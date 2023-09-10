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Финских железнодорожников выгонят после разрыва связей с Россией - РИА Новости, 10.09.2023
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02:15 10.09.2023
https://ria.ru/20230910/finlyandiya-1895259411.html
Финских железнодорожников выгонят после разрыва связей с Россией
Финских железнодорожников выгонят после разрыва связей с Россией - РИА Новости, 10.09.2023
Финских железнодорожников выгонят после разрыва связей с Россией
Государственная железнодорожная компания Финляндии VR может провести сокращение персонала из-за инфляции, прекращения сообщения с Россией и последствий... РИА Новости, 10.09.2023
2023-09-10T02:15
2023-09-10T02:15
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МОСКВА, 10 сен – РИА Новости. Государственная железнодорожная компания Финляндии VR может провести сокращение персонала из-за инфляции, прекращения сообщения с Россией и последствий пандемии, содержание пресс-релиза VR приводит финский журнал Tekniikka&amp;Talous.По словам генерального директора компании Элисы Маркула, работа VR усложнилась, в том числе, из-за последствий пандемии коронавируса и прекращения железнодорожного сообщения с Россией. Кроме того, на рентабельность компании негативно влияют инфляция, спад в тяжелой промышленности."Чтобы отреагировать на изменившиеся обстоятельства, нам нужны меры, которые обеспечат нашу конкурентоспособность и инвестиции. Для нас важно, чтобы переговоры проходили в тесном сотрудничестве, чтобы мы смогли прислушаться к мнению разных сторон", — приводит издание высказывание Маркула.Отмечается, что в переговорах примут участие около 500 служащих, по предварительным оценкам необходимо сократить 80 человек. На данный момент в компании работают около 1200 служащих.Согласно пресс-релизу, реструктуризация позволит совершить инвестиции в оборудование на сумму один миллиард евро, а также обеспечить конкурентоспособность компании в будущем.В марте 2022 года VR Group сообщила, что в связи с российской операцией на Украине прекратит все грузоперевозки на российском направлении к концу года. Пассажирские перевозки были остановлены с 28 марта 2022-го.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
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в мире, россия, финляндия, украина
В мире, Россия, Финляндия, Украина
Финских железнодорожников выгонят после разрыва связей с Россией

Tekniikka&Talous: финская VR планирует сокращения из-за финансовых проблем

© Фото : VR TranspointПоезд компании VR Transpoint
Поезд компании VR Transpoint - РИА Новости, 1920, 10.09.2023
© Фото : VR Transpoint
Поезд компании VR Transpoint. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 сен – РИА Новости. Государственная железнодорожная компания Финляндии VR может провести сокращение персонала из-за инфляции, прекращения сообщения с Россией и последствий пандемии, содержание пресс-релиза VR приводит финский журнал Tekniikka&Talous.
По словам генерального директора компании Элисы Маркула, работа VR усложнилась, в том числе, из-за последствий пандемии коронавируса и прекращения железнодорожного сообщения с Россией. Кроме того, на рентабельность компании негативно влияют инфляция, спад в тяжелой промышленности.
"Чтобы отреагировать на изменившиеся обстоятельства, нам нужны меры, которые обеспечат нашу конкурентоспособность и инвестиции. Для нас важно, чтобы переговоры проходили в тесном сотрудничестве, чтобы мы смогли прислушаться к мнению разных сторон", — приводит издание высказывание Маркула.
Отмечается, что в переговорах примут участие около 500 служащих, по предварительным оценкам необходимо сократить 80 человек. На данный момент в компании работают около 1200 служащих.
Согласно пресс-релизу, реструктуризация позволит совершить инвестиции в оборудование на сумму один миллиард евро, а также обеспечить конкурентоспособность компании в будущем.
В марте 2022 года VR Group сообщила, что в связи с российской операцией на Украине прекратит все грузоперевозки на российском направлении к концу года. Пассажирские перевозки были остановлены с 28 марта 2022-го.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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