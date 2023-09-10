Катастрофа. В ФРГ ужаснулись неожиданным словам Бербок об атаках на Россию
Читатели Die Welt осудили Бербок, проявившую понимание к атакам ВСУ на Россию
© AP PhotoМинистр иностранных дел Германии Анналена Бербок
© AP Photo
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок. Архивное фото
МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Читатели немецкого издания Die Welt раскритиковали заявление главы МИД Германии Анналены Бербок о том, что она проявляет понимание к атакам ВСУ на территорию России.
"Она совершенно не осознает последствий своих слов", — написал один из комментаторов.
"Она совершенно не осознает последствий своих слов", — написал один из комментаторов.
"Как может министр иностранных дел может делать такие заявления? Бербок совершенно не подходит для этой должности", — отметил другой.
"Канцлер должен повлиять на нерадивого министра иностранных дел. Ей не следует комментировать конфликт <...>, чтобы не провоцировать эскалацию", — поддержал третий.
"Очередная эскалация <...>, если учесть все их заявления (западных политиков. — Прим. ред.), это будет очень опасно для нас", — поделился мнением еще один пользователь.
"Она совершенно не полагается на дипломатию. И не хочет обеспечивать начало мирных переговоров", — заключили читатели.
Украинские военные регулярно атакуют российские регионы с помощью дронов. Основной удар противника приходится на приграничные территории — Курскую, Брянскую и Белгородскую области, а также Крым.
Ранее Минобороны сообщило, что российские военные нанесли удары возмездия по районам производства и хранения украинских дронов.
"Канцлер должен повлиять на нерадивого министра иностранных дел. Ей не следует комментировать конфликт <...>, чтобы не провоцировать эскалацию", — поддержал третий.
"Очередная эскалация <...>, если учесть все их заявления (западных политиков. — Прим. ред.), это будет очень опасно для нас", — поделился мнением еще один пользователь.
"Она совершенно не полагается на дипломатию. И не хочет обеспечивать начало мирных переговоров", — заключили читатели.
Украинские военные регулярно атакуют российские регионы с помощью дронов. Основной удар противника приходится на приграничные территории — Курскую, Брянскую и Белгородскую области, а также Крым.
Ранее Минобороны сообщило, что российские военные нанесли удары возмездия по районам производства и хранения украинских дронов.