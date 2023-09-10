Рейтинг@Mail.ru
Над Брянской областью сбили беспилотник - РИА Новости, 10.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:26 10.09.2023 (обновлено: 11:11 10.09.2023)
https://ria.ru/20230910/bespilotnik-1895288283.html
Над Брянской областью сбили беспилотник
Над Брянской областью сбили беспилотник - РИА Новости, 10.09.2023
Над Брянской областью сбили беспилотник
Российская система ПВО уничтожила в небе над Брянской областью украинский беспилотник, заявили в Минобороны. РИА Новости, 10.09.2023
2023-09-10T09:26
2023-09-10T11:11
специальная военная операция на украине
брянская область
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1e/1893112481_0:269:3122:2025_1920x0_80_0_0_33c42c1dda78416284123bc9993dbf05.jpg
МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Российская система ПВО уничтожила в небе над Брянской областью украинский беспилотник, заявили в Минобороны."Десятого сентября около 08:30 &lt;...&gt; пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации", — говорится в публикации.Украинские военные регулярно пытаются атаковать беспилотниками российские приграничные регионы. Так, на этой неделе налеты дронов на Брянскую область происходят практически ежедневно. Только 4 сентября силы РЭБ предотвратили атаку на Клинцовскую ТЭЦ и подавили еще один беспилотник в Выгоничском районе, а 6 сентября дрон сбили в небе над Навалинским районом. Следующей ночью в небе над областью перехватили шесть аппаратов, а 8 сентября — еще три. В двух случаях падение обломков причинило повреждения железнодорожному вокзалу.
https://ria.ru/20230909/bespilotnik-1895237250.html
брянская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1e/1893112481_196:0:2927:2048_1920x0_80_0_0_b2fc0b7ea3710bdf5ac02269637dad09.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
брянская область, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Брянская область, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Над Брянской областью сбили беспилотник

Минобороны сообщило об уничтожении беспилотника над Брянской областью

© РИА Новости / Сергей Мальгавко | Перейти в медиабанкБоевое дежурство за пультом управления зенитно-ракетного комплекса
Боевое дежурство за пультом управления зенитно-ракетного комплекса - РИА Новости, 1920, 10.09.2023
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
Перейти в медиабанк
Боевое дежурство за пультом управления зенитно-ракетного комплекса. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Российская система ПВО уничтожила в небе над Брянской областью украинский беспилотник, заявили в Минобороны.
«
"Десятого сентября около 08:30 <...> пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации", — говорится в публикации.
Украинские военные регулярно пытаются атаковать беспилотниками российские приграничные регионы. Так, на этой неделе налеты дронов на Брянскую область происходят практически ежедневно. Только 4 сентября силы РЭБ предотвратили атаку на Клинцовскую ТЭЦ и подавили еще один беспилотник в Выгоничском районе, а 6 сентября дрон сбили в небе над Навалинским районом.
Следующей ночью в небе над областью перехватили шесть аппаратов, а 8 сентября — еще три. В двух случаях падение обломков причинило повреждения железнодорожному вокзалу.
Вид на Черноморское побережье и поселок Мисхор с вершины горы Ай-Петри в Крыму - РИА Новости, 1920, 09.09.2023
На западе Крыма ПВО сбили еще два беспилотника
Вчера, 20:43
 
Специальная военная операция на УкраинеБрянская областьБезопасностьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала