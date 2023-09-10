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Катастрофа. В ФРГ ужаснулись неожиданным словам Бербок об атаках на Россию - РИА Новости, 10.09.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:21 10.09.2023 (обновлено: 16:50 10.09.2023)
https://ria.ru/20230910/berbok-1895296728.html
Катастрофа. В ФРГ ужаснулись неожиданным словам Бербок об атаках на Россию
Катастрофа. В ФРГ ужаснулись неожиданным словам Бербок об атаках на Россию - РИА Новости, 10.09.2023
Катастрофа. В ФРГ ужаснулись неожиданным словам Бербок об атаках на Россию
Читатели немецкого издания Die Welt раскритиковали заявление главы МИД Германии Анналены Бербок о том, что она проявляет понимание к атакам ВСУ на территорию... РИА Новости, 10.09.2023
2023-09-10T10:21
2023-09-10T16:50
специальная военная операция на украине
в мире
россия
анналена бербок
мид германии
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Читатели немецкого издания Die Welt раскритиковали заявление главы МИД Германии Анналены Бербок о том, что она проявляет понимание к атакам ВСУ на территорию России. "Она совершенно не осознает последствий своих слов", — написал один из комментаторов. "Как может министр иностранных дел может делать такие заявления? Бербок совершенно не подходит для этой должности", — отметил другой. "Канцлер должен повлиять на нерадивого министра иностранных дел. Ей не следует комментировать конфликт &lt;...&gt;, чтобы не провоцировать эскалацию", — поддержал третий. "Очередная эскалация &lt;...&gt;, если учесть все их заявления (западных политиков. — Прим. ред.), это будет очень опасно для нас", — поделился мнением еще один пользователь. "Она совершенно не полагается на дипломатию. И не хочет обеспечивать начало мирных переговоров", — заключили читатели.Украинские военные регулярно атакуют российские регионы с помощью дронов. Основной удар противника приходится на приграничные территории — Курскую, Брянскую и Белгородскую области, а также Крым. Ранее Минобороны сообщило, что российские военные нанесли удары возмездия по районам производства и хранения украинских дронов.
https://ria.ru/20230910/ukraina-1895291171.html
https://ria.ru/20230906/berbok-1894575936.html
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в мире, россия, анналена бербок, мид германии, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Анналена Бербок, МИД Германии, Вооруженные силы Украины
Катастрофа. В ФРГ ужаснулись неожиданным словам Бербок об атаках на Россию

Читатели Die Welt осудили Бербок, проявившую понимание к атакам ВСУ на Россию

© AP PhotoМинистр иностранных дел Германии Анналена Бербок
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок - РИА Новости, 1920, 10.09.2023
© AP Photo
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Читатели немецкого издания Die Welt раскритиковали заявление главы МИД Германии Анналены Бербок о том, что она проявляет понимание к атакам ВСУ на территорию России.

"Она совершенно не осознает последствий своих слов", — написал один из комментаторов.
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"Как может министр иностранных дел может делать такие заявления? Бербок совершенно не подходит для этой должности", — отметил другой.

"Канцлер должен повлиять на нерадивого министра иностранных дел. Ей не следует комментировать конфликт <...>, чтобы не провоцировать эскалацию", — поддержал третий.

"Очередная эскалация <...>, если учесть все их заявления (западных политиков. — Прим. ред.), это будет очень опасно для нас", — поделился мнением еще один пользователь.

"Она совершенно не полагается на дипломатию. И не хочет обеспечивать начало мирных переговоров", — заключили читатели.

Украинские военные регулярно атакуют российские регионы с помощью дронов. Основной удар противника приходится на приграничные территории — Курскую, Брянскую и Белгородскую области, а также Крым.

Ранее Минобороны сообщило, что российские военные нанесли удары возмездия по районам производства и хранения украинских дронов.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияАнналена БербокМИД ГерманииВооруженные силы Украины
 
 
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