https://ria.ru/20230909/zemletryasenie-1895203380.html

Число погибших при землетрясении в Марокко выросло до 1037

Число погибших при землетрясении в Марокко выросло до 1037 - РИА Новости, 09.09.2023

Число погибших при землетрясении в Марокко выросло до 1037

Число погибших из-за землетрясения в Марокко возросло до 1037 человек, сообщил телеканал Al-Arabiya со ссылкой на данные Министерства внутренних дел. РИА Новости, 09.09.2023

2023-09-09T16:03

2023-09-09T16:03

2023-09-09T16:52

в мире

марокко

марракеш

европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc)

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МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Число погибших из-за землетрясения в Марокко возросло до 1037 человек, сообщил телеканал Al-Arabiya со ссылкой на данные Министерства внутренних дел."Число погибших в результате землетрясения составляет 1037, еще 1204 ранены", — говорится в сообщении телеканала.Более 720 пострадавших находятся в критическом состоянии.Ранее сообщалось о 820 жертвах и 672 раненых.В свою очередь, официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что среди пострадавших при землетрясении нет россиян. По ее словам, посольство в Рабате и Генеральное консульство в Касабланке находятся в постоянном контакте с властями Марокко.Землетрясение магнитудой 6,9, по данным Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра (EMSC), произошло в 80 километрах от Марракеша минувшей ночью. После этого зафиксировали еще несколько толчков магнитудами 4,8, 3,4, 3,2 и 3,3.Сейсмологи предупреждают, что афтершоки после землетрясения могут происходить в течение ближайших часов и даже дней.

https://ria.ru/20230909/alzhir-1895199636.html

https://ria.ru/20230909/zemletryasenie-1895154287.html

марокко

марракеш

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, марокко, марракеш, европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc)