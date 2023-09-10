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Кадыров показал кадры уничтожения противника на Артемовском направлении - РИА Новости, 10.09.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
16:31 10.09.2023 (обновлено: 16:33 10.09.2023)
https://ria.ru/20230910/akhmat-1895359851.html
Кадыров показал кадры уничтожения противника на Артемовском направлении
Кадыров показал кадры уничтожения противника на Артемовском направлении - РИА Новости, 10.09.2023
Кадыров показал кадры уничтожения противника на Артемовском направлении
Глава Чечни Рамзан Кадыров показал кадры ликвидации противника в Курдюмовке на Артемовском направлении бойцами спецназа "Ахмат". РИА Новости, 10.09.2023
2023-09-10T16:31
2023-09-10T16:33
специальная военная операция на украине
рамзан кадыров
в мире
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ГРОЗНЫЙ, 10 сен – РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров показал кадры ликвидации противника в Курдюмовке на Артемовском направлении бойцами спецназа "Ахмат". "Здесь, на позициях, обстановка достаточно жаркая, но радует, что высокую температуру обеспечивают бойцы спецназа "АХМАТ". Наше подразделение БПЛА под эффективным руководством своего командира с позывным "Дикий" выявляют и тут же уничтожают вражеские огневые точки, места скопления живой силы", - написал Кадыров в Telegram-канале. Для успешной ликвидации противника, добавил глава Чечни, прежде всего необходимо рассчитать, как именно поразить большое количество целей одним ударом, иначе противник сменит позицию и придется начинать всё сначала. "Однако для подразделения БПЛА спецназа "АХМАТ" нет невыполнимых задач. Парни работают быстро и, надо признать, красиво. Не устаём гордиться ими! Просто молодцы!" — написал Кадыров.
https://ria.ru/20230825/ukraina-1892048180.html
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рамзан кадыров, в мире
Специальная военная операция на Украине, Рамзан Кадыров, В мире
Кадыров показал кадры уничтожения противника на Артемовском направлении

Кадыров: бойцы "Ахмата" атаковали ВСУ на Артемовском направлении

© РИА Новости / Виктор Антонюк | Перейти в медиабанкБойцы специального полка полиции имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова
Бойцы специального полка полиции имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова - РИА Новости, 1920, 10.09.2023
© РИА Новости / Виктор Антонюк
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Бойцы специального полка полиции имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова. Архивное фото
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ГРОЗНЫЙ, 10 сен – РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров показал кадры ликвидации противника в Курдюмовке на Артемовском направлении бойцами спецназа "Ахмат".
"Здесь, на позициях, обстановка достаточно жаркая, но радует, что высокую температуру обеспечивают бойцы спецназа "АХМАТ". Наше подразделение БПЛА под эффективным руководством своего командира с позывным "Дикий" выявляют и тут же уничтожают вражеские огневые точки, места скопления живой силы", - написал Кадыров в Telegram-канале.
Для успешной ликвидации противника, добавил глава Чечни, прежде всего необходимо рассчитать, как именно поразить большое количество целей одним ударом, иначе противник сменит позицию и придется начинать всё сначала.
"Однако для подразделения БПЛА спецназа "АХМАТ" нет невыполнимых задач. Парни работают быстро и, надо признать, красиво. Не устаём гордиться ими! Просто молодцы!" — написал Кадыров.
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Курс на истребление. На Украине признали огромные потери ВСУ
25 августа, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеРамзан КадыровВ мире
 
 
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