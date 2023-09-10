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Лавров прокомментировал совместные учения Армении и США - РИА Новости, 10.09.2023
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12:19 10.09.2023 (обновлено: 17:06 10.09.2023)
https://ria.ru/20230910/armeniya-1895310680.html
Лавров прокомментировал совместные учения Армении и США
Лавров прокомментировал совместные учения Армении и США - РИА Новости, 10.09.2023
Лавров прокомментировал совместные учения Армении и США
Действия Еревана в свете учений Армении с США вызывают сожаление у Москвы, нет ничего хорошего в том, что страна НАТО пытается проникнуть в Закавказье, заявил... РИА Новости, 10.09.2023
2023-09-10T12:19
2023-09-10T17:06
в мире
армения
сергей лавров
ереван
закавказье
сша
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НЬЮ-ДЕЛИ, 10 сен - РИА Новости. Действия Еревана в свете учений Армении с США вызывают сожаление у Москвы, нет ничего хорошего в том, что страна НАТО пытается проникнуть в Закавказье, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. "Ничего хорошего в том, что агрессивная страна НАТО пытается проникнуть в Закавказье, мы не видим. Я не думаю, что это для кого-то хорошо, в том числе для самой Армении… У нас это вызывает сожаления - действия армянского руководства", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам саммита "двадцатки" в Нью-Дели.
https://ria.ru/20230907/armeniya-1894624766.html
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в мире, армения, сергей лавров, ереван, закавказье, сша
В мире, Армения, Сергей Лавров, Ереван, Закавказье, США
Лавров прокомментировал совместные учения Армении и США

Лавров: действия Армении из-за учений с США вызывают сожаление у Москвы

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 10.09.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
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НЬЮ-ДЕЛИ, 10 сен - РИА Новости. Действия Еревана в свете учений Армении с США вызывают сожаление у Москвы, нет ничего хорошего в том, что страна НАТО пытается проникнуть в Закавказье, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
«
"Ничего хорошего в том, что агрессивная страна НАТО пытается проникнуть в Закавказье, мы не видим. Я не думаю, что это для кого-то хорошо, в том числе для самой Армении… У нас это вызывает сожаления - действия армянского руководства", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам саммита "двадцатки" в Нью-Дели.
Армянский военнослужащий на границе с Азербайджаном - РИА Новости, 1920, 07.09.2023
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В миреАрменияСергей ЛавровЕреванЗакавказьеСША
 
 
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