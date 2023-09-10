https://ria.ru/20230910/germaniya-1895253494.html

СМИ: критикующая помощь Киеву и санкции депутат ФРГ основывает свою партию

СМИ: критикующая помощь Киеву и санкции депутат ФРГ основывает свою партию - РИА Новости, 10.09.2023

СМИ: критикующая помощь Киеву и санкции депутат ФРГ основывает свою партию

Депутат бундестага Германии от Левой партии Сара Вагенкнехт, регулярно критикующая политику правительства по отношению к конфликту на Украине и выступающая за... РИА Новости, 10.09.2023

2023-09-10T00:25

2023-09-10T00:25

2023-09-10T00:25

германия

россия

украина

сара вагенкнехт

борис писториус

маркус зедер

христианско-социальный союз

bild

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БЕРЛИН, 10 сен - РИА Новости. Депутат бундестага Германии от Левой партии Сара Вагенкнехт, регулярно критикующая политику правительства по отношению к конфликту на Украине и выступающая за отмену санкций против России, решила основать собственную партию, сообщает немецкая газета Bild. В конце августа сообщалось, что Вагенкнехт заняла третье место в рейтинге самых популярных политиков ФРГ, составленном институтом Insa для газеты Bild, после министра обороны Бориса Писториуса и лидера партии "Христианско-социальный союз" (ХСС) Маркуса Зедера. "Теперь стало ясно, что партия Вагенкнехт будет", - пишет газета со ссылкой на свою информацию. При этом сама политик в интервью изданию говорит, что примет решение только к концу года. Как прокомментировала Вагенкнехт газете Bild, в основе ее партии будут лежать четыре основных положения: экономическая целесообразность - чтобы "покончить с безумной политикой" правительственной коалиции; социальная справедливость - в центре ее внимания будет повышение зарплаты, максимально регулируемые государством цены; мир - во внешней политике Вагенкнехт хотела бы делать акцент не на поставки оружия, а на дипломатию. По мнению политика, нельзя допустить дальнейшего увеличения военного бюджета. Также она считает, что с Россией должен быть заключен мир любой ценой. По ее словам, экономическая война против российской стороны вредит не России, а экономике ФРГ. Четвертое положение - свобода, которая касается отношения к другим мнениям.

https://ria.ru/20230901/zavisimost-1893538752.html

https://ria.ru/20230818/germaniya-1890761854.html

германия

россия

украина

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германия, россия, украина, сара вагенкнехт, борис писториус, маркус зедер, христианско-социальный союз, bild, в мире