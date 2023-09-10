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Согласование декларации G20 заняло более 200 часов, сообщил шерпа Индии - РИА Новости, 10.09.2023
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05:53 10.09.2023
https://ria.ru/20230910/deklaratsiya-1895266710.html
Согласование декларации G20 заняло более 200 часов, сообщил шерпа Индии
Согласование декларации G20 заняло более 200 часов, сообщил шерпа Индии - РИА Новости, 10.09.2023
Согласование декларации G20 заняло более 200 часов, сообщил шерпа Индии
Почти 200 часов "безостановочных переговоров" понадобилось для согласования совместной декларации лидеров G20, принятой на саммите в Нью-Дели, заявил шерпа... РИА Новости, 10.09.2023
2023-09-10T05:53
2023-09-10T05:53
индия
украина
россия
светлана лукаш
большая двадцатка
g7
саммит g20
в мире
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НЬЮ-ДЕЛИ, 10 сен – РИА Новости. Почти 200 часов "безостановочных переговоров" понадобилось для согласования совместной декларации лидеров G20, принятой на саммите в Нью-Дели, заявил шерпа Индии в группе Амитабх Кант. Ранее шерпа России в "Группе двадцати" Светлана Лукаш заявила, что саммит в Индии был одним из самых сложных для G20 за почти пятнадцатилетнюю историю форума. По ее словам, это объяснялось не только разногласиями по Украине, но и различными позициями по таким вопросам, как изменение климата и переход к низкоуглеродным энергетическим системам. "(Было) около 200 часов непрерывных переговоров... Пункт (об Украине, принятый в ходе прошлой встречи G20 на) Бали "сломался", и мы боролись в течение девяти месяцев. Затем, на одной из встреч, я взял обычный экран и набросал 15 основных принципов, которым мы должны были следовать. Затем все шерпы присоединились к нам и высказали свои точки зрения. Основываясь на этом, мы создали первый проект... Никто на самом деле не ожидал, что мы придем к консенсусу. От первого черновика мы перешли ко второму... и третьему. После этого, я думаю, помогли двусторонние встречи с каждой страной. Важно было провести красные линии для каждой страны", - заявил Кант телеканалу NDTV. Шерпа Индии отметил сотрудничество с коллегами из Бразилии, Индонезии и Южной Африки. "Мы побывали в Мексике, Турции и Саудовской Аравии. Все они взялись за руки, и возникло давление со стороны развивающихся рынков… Наша озабоченность заключалась в том, что вопросы развития гораздо важнее вопросов войны... Наконец, мы провели переговоры со странами G7, затем с Россией и Китаем. Только вчера вечером мы представили окончательный проект", - сказал индийский дипломат. Ранее за время председательства Индии в G20 министры "большой двадцатки" ни разу не смогли согласовать совместные декларации. По итогам всех встреч на уровне министров, в частности встречи глав МИД G20, были подписаны "итоговый документ и резюме председателя". Подобный документ принимается в случае отсутствия консенсуса по одному или нескольким пунктам. Точкой преткновения тогда стало включение в текст деклараций пункта, касающегося Украины, против которого выступали Россия и Китай. Ожидалось, что пункт по Украине может также помешать согласовать текст Нью-Делийской декларации лидеров G20.
https://ria.ru/20230910/g20-1895266442.html
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индия, украина, россия, светлана лукаш, большая двадцатка, g7, саммит g20, в мире
Индия, Украина, Россия, Светлана Лукаш, Большая двадцатка, G7, Саммит G20, В мире
Согласование декларации G20 заняло более 200 часов, сообщил шерпа Индии

Шерпа Индии Кант: для согласования декларации G20 понадобилось почти 200 часов

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкМеждународный медиацентр G20 в Нью-Дели
Международный медиацентр G20 в Нью-Дели - РИА Новости, 1920, 10.09.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Международный медиацентр G20 в Нью-Дели. Архивное фото
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НЬЮ-ДЕЛИ, 10 сен – РИА Новости. Почти 200 часов "безостановочных переговоров" понадобилось для согласования совместной декларации лидеров G20, принятой на саммите в Нью-Дели, заявил шерпа Индии в группе Амитабх Кант.
Ранее шерпа России в "Группе двадцати" Светлана Лукаш заявила, что саммит в Индии был одним из самых сложных для G20 за почти пятнадцатилетнюю историю форума. По ее словам, это объяснялось не только разногласиями по Украине, но и различными позициями по таким вопросам, как изменение климата и переход к низкоуглеродным энергетическим системам.
Журналисты работают в пресс-центре саммита Группы двадцати в Нью-Дели - РИА Новости, 1920, 10.09.2023
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"(Было) около 200 часов непрерывных переговоров... Пункт (об Украине, принятый в ходе прошлой встречи G20 на) Бали "сломался", и мы боролись в течение девяти месяцев. Затем, на одной из встреч, я взял обычный экран и набросал 15 основных принципов, которым мы должны были следовать. Затем все шерпы присоединились к нам и высказали свои точки зрения. Основываясь на этом, мы создали первый проект... Никто на самом деле не ожидал, что мы придем к консенсусу. От первого черновика мы перешли ко второму... и третьему. После этого, я думаю, помогли двусторонние встречи с каждой страной. Важно было провести красные линии для каждой страны", - заявил Кант телеканалу NDTV.
Шерпа Индии отметил сотрудничество с коллегами из Бразилии, Индонезии и Южной Африки.
"Мы побывали в Мексике, Турции и Саудовской Аравии. Все они взялись за руки, и возникло давление со стороны развивающихся рынков… Наша озабоченность заключалась в том, что вопросы развития гораздо важнее вопросов войны... Наконец, мы провели переговоры со странами G7, затем с Россией и Китаем. Только вчера вечером мы представили окончательный проект", - сказал индийский дипломат.
Ранее за время председательства Индии в G20 министры "большой двадцатки" ни разу не смогли согласовать совместные декларации. По итогам всех встреч на уровне министров, в частности встречи глав МИД G20, были подписаны "итоговый документ и резюме председателя". Подобный документ принимается в случае отсутствия консенсуса по одному или нескольким пунктам. Точкой преткновения тогда стало включение в текст деклараций пункта, касающегося Украины, против которого выступали Россия и Китай. Ожидалось, что пункт по Украине может также помешать согласовать текст Нью-Делийской декларации лидеров G20.
Алексей Пушков - РИА Новости, 1920, 10.09.2023
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ИндияУкраинаРоссияСветлана ЛукашБольшая двадцаткаG7Саммит G20В мире
 
 
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