https://ria.ru/20230909/zemletryasenie-1895132764.html
Сейсмологи зафиксировали в Марокко несколько землетрясений
Сейсмологи зафиксировали в Марокко несколько землетрясений - РИА Новости, 09.09.2023
Сейсмологи зафиксировали в Марокко несколько землетрясений
Несколько землетрясений были зафиксированы в Марокко после землетрясения магнитудой 6,9, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). РИА Новости, 09.09.2023
2023-09-09T05:48
2023-09-09T05:48
2023-09-09T05:48
марокко
марракеш
европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc)
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/09/1895129859_0:42:800:492_1920x0_80_0_0_617a66a008c09efbda01ab7bb47cb93c.jpg
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Несколько землетрясений были зафиксированы в Марокко после землетрясения магнитудой 6,9, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). Ранее EMSC сообщил, что землетрясение магнитудой 6,9 произошло в Марокко в 80 километрах от Марракеша. После него EMSC зафиксировал по меньшей мере четыре землетрясения магнитудами 4,8, 3,4, 3,2 и 3,3. Они произошли в период с 01.30 до 03.21 мск неподалеку от эпицентра более крупного землетрясения. Сейсмологи в соцсети X (ранее Twitter) предупреждают, что афтершоки после землетрясения могут иметь место в течение ближайших часов и даже дней.
https://ria.ru/20230909/zemletryasenie-1895131704.html
марокко
марракеш
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/09/1895129859_45:0:756:533_1920x0_80_0_0_014275f0d756147399cf25a879995299.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
марокко, марракеш, европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc), в мире
Марокко, Марракеш, Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC), В мире
Сейсмологи зафиксировали в Марокко несколько землетрясений
EMSC: в Марокко помимо землетрясения магнитудой 6,9 произошли несколько других
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Несколько землетрясений были зафиксированы в Марокко после землетрясения магнитудой 6,9, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).
Ранее EMSC сообщил, что землетрясение магнитудой 6,9 произошло в Марокко в 80 километрах от Марракеша
.
После него EMSC зафиксировал по меньшей мере четыре землетрясения магнитудами 4,8, 3,4, 3,2 и 3,3. Они произошли в период с 01.30 до 03.21 мск неподалеку от эпицентра более крупного землетрясения.
Сейсмологи в соцсети X (ранее Twitter) предупреждают, что афтершоки после землетрясения могут иметь место в течение ближайших часов и даже дней.
СМИ: жители ряда городов Марокко покинули дома после мощного землетрясения