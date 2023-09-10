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ВСУ выпустили четыре снаряда по Донецку

ВСУ выпустили четыре снаряда по Донецку - РИА Новости, 10.09.2023

ВСУ выпустили четыре снаряда по Донецку

Украинские войска в 15.04 выпустили еще четыре кассетных снаряда калибром 155 мм по Донецку, сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и... РИА Новости, 10.09.2023

2023-09-10T15:40

2023-09-10T15:40

2023-09-10T15:41

специальная военная операция на украине

донецк

донецкая народная республика

макеевка

нато

сцкк

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ДОНЕЦК, 10 сен - РИА Новости. Украинские войска в 15.04 выпустили еще четыре кассетных снаряда калибром 155 мм по Донецку, сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 15.04 - н.п. Карловка - г. Донецк (Куйбышевский и Киевский районы): выпущено четыре снаряда калибром 155 мм (кассетный)", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале. Отмечается, что с 13.24 до 14.45 украинские войска выпустили по разным районам города 36 снарядов "натовского" калибра 155 мм. Кроме того, в 13.05 и 13.40 украинские войска нанесли удары по населенному пункту Широкая Балка. Всего было выпущено шесть снарядов калибром 152 мм. Под обстрел попали также Ясиноватский район, Макеевка и Пантелеймоновка. В общей сложности по ним выпустили 12 снарядов с 14.07 до 15.00. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

донецк

донецкая народная республика

макеевка

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донецк, донецкая народная республика, макеевка, нато, сцкк