевск

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/07/1894717363_0:145:2940:1800_1920x0_80_0_0_fbf5fac344830d4d562944e80d67cc4f.jpg

МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Третий и заключительный день выборов в Подмосковье стартовал, в 8.00 открылись 3971 избирательный участок, сообщил Мособлизбирком в Telegram-канале. "В 8.00 в Подмосковье открылись 3971 избирательный участок: 3928 - образованы в общем порядке, а также 43 временных участка. Члены участковых избирательных комиссий приступили к проведению голосования", - говорится в сообщении. По данным Мособлизбиркома, в Единый день голосования на территории Подмосковья состоятся выборы в органы местного самоуправления в десяти городских округах: Богородский, Егорьевск, Истра, Красногорск, Лосино-Петровский, Можайский, Талдомский, Павлово-Посадский, Черноголовка, Лобня. Также в 2023 году состоятся выборы губернатора Московской области. Они будут проходить три дня - с 8 по 10 сентября. Отдать голоса за кандидатов можно будет как очно, так и онлайн. Для участия в электронном голосовании необходимо было подать заявление через портал "Госуслуги" в срок с 24 июля по 4 сентября.

https://ria.ru/20230909/feyki-1895245546.html

московская область (подмосковье)

истра

егорьевск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

политика, московская область (подмосковье), истра, единый день голосования в россии — 2023, егорьевск