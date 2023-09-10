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ВС России отразили атаку ВСУ на Южнодонецком направлении - РИА Новости, 10.09.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
13:35 10.09.2023 (обновлено: 13:42 10.09.2023)
https://ria.ru/20230910/ataka-1895324988.html
ВС России отразили атаку ВСУ на Южнодонецком направлении
ВС России отразили атаку ВСУ на Южнодонецком направлении - РИА Новости, 10.09.2023
ВС России отразили атаку ВСУ на Южнодонецком направлении
Российские войска на Южнодонецком направлении отразили атаку противника в районе Новодонецкого, Киев потерял более 130 военнослужащих и гаубицу, сообщили в... РИА Новости, 10.09.2023
2023-09-10T13:35
2023-09-10T13:42
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
киев
угледар
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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Российские войска на Южнодонецком направлении отразили атаку противника в районе Новодонецкого, Киев потерял более 130 военнослужащих и гаубицу, сообщили в Минобороны РФ."На Южнодонецком направлении подразделениями группировки войск "Восток" отражена атака подразделений 37-й бригады морской пехоты ВСУ в районе населенного пункта Новодонецкое Донецкой народной республики", - говорится в сводке министерства.Кроме того, по данным ведомства, ударами авиации и огнем артиллерии нанесено поражение скоплениям живой силы и техники 72-й механизированной бригады и 38-й бригады морской пехоты украинских войск в районах населенных пунктов Никольское, Новомайорское и Угледар ДНР."Потери противника на данном направлении составили свыше 130 украинских военнослужащих, четыре автомобиля, а также гаубица "Мста-Б", - сообщили в Минобороны.
https://ria.ru/20230910/poteri-1895325638.html
россия
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россия, вооруженные силы украины, киев, угледар
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Киев, Угледар
ВС России отразили атаку ВСУ на Южнодонецком направлении

Киев за сутки потерял более 130 боевиков на Запорожском направлении

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий в зоне проведения спецоперации
Российский военнослужащий в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 10.09.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Российский военнослужащий в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Российские войска на Южнодонецком направлении отразили атаку противника в районе Новодонецкого, Киев потерял более 130 военнослужащих и гаубицу, сообщили в Минобороны РФ.
"На Южнодонецком направлении подразделениями группировки войск "Восток" отражена атака подразделений 37-й бригады морской пехоты ВСУ в районе населенного пункта Новодонецкое Донецкой народной республики", - говорится в сводке министерства.
Кроме того, по данным ведомства, ударами авиации и огнем артиллерии нанесено поражение скоплениям живой силы и техники 72-й механизированной бригады и 38-й бригады морской пехоты украинских войск в районах населенных пунктов Никольское, Новомайорское и Угледар ДНР.
"Потери противника на данном направлении составили свыше 130 украинских военнослужащих, четыре автомобиля, а также гаубица "Мста-Б", - сообщили в Минобороны.
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13:38
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы УкраиныКиевУгледар
 
 
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