https://ria.ru/20230909/zemletryasenie-1895154287.html

Путин выразил соболезнования королю Марокко из-за последствий землетрясения

Путин выразил соболезнования королю Марокко из-за последствий землетрясения - РИА Новости, 09.09.2023

Путин выразил соболезнования королю Марокко из-за последствий землетрясения

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования королю Марокко Мухаммеду VI в связи с трагическими последствиями разрушительного землетрясения,... РИА Новости, 09.09.2023

2023-09-09T10:36

2023-09-09T10:36

2023-09-09T16:15

владимир путин

марокко

россия

марракеш

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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования королю Марокко Мухаммеду VI в связи с трагическими последствиями разрушительного землетрясения, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля."Ваше Величество, примите искренние соболезнования в связи с трагическими последствиями разрушительного землетрясения в центральных районах Вашей страны", - говорится в телеграмме.Президент отметил, что в России разделяют переживания и скорбь дружественного народа Марокко. Он попросил передать слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим в результате этого стихийного бедствия.Ранее телеканал Al-Arabiya со ссылкой на данные министерства внутренних дел сообщил, что число погибших в результате землетрясения в Марокко возросло до 632, еще 329 человек ранены.Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC) сообщил, что землетрясение магнитудой 6,9 произошло в Марокко в 80 километрах от Марракеша. После него центр зафиксировал по меньшей мере четыре землетрясения магнитудами 4,8, 3,4, 3,2 и 3,3. Они произошли в период с 01.30 до 03.21 мск неподалеку от эпицентра более крупного землетрясения.

https://ria.ru/20230909/zemletryasenie-1895149603.html

марокко

россия

марракеш

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

владимир путин, марокко, россия, марракеш