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Глава Минэнерго рассказал о росте энергопотребления в России - РИА Новости, 10.09.2023
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08:44 10.09.2023
https://ria.ru/20230910/energopotreblenie-1895279282.html
Глава Минэнерго рассказал о росте энергопотребления в России
Глава Минэнерго рассказал о росте энергопотребления в России - РИА Новости, 10.09.2023
Глава Минэнерго рассказал о росте энергопотребления в России
Рост потребления электроэнергии в России в январе-августе составил 1-1,2%, прогноз по итогам года остается прежним - увеличение на 1-1,5%, сообщил в интервью... РИА Новости, 10.09.2023
2023-09-10T08:44
2023-09-10T08:44
экономика
россия
дальний восток
николай шульгинов
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
вэф-2023
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ВЛАДИВОСТОК, 10 сен - РИА Новости. Рост потребления электроэнергии в России в январе-августе составил 1-1,2%, прогноз по итогам года остается прежним - увеличение на 1-1,5%, сообщил в интервью РИА Новости в рамках ВЭФ глава Минэнерго РФ Николай Шульгинов. "Сейчас увеличение на 1-1,2%",- сказал он, отвечая на вопрос по энергопотреблению в России за прошедшие восемь месяцев. "Как я уже много раз говорил, рост энергопотребления по итогам года будет в пределах 1-1,5%", - подчеркнул министр. По данным "Системного оператора ЕЭС" (диспетчер энергосистемы РФ), потребление электроэнергии в единой энергосистеме России по итогам 2023 года прогнозируется на уровне 1,119 триллиона кВт.ч. Основной рост энергопотребления зафиксирован в Сибири и на Дальнем Востоке. ВЭФ пройдет 10-13 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русский во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
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экономика, россия, дальний восток, николай шульгинов, министерство энергетики рф (минэнерго россии), вэф-2023
Экономика, Россия, Дальний Восток, Николай Шульгинов, Министерство энергетики РФ (Минэнерго России), ВЭФ-2023
Глава Минэнерго рассказал о росте энергопотребления в России

Шульгинов: энергопотребление в России за 8 месяцев выросло на 1-1,2%

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкЛинии электропередач
Линии электропередач - РИА Новости, 1920, 10.09.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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ВЛАДИВОСТОК, 10 сен - РИА Новости. Рост потребления электроэнергии в России в январе-августе составил 1-1,2%, прогноз по итогам года остается прежним - увеличение на 1-1,5%, сообщил в интервью РИА Новости в рамках ВЭФ глава Минэнерго РФ Николай Шульгинов.
«
"Сейчас увеличение на 1-1,2%",- сказал он, отвечая на вопрос по энергопотреблению в России за прошедшие восемь месяцев.
"Как я уже много раз говорил, рост энергопотребления по итогам года будет в пределах 1-1,5%", - подчеркнул министр.
По данным "Системного оператора ЕЭС" (диспетчер энергосистемы РФ), потребление электроэнергии в единой энергосистеме России по итогам 2023 года прогнозируется на уровне 1,119 триллиона кВт.ч. Основной рост энергопотребления зафиксирован в Сибири и на Дальнем Востоке.
ВЭФ пройдет 10-13 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русский во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
 
ЭкономикаРоссияДальний ВостокНиколай ШульгиновМинистерство энергетики РФ (Минэнерго России)ВЭФ-2023
 
 
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