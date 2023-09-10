https://ria.ru/20230910/berbok-1895296728.html

Катастрофа. В ФРГ ужаснулись неожиданным словам Бербок об атаках на Россию

Катастрофа. В ФРГ ужаснулись неожиданным словам Бербок об атаках на Россию - РИА Новости, 10.09.2023

Катастрофа. В ФРГ ужаснулись неожиданным словам Бербок об атаках на Россию

Читатели немецкого издания Die Welt раскритиковали заявление главы МИД Германии Анналены Бербок о том, что она проявляет понимание к атакам ВСУ на территорию... РИА Новости, 10.09.2023

2023-09-10T10:21

2023-09-10T10:21

2023-09-10T16:50

специальная военная операция на украине

в мире

россия

анналена бербок

мид германии

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Читатели немецкого издания Die Welt раскритиковали заявление главы МИД Германии Анналены Бербок о том, что она проявляет понимание к атакам ВСУ на территорию России. "Она совершенно не осознает последствий своих слов", — написал один из комментаторов. "Как может министр иностранных дел может делать такие заявления? Бербок совершенно не подходит для этой должности", — отметил другой. "Канцлер должен повлиять на нерадивого министра иностранных дел. Ей не следует комментировать конфликт <...>, чтобы не провоцировать эскалацию", — поддержал третий. "Очередная эскалация <...>, если учесть все их заявления (западных политиков. — Прим. ред.), это будет очень опасно для нас", — поделился мнением еще один пользователь. "Она совершенно не полагается на дипломатию. И не хочет обеспечивать начало мирных переговоров", — заключили читатели.Украинские военные регулярно атакуют российские регионы с помощью дронов. Основной удар противника приходится на приграничные территории — Курскую, Брянскую и Белгородскую области, а также Крым. Ранее Минобороны сообщило, что российские военные нанесли удары возмездия по районам производства и хранения украинских дронов.

https://ria.ru/20230910/ukraina-1895291171.html

https://ria.ru/20230906/berbok-1894575936.html

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в мире, россия, анналена бербок, мид германии, вооруженные силы украины