https://ria.ru/20230910/bespilotniki-1895266882.html
Рядом с Крымом уничтожили восемь украинских беспилотников
Рядом с Крымом уничтожили восемь украинских беспилотников - РИА Новости, 10.09.2023
Рядом с Крымом уничтожили восемь украинских беспилотников
Российские средства ПВО уничтожили в ночь с субботы на воскресенье над Чёрным морем рядом с Крымом восемь украинских беспилотников, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 10.09.2023
2023-09-10T06:03
2023-09-10T06:03
2023-09-10T06:13
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Российские средства ПВО уничтожили в ночь с субботы на воскресенье над Чёрным морем рядом с Крымом восемь украинских беспилотников, сообщили в Минобороны."Ночью 10 сентября пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО было уничтожено восемь беспилотных летательных аппаратов над акваторией Черного моря вблизи побережья Республики Крым", - заявили в ведомстве.Украинские беспилотники с июля прошлого года периодически пытаются атаковать Севастополь — главную базу Черноморского флота, а также другие объекты в Крыму. Целями нападений становились штаб флота, объекты энергетики, военные аэродромы. Системы ПВО уничтожают большинство дронов.В Крыму бессрочно действует желтый уровень террористической опасности. Он подразумевает усиление работы силовых органов и досмотров на вокзалах и в других людных местах, перевод медицинских организаций в режим повышенной готовности, определение мест, пригодных для временного размещения людей, а также повышенную охрану стратегических объектов, в том числе энергетической инфраструктуры.
https://ria.ru/20230909/bespilotnik-1895228391.html
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россия, украина, черное море
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Черное море
Рядом с Крымом уничтожили восемь украинских беспилотников
Минобороны: ПВО уничтожила над Черным морем вблизи Крыма восемь БПЛА