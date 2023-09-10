https://ria.ru/20230910/bespilotnik-1895288283.html
Над Брянской областью сбили беспилотник
Над Брянской областью сбили беспилотник - РИА Новости, 10.09.2023
Над Брянской областью сбили беспилотник
Российская система ПВО уничтожила в небе над Брянской областью украинский беспилотник, заявили в Минобороны. РИА Новости, 10.09.2023
2023-09-10T09:26
2023-09-10T09:26
2023-09-10T11:11
специальная военная операция на украине
брянская область
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Российская система ПВО уничтожила в небе над Брянской областью украинский беспилотник, заявили в Минобороны."Десятого сентября около 08:30 <...> пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации", — говорится в публикации.Украинские военные регулярно пытаются атаковать беспилотниками российские приграничные регионы. Так, на этой неделе налеты дронов на Брянскую область происходят практически ежедневно. Только 4 сентября силы РЭБ предотвратили атаку на Клинцовскую ТЭЦ и подавили еще один беспилотник в Выгоничском районе, а 6 сентября дрон сбили в небе над Навалинским районом. Следующей ночью в небе над областью перехватили шесть аппаратов, а 8 сентября — еще три. В двух случаях падение обломков причинило повреждения железнодорожному вокзалу.
https://ria.ru/20230909/bespilotnik-1895237250.html
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брянская область, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Брянская область, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Над Брянской областью сбили беспилотник
Минобороны сообщило об уничтожении беспилотника над Брянской областью