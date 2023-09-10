https://ria.ru/20230910/bespilotnik-1895288283.html

Над Брянской областью сбили беспилотник

Над Брянской областью сбили беспилотник - РИА Новости, 10.09.2023

Над Брянской областью сбили беспилотник

Российская система ПВО уничтожила в небе над Брянской областью украинский беспилотник, заявили в Минобороны. РИА Новости, 10.09.2023

2023-09-10T09:26

2023-09-10T09:26

2023-09-10T11:11

специальная военная операция на украине

брянская область

безопасность

министерство обороны рф (минобороны рф)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1e/1893112481_0:269:3122:2025_1920x0_80_0_0_33c42c1dda78416284123bc9993dbf05.jpg

МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Российская система ПВО уничтожила в небе над Брянской областью украинский беспилотник, заявили в Минобороны."Десятого сентября около 08:30 <...> пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации", — говорится в публикации.Украинские военные регулярно пытаются атаковать беспилотниками российские приграничные регионы. Так, на этой неделе налеты дронов на Брянскую область происходят практически ежедневно. Только 4 сентября силы РЭБ предотвратили атаку на Клинцовскую ТЭЦ и подавили еще один беспилотник в Выгоничском районе, а 6 сентября дрон сбили в небе над Навалинским районом. Следующей ночью в небе над областью перехватили шесть аппаратов, а 8 сентября — еще три. В двух случаях падение обломков причинило повреждения железнодорожному вокзалу.

https://ria.ru/20230909/bespilotnik-1895237250.html

брянская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

брянская область, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)