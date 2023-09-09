https://ria.ru/20230909/zemletryasenie-1895131704.html

СМИ: жители ряда городов Марокко покинули дома после мощного землетрясения

СМИ: жители ряда городов Марокко покинули дома после мощного землетрясения - РИА Новости, 09.09.2023

СМИ: жители ряда городов Марокко покинули дома после мощного землетрясения

Жители ряда марокканских городов вышли из своих домов на улицы после мощного землетрясения из-за опасения новых толчков, сообщает телеканал al-Arabiya. РИА Новости, 09.09.2023

2023-09-09T05:14

2023-09-09T05:14

2023-09-09T05:19

марракеш

марокко

европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc)

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/09/1895131849_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_c8e437c8f57bca68ed3f96553f3df098.jpg

ТУНИС, 9 сен - РИА Новости. Жители ряда марокканских городов вышли из своих домов на улицы после мощного землетрясения из-за опасения новых толчков, сообщает телеканал al-Arabiya. "Жители вышли на улицы городов, которые затронуло землетрясение", - сообщает телеканал. Ранее этот же телеканал сообщил, что жертвами землетрясения стали по меньшей мере 93 человека, 73 из них погибли в районе аль-Хауз (провинция, рядом с которой находится город Марракеш). Власти пока не комментируют информацию о жертвах и разрушениях. Ранее Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC) сообщил, что землетрясение магнитудой 6,9 произошло в Марокко в 80 километрах от Марракеша.

https://ria.ru/20230907/zemletryasenie-1894655553.html

марракеш

марокко

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

марракеш, марокко, европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc), в мире