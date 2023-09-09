https://ria.ru/20230909/zemletryasenie-1895132764.html

Сейсмологи зафиксировали в Марокко несколько землетрясений

Сейсмологи зафиксировали в Марокко несколько землетрясений - РИА Новости, 09.09.2023

Сейсмологи зафиксировали в Марокко несколько землетрясений

Несколько землетрясений были зафиксированы в Марокко после землетрясения магнитудой 6,9, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). РИА Новости, 09.09.2023

2023-09-09T05:48

2023-09-09T05:48

2023-09-09T05:48

марокко

марракеш

европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc)

в мире

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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Несколько землетрясений были зафиксированы в Марокко после землетрясения магнитудой 6,9, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). Ранее EMSC сообщил, что землетрясение магнитудой 6,9 произошло в Марокко в 80 километрах от Марракеша. После него EMSC зафиксировал по меньшей мере четыре землетрясения магнитудами 4,8, 3,4, 3,2 и 3,3. Они произошли в период с 01.30 до 03.21 мск неподалеку от эпицентра более крупного землетрясения. Сейсмологи в соцсети X (ранее Twitter) предупреждают, что афтершоки после землетрясения могут иметь место в течение ближайших часов и даже дней.

https://ria.ru/20230909/zemletryasenie-1895131704.html

марокко

марракеш

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марокко, марракеш, европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc), в мире