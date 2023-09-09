https://ria.ru/20230909/zemletryasenie-1895244278.html

Число погибших при землетрясении в Марокко превысило 1,3 тысячи человек

Число погибших при землетрясении в Марокко превысило 1,3 тысячи человек - РИА Новости, 09.09.2023

Число погибших при землетрясении в Марокко превысило 1,3 тысячи человек

Число жертв землетрясения в Марокко превысило 1,3 тысячи, пишет газета Hespress со ссылкой на данные МВД. РИА Новости, 09.09.2023

2023-09-09T22:08

2023-09-09T22:08

2023-09-09T23:13

в мире

марокко

землетрясение

марракеш

равиль гайнутдин

европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc)

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КАИР, 9 сен — РИА Новости. Число жертв землетрясения в Марокко превысило 1,3 тысячи, пишет газета Hespress со ссылкой на данные МВД."Число погибших увеличилось до 1305, пострадали более 1832, из них 1220 получили серьезные ранения", — говорится в публикации.Ранее сообщалось о 1037 погибших и 1204 пострадавших.Землетрясение магнитудой 6,9, по данным Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра (EMSC), произошло в 80 километрах от Марракеша минувшей ночью. После этого зафиксировали еще несколько толчков магнитудами 4,8, 3,4, 3,2 и 3,3.Сейсмологи предупреждают, что афтершоки могут происходить в течение ближайших часов и даже дней.Руководитель отдела в Национальном геофизическом институте Марокко Насер Джабур заявил, что произошедшее в стране землетрясение стало самым разрушительным за последние 100 лет. В ряде регионов, пострадавших от мощного землетрясения, наблюдаются проблемы с электричеством и водоснабжением.Король Марокко Мухаммед VI объявил трехдневный траур и распорядился приспустить национальные флаги.Многие страны заявили о готовности оказать помощь в ликвидации последствий разрушительного землетрясения. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл также выразил соболезнования королю Марокко Мухаммеду VI, это сделал также председатель Духовного управления мусульман Российской Федерации муфтий Равиль Гайнутдин.

https://ria.ru/20230909/traur-1895240344.html

марокко

марракеш

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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Наталья Макарова

в мире, марокко, землетрясение, марракеш, равиль гайнутдин, европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc)