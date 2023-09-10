https://ria.ru/20230910/brendy-1895546237.html
Орешкин рассказал о выходе новых российских брендов на рынки
Орешкин рассказал о выходе новых российских брендов на рынки - РИА Новости, 11.09.2023
Орешкин рассказал о выходе новых российских брендов на рынки
Новые российские бренды активно развиваются и занимают места в торговых центрах, помимо этого они работают над выходом на международные рынки, заявил помощник... РИА Новости, 11.09.2023
2023-09-10T13:30
2023-09-10T13:30
2023-09-11T13:00
экономика
россия
максим орешкин
вэф-2023
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ВЛАДИВОСТОК, 10 сен - РИА Новости. Новые российские бренды активно развиваются и занимают места в торговых центрах, помимо этого они работают над выходом на международные рынки, заявил помощник президента РФ Максим Орешкин подводя итоги сессии "Растущие бренды Дальнего Востока", которая прошла в рамках ВЭФ. "Бренды (отечественные - ред.) растут на десятки процентов, некоторые - на сотни процентов. В российских городах заходишь в торговые центры видно, что появляется много новых российских магазинов. Большая ниша внутреннего рынка освободилась. Процесс того, как российские бренды захватывают внутренний российский рынок и выходят на международные рынки набирает обороты", - сказал Орешкин. "Это здорово, это рабочие места, это более высокие заработные платы в нашей стране. Это более качественная продукция, потому что зачастую наши российские материалы экологически чистые. Это и одежда и игрушки и все остальное. Это то, что придется по вкусу российским потребителям", - добавил он. ВЭФ проходит 10-13 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
https://ria.ru/20230904/avtovaz-1894066687.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, максим орешкин, вэф-2023
Экономика, Россия, Максим Орешкин, ВЭФ-2023
Орешкин рассказал о выходе новых российских брендов на рынки
Орешкин: новые российские бренды активно занимают места в торговых центрах
ВЛАДИВОСТОК, 10 сен - РИА Новости. Новые российские бренды активно развиваются и занимают места в торговых центрах, помимо этого они работают над выходом на международные рынки, заявил помощник президента РФ Максим Орешкин подводя итоги сессии "Растущие бренды Дальнего Востока", которая прошла в рамках ВЭФ.
"Бренды (отечественные - ред.) растут на десятки процентов, некоторые - на сотни процентов. В российских городах заходишь в торговые центры видно, что появляется много новых российских магазинов. Большая ниша внутреннего рынка освободилась. Процесс того, как российские бренды захватывают внутренний российский рынок и выходят на международные рынки набирает обороты", - сказал Орешкин.
"Это здорово, это рабочие места, это более высокие заработные платы в нашей стране. Это более качественная продукция, потому что зачастую наши российские материалы экологически чистые. Это и одежда и игрушки и все остальное. Это то, что придется по вкусу российским потребителям", - добавил он.
ВЭФ проходит 10-13 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета
на острове Русском
во Владивостоке
. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
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