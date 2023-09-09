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Число погибших при землетрясении в Марокко превысило 1,3 тысячи человек - РИА Новости, 09.09.2023
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22:08 09.09.2023 (обновлено: 23:13 09.09.2023)
https://ria.ru/20230909/zemletryasenie-1895244278.html
Число погибших при землетрясении в Марокко превысило 1,3 тысячи человек
Число погибших при землетрясении в Марокко превысило 1,3 тысячи человек - РИА Новости, 09.09.2023
Число погибших при землетрясении в Марокко превысило 1,3 тысячи человек
Число жертв землетрясения в Марокко превысило 1,3 тысячи, пишет газета Hespress со ссылкой на данные МВД. РИА Новости, 09.09.2023
2023-09-09T22:08
2023-09-09T23:13
в мире
марокко
землетрясение
марракеш
равиль гайнутдин
европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc)
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КАИР, 9 сен — РИА Новости. Число жертв землетрясения в Марокко превысило 1,3 тысячи, пишет газета Hespress со ссылкой на данные МВД.&quot;Число погибших увеличилось до 1305, пострадали более 1832, из них 1220 получили серьезные ранения&quot;, — говорится в публикации.Ранее сообщалось о 1037 погибших и 1204 пострадавших.Землетрясение магнитудой 6,9, по данным Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра (EMSC), произошло в 80 километрах от Марракеша минувшей ночью. После этого зафиксировали еще несколько толчков магнитудами 4,8, 3,4, 3,2 и 3,3.Сейсмологи предупреждают, что афтершоки могут происходить в течение ближайших часов и даже дней.Руководитель отдела в Национальном геофизическом институте Марокко Насер Джабур заявил, что произошедшее в стране землетрясение стало самым разрушительным за последние 100 лет. В ряде регионов, пострадавших от мощного землетрясения, наблюдаются проблемы с электричеством и водоснабжением.Король Марокко Мухаммед VI объявил трехдневный траур и распорядился приспустить национальные флаги.Многие страны заявили о готовности оказать помощь в ликвидации последствий разрушительного землетрясения. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл также выразил соболезнования королю Марокко Мухаммеду VI, это сделал также председатель Духовного управления мусульман Российской Федерации муфтий Равиль Гайнутдин.
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в мире, марокко, землетрясение, марракеш, равиль гайнутдин, европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc)
В мире, Марокко, Землетрясение, Марракеш, Равиль Гайнутдин, Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC)
Число погибших при землетрясении в Марокко превысило 1,3 тысячи человек

Число погибших при землетрясении в Марокко превысило 1,3 тысячи человек

© AP Photo / Mosa'ab ElshamyВышедшие на улицы после землетрясения жители Рабата в Марокко
Вышедшие на улицы после землетрясения жители Рабата в Марокко - РИА Новости, 1920, 09.09.2023
© AP Photo / Mosa'ab Elshamy
Вышедшие на улицы после землетрясения жители Рабата в Марокко
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КАИР, 9 сен — РИА Новости. Число жертв землетрясения в Марокко превысило 1,3 тысячи, пишет газета Hespress со ссылкой на данные МВД.
«

"Число погибших увеличилось до 1305, пострадали более 1832, из них 1220 получили серьезные ранения", — говорится в публикации.

Ранее сообщалось о 1037 погибших и 1204 пострадавших.
Землетрясение магнитудой 6,9, по данным Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра (EMSC), произошло в 80 километрах от Марракеша минувшей ночью. После этого зафиксировали еще несколько толчков магнитудами 4,8, 3,4, 3,2 и 3,3.
Сейсмологи предупреждают, что афтершоки могут происходить в течение ближайших часов и даже дней.
Руководитель отдела в Национальном геофизическом институте Марокко Насер Джабур заявил, что произошедшее в стране землетрясение стало самым разрушительным за последние 100 лет. В ряде регионов, пострадавших от мощного землетрясения, наблюдаются проблемы с электричеством и водоснабжением.
Король Марокко Мухаммед VI объявил трехдневный траур и распорядился приспустить национальные флаги.
Многие страны заявили о готовности оказать помощь в ликвидации последствий разрушительного землетрясения. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл также выразил соболезнования королю Марокко Мухаммеду VI, это сделал также председатель Духовного управления мусульман Российской Федерации муфтий Равиль Гайнутдин.
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В миреМароккоЗемлетрясениеМарракешРавиль ГайнутдинЕвропейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC)
 
 
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