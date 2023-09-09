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Число погибших при землетрясении в Марокко выросло до 1037 - РИА Новости, 09.09.2023
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16:03 09.09.2023 (обновлено: 16:52 09.09.2023)
https://ria.ru/20230909/zemletryasenie-1895203380.html
Число погибших при землетрясении в Марокко выросло до 1037
Число погибших при землетрясении в Марокко выросло до 1037 - РИА Новости, 09.09.2023
Число погибших при землетрясении в Марокко выросло до 1037
Число погибших из-за землетрясения в Марокко возросло до 1037 человек, сообщил телеканал Al-Arabiya со ссылкой на данные Министерства внутренних дел. РИА Новости, 09.09.2023
2023-09-09T16:03
2023-09-09T16:52
в мире
марокко
марракеш
европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc)
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МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Число погибших из-за землетрясения в Марокко возросло до 1037 человек, сообщил телеканал Al-Arabiya со ссылкой на данные Министерства внутренних дел.&quot;Число погибших в результате землетрясения составляет 1037, еще 1204 ранены&quot;, — говорится в сообщении телеканала.Более 720 пострадавших находятся в критическом состоянии.Ранее сообщалось о 820 жертвах и 672 раненых.В свою очередь, официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что среди пострадавших при землетрясении нет россиян. По ее словам, посольство в Рабате и Генеральное консульство в Касабланке находятся в постоянном контакте с властями Марокко.Землетрясение магнитудой 6,9, по данным Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра (EMSC), произошло в 80 километрах от Марракеша минувшей ночью. После этого зафиксировали еще несколько толчков магнитудами 4,8, 3,4, 3,2 и 3,3.Сейсмологи предупреждают, что афтершоки после землетрясения могут происходить в течение ближайших часов и даже дней.
https://ria.ru/20230909/alzhir-1895199636.html
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в мире, марокко, марракеш, европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc)
В мире, Марокко, Марракеш, Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC)
Число погибших при землетрясении в Марокко выросло до 1037

Число погибших при землетрясении в Марокко возросло до 1037, еще 1024 пострадали

© Кадры, опубликованные очевидцами в соцсетяхПовреждения в результате прошедшего в 80 километрах от Марракеша землетрясения
Повреждения в результате прошедшего в 80 километрах от Марракеша землетрясения
© Кадры, опубликованные очевидцами в соцсетях
Повреждения в результате прошедшего в 80 километрах от Марракеша землетрясения
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Число погибших из-за землетрясения в Марокко возросло до 1037 человек, сообщил телеканал Al-Arabiya со ссылкой на данные Министерства внутренних дел.
«

"Число погибших в результате землетрясения составляет 1037, еще 1204 ранены", — говорится в сообщении телеканала.

Более 720 пострадавших находятся в критическом состоянии.
Ранее сообщалось о 820 жертвах и 672 раненых.
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В свою очередь, официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что среди пострадавших при землетрясении нет россиян. По ее словам, посольство в Рабате и Генеральное консульство в Касабланке находятся в постоянном контакте с властями Марокко.
Землетрясение магнитудой 6,9, по данным Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра (EMSC), произошло в 80 километрах от Марракеша минувшей ночью. После этого зафиксировали еще несколько толчков магнитудами 4,8, 3,4, 3,2 и 3,3.
Сейсмологи предупреждают, что афтершоки после землетрясения могут происходить в течение ближайших часов и даже дней.
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В миреМароккоМарракешЕвропейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC)
 
 
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