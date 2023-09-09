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Путин выразил соболезнования королю Марокко из-за последствий землетрясения - РИА Новости, 09.09.2023
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10:36 09.09.2023 (обновлено: 16:15 09.09.2023)
https://ria.ru/20230909/zemletryasenie-1895154287.html
Путин выразил соболезнования королю Марокко из-за последствий землетрясения
Путин выразил соболезнования королю Марокко из-за последствий землетрясения - РИА Новости, 09.09.2023
Путин выразил соболезнования королю Марокко из-за последствий землетрясения
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования королю Марокко Мухаммеду VI в связи с трагическими последствиями разрушительного землетрясения,... РИА Новости, 09.09.2023
2023-09-09T10:36
2023-09-09T16:15
владимир путин
марокко
россия
марракеш
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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования королю Марокко Мухаммеду VI в связи с трагическими последствиями разрушительного землетрясения, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля."Ваше Величество, примите искренние соболезнования в связи с трагическими последствиями разрушительного землетрясения в центральных районах Вашей страны", - говорится в телеграмме.Президент отметил, что в России разделяют переживания и скорбь дружественного народа Марокко. Он попросил передать слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим в результате этого стихийного бедствия.Ранее телеканал Al-Arabiya со ссылкой на данные министерства внутренних дел сообщил, что число погибших в результате землетрясения в Марокко возросло до 632, еще 329 человек ранены.Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC) сообщил, что землетрясение магнитудой 6,9 произошло в Марокко в 80 километрах от Марракеша. После него центр зафиксировал по меньшей мере четыре землетрясения магнитудами 4,8, 3,4, 3,2 и 3,3. Они произошли в период с 01.30 до 03.21 мск неподалеку от эпицентра более крупного землетрясения.
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владимир путин, марокко, россия, марракеш
Владимир Путин, Марокко, Россия, Марракеш
Путин выразил соболезнования королю Марокко из-за последствий землетрясения

Путин выразил соболезнования королю Марокко из-за разрушительного землетрясения

© Кадры, опубликованные очевидцами в соцсетяхПоврежденное здание в Марокко после землетрясения
Поврежденное здание в Марокко после землетрясения
© Кадры, опубликованные очевидцами в соцсетях
Поврежденное здание в Марокко после землетрясения
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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования королю Марокко Мухаммеду VI в связи с трагическими последствиями разрушительного землетрясения, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
"Ваше Величество, примите искренние соболезнования в связи с трагическими последствиями разрушительного землетрясения в центральных районах Вашей страны", - говорится в телеграмме.
Президент отметил, что в России разделяют переживания и скорбь дружественного народа Марокко. Он попросил передать слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим в результате этого стихийного бедствия.
Ранее телеканал Al-Arabiya со ссылкой на данные министерства внутренних дел сообщил, что число погибших в результате землетрясения в Марокко возросло до 632, еще 329 человек ранены.
Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC) сообщил, что землетрясение магнитудой 6,9 произошло в Марокко в 80 километрах от Марракеша. После него центр зафиксировал по меньшей мере четыре землетрясения магнитудами 4,8, 3,4, 3,2 и 3,3. Они произошли в период с 01.30 до 03.21 мск неподалеку от эпицентра более крупного землетрясения.
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Вчера, 09:40
 
Владимир ПутинМароккоРоссияМарракеш
 
 
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