https://ria.ru/20230910/energopotreblenie-1895279282.html

Глава Минэнерго рассказал о росте энергопотребления в России

Глава Минэнерго рассказал о росте энергопотребления в России - РИА Новости, 10.09.2023

Глава Минэнерго рассказал о росте энергопотребления в России

Рост потребления электроэнергии в России в январе-августе составил 1-1,2%, прогноз по итогам года остается прежним - увеличение на 1-1,5%, сообщил в интервью... РИА Новости, 10.09.2023

2023-09-10T08:44

2023-09-10T08:44

2023-09-10T08:44

экономика

россия

дальний восток

николай шульгинов

министерство энергетики рф (минэнерго россии)

вэф-2023

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ВЛАДИВОСТОК, 10 сен - РИА Новости. Рост потребления электроэнергии в России в январе-августе составил 1-1,2%, прогноз по итогам года остается прежним - увеличение на 1-1,5%, сообщил в интервью РИА Новости в рамках ВЭФ глава Минэнерго РФ Николай Шульгинов. "Сейчас увеличение на 1-1,2%",- сказал он, отвечая на вопрос по энергопотреблению в России за прошедшие восемь месяцев. "Как я уже много раз говорил, рост энергопотребления по итогам года будет в пределах 1-1,5%", - подчеркнул министр. По данным "Системного оператора ЕЭС" (диспетчер энергосистемы РФ), потребление электроэнергии в единой энергосистеме России по итогам 2023 года прогнозируется на уровне 1,119 триллиона кВт.ч. Основной рост энергопотребления зафиксирован в Сибири и на Дальнем Востоке. ВЭФ пройдет 10-13 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русский во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

россия

дальний восток

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, дальний восток, николай шульгинов, министерство энергетики рф (минэнерго россии), вэф-2023