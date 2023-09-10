https://ria.ru/20230910/dnr-1895346431.html

Пушилин заявил, что у Украины не получается сорвать выборы в ДНР

Пушилин заявил, что у Украины не получается сорвать выборы в ДНР - РИА Новости, 10.09.2023

Пушилин заявил, что у Украины не получается сорвать выборы в ДНР

У Украины не получается сорвать выборы в ДНР, хотя она пользуется всеми возможными способами, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин. РИА Новости, 10.09.2023

2023-09-10T15:29

2023-09-10T15:29

2023-09-10T15:29

специальная военная операция на украине

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донецкая народная республика

денис пушилин

украина

россия

единый день голосования в россии — 2023

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ДОНЕЦК, 10 сен - РИА Новости. У Украины не получается сорвать выборы в ДНР, хотя она пользуется всеми возможными способами, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин. "Это наш выбор, и как бы Украина ни пыталась всеми возможными доступными способами сорвать избирательный процесс в целом, у них не получается. А использует она достаточно многое - это и откровенные обстрелы, и распространение фейковой информации, и угрозы членам избирательной комиссии", - сказал Пушилин на встрече с иностранными экспертами по выборам. Он напомнил, что среди членов избирательных комиссий были раненые и контуженные, кто получил травмы во время выборов. Выборы в России в единый день голосования в большинстве регионов, включая ДНР, проходят три дня и начались 8 сентября, основным днем стало воскресенье, 10 сентября. Выборы в ДНР впервые проходят по законодательству РФ и с участием российских партий. Кроме того, на них впервые изберут органы местного самоуправления. Будут избраны 90 депутатов народного совета ДНР, а также депутаты советов 21 городского и муниципального округов, включая Донецк и Мариуполь.

https://ria.ru/20230910/vybory-1895309448.html

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в мире, донецкая народная республика, денис пушилин, украина, россия, единый день голосования в россии — 2023