https://ria.ru/20230910/ataka-1895324988.html

ВС России отразили атаку ВСУ на Южнодонецком направлении

ВС России отразили атаку ВСУ на Южнодонецком направлении - РИА Новости, 10.09.2023

ВС России отразили атаку ВСУ на Южнодонецком направлении

Российские войска на Южнодонецком направлении отразили атаку противника в районе Новодонецкого, Киев потерял более 130 военнослужащих и гаубицу, сообщили в... РИА Новости, 10.09.2023

2023-09-10T13:35

2023-09-10T13:35

2023-09-10T13:42

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы украины

киев

угледар

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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Российские войска на Южнодонецком направлении отразили атаку противника в районе Новодонецкого, Киев потерял более 130 военнослужащих и гаубицу, сообщили в Минобороны РФ."На Южнодонецком направлении подразделениями группировки войск "Восток" отражена атака подразделений 37-й бригады морской пехоты ВСУ в районе населенного пункта Новодонецкое Донецкой народной республики", - говорится в сводке министерства.Кроме того, по данным ведомства, ударами авиации и огнем артиллерии нанесено поражение скоплениям живой силы и техники 72-й механизированной бригады и 38-й бригады морской пехоты украинских войск в районах населенных пунктов Никольское, Новомайорское и Угледар ДНР."Потери противника на данном направлении составили свыше 130 украинских военнослужащих, четыре автомобиля, а также гаубица "Мста-Б", - сообщили в Минобороны.

https://ria.ru/20230910/poteri-1895325638.html

россия

киев

угледар

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, вооруженные силы украины, киев, угледар