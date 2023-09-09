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Сейсмологи зафиксировали в Марокко несколько землетрясений - РИА Новости, 09.09.2023
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05:48 09.09.2023
https://ria.ru/20230909/zemletryasenie-1895132764.html
Сейсмологи зафиксировали в Марокко несколько землетрясений
Сейсмологи зафиксировали в Марокко несколько землетрясений - РИА Новости, 09.09.2023
Сейсмологи зафиксировали в Марокко несколько землетрясений
Несколько землетрясений были зафиксированы в Марокко после землетрясения магнитудой 6,9, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). РИА Новости, 09.09.2023
2023-09-09T05:48
2023-09-09T05:48
марокко
марракеш
европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc)
в мире
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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Несколько землетрясений были зафиксированы в Марокко после землетрясения магнитудой 6,9, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). Ранее EMSC сообщил, что землетрясение магнитудой 6,9 произошло в Марокко в 80 километрах от Марракеша. После него EMSC зафиксировал по меньшей мере четыре землетрясения магнитудами 4,8, 3,4, 3,2 и 3,3. Они произошли в период с 01.30 до 03.21 мск неподалеку от эпицентра более крупного землетрясения. Сейсмологи в соцсети X (ранее Twitter) предупреждают, что афтершоки после землетрясения могут иметь место в течение ближайших часов и даже дней.
https://ria.ru/20230909/zemletryasenie-1895131704.html
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марокко, марракеш, европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc), в мире
Марокко, Марракеш, Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC), В мире
Сейсмологи зафиксировали в Марокко несколько землетрясений

EMSC: в Марокко помимо землетрясения магнитудой 6,9 произошли несколько других

© Кадры, опубликованные очевидцами в соцсетяхПовреждения в результате прошедшего в 80 километрах от Марракеша землетрясения
Повреждения в результате прошедшего в 80 километрах от Марракеша землетрясения
© Кадры, опубликованные очевидцами в соцсетях
Повреждения в результате прошедшего в 80 километрах от Марракеша землетрясения. Архивное фото
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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Несколько землетрясений были зафиксированы в Марокко после землетрясения магнитудой 6,9, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).
Ранее EMSC сообщил, что землетрясение магнитудой 6,9 произошло в Марокко в 80 километрах от Марракеша.
После него EMSC зафиксировал по меньшей мере четыре землетрясения магнитудами 4,8, 3,4, 3,2 и 3,3. Они произошли в период с 01.30 до 03.21 мск неподалеку от эпицентра более крупного землетрясения.
Сейсмологи в соцсети X (ранее Twitter) предупреждают, что афтершоки после землетрясения могут иметь место в течение ближайших часов и даже дней.
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МароккоМарракешЕвропейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC)В мире
 
 
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