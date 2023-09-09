Число погибших при землетрясении в Марокко превысило 1,3 тысячи человек
Число погибших при землетрясении в Марокко превысило 1,3 тысячи человек
© AP Photo / Mosa'ab ElshamyВышедшие на улицы после землетрясения жители Рабата в Марокко
© AP Photo / Mosa'ab Elshamy
Вышедшие на улицы после землетрясения жители Рабата в Марокко
КАИР, 9 сен — РИА Новости. Число жертв землетрясения в Марокко превысило 1,3 тысячи, пишет газета Hespress со ссылкой на данные МВД.
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"Число погибших увеличилось до 1305, пострадали более 1832, из них 1220 получили серьезные ранения", — говорится в публикации.
Ранее сообщалось о 1037 погибших и 1204 пострадавших.
Землетрясение магнитудой 6,9, по данным Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра (EMSC), произошло в 80 километрах от Марракеша минувшей ночью. После этого зафиксировали еще несколько толчков магнитудами 4,8, 3,4, 3,2 и 3,3.
Сейсмологи предупреждают, что афтершоки могут происходить в течение ближайших часов и даже дней.
Руководитель отдела в Национальном геофизическом институте Марокко Насер Джабур заявил, что произошедшее в стране землетрясение стало самым разрушительным за последние 100 лет. В ряде регионов, пострадавших от мощного землетрясения, наблюдаются проблемы с электричеством и водоснабжением.
Король Марокко Мухаммед VI объявил трехдневный траур и распорядился приспустить национальные флаги.
Многие страны заявили о готовности оказать помощь в ликвидации последствий разрушительного землетрясения. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл также выразил соболезнования королю Марокко Мухаммеду VI, это сделал также председатель Духовного управления мусульман Российской Федерации муфтий Равиль Гайнутдин.