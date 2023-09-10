Рейтинг@Mail.ru
Пушилин заявил, что у Украины не получается сорвать выборы в ДНР - РИА Новости, 10.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:29 10.09.2023
https://ria.ru/20230910/dnr-1895346431.html
Пушилин заявил, что у Украины не получается сорвать выборы в ДНР
Пушилин заявил, что у Украины не получается сорвать выборы в ДНР - РИА Новости, 10.09.2023
Пушилин заявил, что у Украины не получается сорвать выборы в ДНР
У Украины не получается сорвать выборы в ДНР, хотя она пользуется всеми возможными способами, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин. РИА Новости, 10.09.2023
2023-09-10T15:29
2023-09-10T15:29
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
денис пушилин
украина
россия
единый день голосования в россии — 2023
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/0f/1878409371_0:55:3069:1781_1920x0_80_0_0_cb87a93a16aedded0c1e3abc95aaa3dd.jpg
ДОНЕЦК, 10 сен - РИА Новости. У Украины не получается сорвать выборы в ДНР, хотя она пользуется всеми возможными способами, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин. "Это наш выбор, и как бы Украина ни пыталась всеми возможными доступными способами сорвать избирательный процесс в целом, у них не получается. А использует она достаточно многое - это и откровенные обстрелы, и распространение фейковой информации, и угрозы членам избирательной комиссии", - сказал Пушилин на встрече с иностранными экспертами по выборам. Он напомнил, что среди членов избирательных комиссий были раненые и контуженные, кто получил травмы во время выборов. Выборы в России в единый день голосования в большинстве регионов, включая ДНР, проходят три дня и начались 8 сентября, основным днем стало воскресенье, 10 сентября. Выборы в ДНР впервые проходят по законодательству РФ и с участием российских партий. Кроме того, на них впервые изберут органы местного самоуправления. Будут избраны 90 депутатов народного совета ДНР, а также депутаты советов 21 городского и муниципального округов, включая Донецк и Мариуполь.
https://ria.ru/20230910/vybory-1895309448.html
донецкая народная республика
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/0f/1878409371_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_042a9cc8c73c6cbbf0612fc139ab38ae.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, донецкая народная республика, денис пушилин, украина, россия, единый день голосования в россии — 2023
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин, Украина, Россия, Единый день голосования в России — 2023
Пушилин заявил, что у Украины не получается сорвать выборы в ДНР

Пушилин: у Украины никак не получается сорвать выборы в ДНР

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкДенис Пушилин
Денис Пушилин
© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
Денис Пушилин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 10 сен - РИА Новости. У Украины не получается сорвать выборы в ДНР, хотя она пользуется всеми возможными способами, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин.
"Это наш выбор, и как бы Украина ни пыталась всеми возможными доступными способами сорвать избирательный процесс в целом, у них не получается. А использует она достаточно многое - это и откровенные обстрелы, и распространение фейковой информации, и угрозы членам избирательной комиссии", - сказал Пушилин на встрече с иностранными экспертами по выборам.
Избиратель во время досрочного голосования на выборах в ДНР - РИА Новости, 1920, 10.09.2023
Французская журналистка: выборы в ДНР отвечают международным стандартам
12:08
Он напомнил, что среди членов избирательных комиссий были раненые и контуженные, кто получил травмы во время выборов.
Выборы в России в единый день голосования в большинстве регионов, включая ДНР, проходят три дня и начались 8 сентября, основным днем стало воскресенье, 10 сентября. Выборы в ДНР впервые проходят по законодательству РФ и с участием российских партий. Кроме того, на них впервые изберут органы местного самоуправления. Будут избраны 90 депутатов народного совета ДНР, а также депутаты советов 21 городского и муниципального округов, включая Донецк и Мариуполь.
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкая Народная РеспубликаДенис ПушилинУкраинаРоссияЕдиный день голосования в России — 2023
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала