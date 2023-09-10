https://ria.ru/20230910/finlyandiya-1895259411.html

Финских железнодорожников выгонят после разрыва связей с Россией

Финских железнодорожников выгонят после разрыва связей с Россией - РИА Новости, 10.09.2023

Финских железнодорожников выгонят после разрыва связей с Россией

Государственная железнодорожная компания Финляндии VR может провести сокращение персонала из-за инфляции, прекращения сообщения с Россией и последствий... РИА Новости, 10.09.2023

2023-09-10T02:15

2023-09-10T02:15

2023-09-10T02:15

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МОСКВА, 10 сен – РИА Новости. Государственная железнодорожная компания Финляндии VR может провести сокращение персонала из-за инфляции, прекращения сообщения с Россией и последствий пандемии, содержание пресс-релиза VR приводит финский журнал Tekniikka&Talous.По словам генерального директора компании Элисы Маркула, работа VR усложнилась, в том числе, из-за последствий пандемии коронавируса и прекращения железнодорожного сообщения с Россией. Кроме того, на рентабельность компании негативно влияют инфляция, спад в тяжелой промышленности."Чтобы отреагировать на изменившиеся обстоятельства, нам нужны меры, которые обеспечат нашу конкурентоспособность и инвестиции. Для нас важно, чтобы переговоры проходили в тесном сотрудничестве, чтобы мы смогли прислушаться к мнению разных сторон", — приводит издание высказывание Маркула.Отмечается, что в переговорах примут участие около 500 служащих, по предварительным оценкам необходимо сократить 80 человек. На данный момент в компании работают около 1200 служащих.Согласно пресс-релизу, реструктуризация позволит совершить инвестиции в оборудование на сумму один миллиард евро, а также обеспечить конкурентоспособность компании в будущем.В марте 2022 года VR Group сообщила, что в связи с российской операцией на Украине прекратит все грузоперевозки на российском направлении к концу года. Пассажирские перевозки были остановлены с 28 марта 2022-го.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

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