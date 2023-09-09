Путин выразил соболезнования королю Марокко из-за последствий землетрясения
Путин выразил соболезнования королю Марокко из-за разрушительного землетрясения
© Кадры, опубликованные очевидцами в соцсетяхПоврежденное здание в Марокко после землетрясения
© Кадры, опубликованные очевидцами в соцсетях
Поврежденное здание в Марокко после землетрясения
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования королю Марокко Мухаммеду VI в связи с трагическими последствиями разрушительного землетрясения, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
"Ваше Величество, примите искренние соболезнования в связи с трагическими последствиями разрушительного землетрясения в центральных районах Вашей страны", - говорится в телеграмме.
Президент отметил, что в России разделяют переживания и скорбь дружественного народа Марокко. Он попросил передать слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим в результате этого стихийного бедствия.
Ранее телеканал Al-Arabiya со ссылкой на данные министерства внутренних дел сообщил, что число погибших в результате землетрясения в Марокко возросло до 632, еще 329 человек ранены.
Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC) сообщил, что землетрясение магнитудой 6,9 произошло в Марокко в 80 километрах от Марракеша. После него центр зафиксировал по меньшей мере четыре землетрясения магнитудами 4,8, 3,4, 3,2 и 3,3. Они произошли в период с 01.30 до 03.21 мск неподалеку от эпицентра более крупного землетрясения.