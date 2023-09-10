https://ria.ru/20230910/bayden-1895263909.html
Байдена уличили в использовании нацистского лозунга
Байдена уличили в использовании нацистского лозунга - РИА Новости, 10.09.2023
Байдена уличили в использовании нацистского лозунга
В социальной сети X заметили, что комментарий президента США Джо Байдена, посвященный саммиту G20, похож на лозунг нацистской Германии. РИА Новости, 10.09.2023
2023-09-10T04:28
2023-09-10T04:28
2023-09-10T04:28
в мире
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германия
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большая двадцатка
саммит g20
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МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. В социальной сети X заметили, что комментарий президента США Джо Байдена, посвященный саммиту G20, похож на лозунг нацистской Германии."Одна Земля. Одна семья. Одно будущее. Именно этому посвящен нынешний саммит G20", — написал Байден на своей странице.Как известно, похожий по стилистике лозунг "Один народ, один рейх, один фюрер"* использовался в нацистской Германии."Это нацистский лозунг 1930-х годов... старайся усерднее", — пояснил futureverse.fluf."Вы позорите Америку и ее народ!", — возмутился WildBillNC."Интересный набор слов, Джо", — сыронизировал Slim Wiggy."Вы ужасный президент", — отметила Kyle Hamilton."Вы имеете в виду один мировой порядок?" — написал Buzz Patterson."Байден — не мой президент", — заявил The CrickFun."Одно мировое правительство", — отметил Michael.*Данная информация опубликована исключительно в информационных целях и имеет своей целью осуждение нацизма в любых его формах и проявлениях
https://ria.ru/20230910/bayden-1895257563.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, сша, германия, джо байден, большая двадцатка, саммит g20
В мире, США, Германия, Джо Байден, Большая двадцатка, Саммит G20
Байдена уличили в использовании нацистского лозунга
Пользователи X упрекнули Байдена в использовании лозунга, похожего на нацистский
МОСКВА, 10 сен — РИА Новости.
В социальной сети X
заметили, что комментарий президента США Джо Байдена, посвященный саммиту G20, похож на лозунг нацистской Германии.
"Одна Земля. Одна семья. Одно будущее. Именно этому посвящен нынешний саммит G20", — написал Байден на своей странице.
Байден публично опозорился на саммите G20
Как известно, похожий по стилистике лозунг "Один народ, один рейх, один фюрер"* использовался в нацистской Германии.
"Это нацистский лозунг 1930-х годов... старайся усерднее", — пояснил futureverse.fluf.
"Вы позорите Америку
и ее народ!", — возмутился WildBillNC.
"Интересный набор слов, Джо", — сыронизировал Slim Wiggy.
"Вы ужасный президент", — отметила Kyle Hamilton.
«
"Вы имеете в виду один мировой порядок?" — написал Buzz Patterson.
"Байден — не мой президент", — заявил The CrickFun.
"Одно мировое правительство", — отметил Michael.
*Данная информация опубликована исключительно в информационных целях и имеет своей целью осуждение нацизма в любых его формах и проявлениях
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