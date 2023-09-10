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В ЛНР стартовал третий день голосования
В ЛНР стартовал третий день голосования - РИА Новости, 10.09.2023
В ЛНР стартовал третий день голосования
Третий день голосования стартовал в Луганской Народной Республике, заявила на брифинге заместитель председателя избиркома ЛНР Марианна Сумская. РИА Новости, 10.09.2023
2023-09-10T08:24
2023-09-10T08:24
2023-09-10T08:24
единый день голосования в россии — 2023
луганская народная республика
политика
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ЛУГАНСК, 10 сен - РИА Новости. Третий день голосования стартовал в Луганской Народной Республике, заявила на брифинге заместитель председателя избиркома ЛНР Марианна Сумская. "За ночь никаких происшествий не произошло... Все участки открылись, третий день голосования начался. Сегодня голосование продлится до 16.00", - сказала Сумская журналистам.
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Как проголосовать онлайн в 2023 году
Дистанционное электронное голосование в 2023 году пройдет в 25 регионах России. Чтобы принять в нем участие, нужно иметь подтвержденную (полную) учетную запись на портале госуслуг или сайте mos.ru (для москвичей). Кроме того, жителям 24 субъектов Федерации необходимо заранее подать заявление через интернет. Подробнее об онлайн-голосовании — в видеоинфографике Ria.ru.
2023-09-10T08:24
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единый день голосования в россии — 2023, луганская народная республика, политика
Единый день голосования в России — 2023, Луганская Народная Республика, Политика
В ЛНР стартовал третий день голосования
В ЛНР стартовал третий день голосования, все участки открылись