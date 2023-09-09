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СМИ: жители ряда городов Марокко покинули дома после мощного землетрясения - РИА Новости, 09.09.2023
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05:14 09.09.2023 (обновлено: 05:19 09.09.2023)
https://ria.ru/20230909/zemletryasenie-1895131704.html
СМИ: жители ряда городов Марокко покинули дома после мощного землетрясения
СМИ: жители ряда городов Марокко покинули дома после мощного землетрясения - РИА Новости, 09.09.2023
СМИ: жители ряда городов Марокко покинули дома после мощного землетрясения
Жители ряда марокканских городов вышли из своих домов на улицы после мощного землетрясения из-за опасения новых толчков, сообщает телеканал al-Arabiya. РИА Новости, 09.09.2023
2023-09-09T05:14
2023-09-09T05:19
марракеш
марокко
европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc)
в мире
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ТУНИС, 9 сен - РИА Новости. Жители ряда марокканских городов вышли из своих домов на улицы после мощного землетрясения из-за опасения новых толчков, сообщает телеканал al-Arabiya. "Жители вышли на улицы городов, которые затронуло землетрясение", - сообщает телеканал. Ранее этот же телеканал сообщил, что жертвами землетрясения стали по меньшей мере 93 человека, 73 из них погибли в районе аль-Хауз (провинция, рядом с которой находится город Марракеш). Власти пока не комментируют информацию о жертвах и разрушениях. Ранее Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC) сообщил, что землетрясение магнитудой 6,9 произошло в Марокко в 80 километрах от Марракеша.
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марракеш, марокко, европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc), в мире
Марракеш, Марокко, Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC), В мире
СМИ: жители ряда городов Марокко покинули дома после мощного землетрясения

Al-Arabiya: жители ряда марокканских городов вышли из домов после землетрясения

© AP Photo / Mosa'ab ElshamyВышедшие на улицы после землетрясения жители Рабата в Марокко
Вышедшие на улицы после землетрясения жители Рабата в Марокко - РИА Новости, 1920, 09.09.2023
© AP Photo / Mosa'ab Elshamy
Вышедшие на улицы после землетрясения жители Рабата в Марокко
Читать ria.ru в
ТУНИС, 9 сен - РИА Новости. Жители ряда марокканских городов вышли из своих домов на улицы после мощного землетрясения из-за опасения новых толчков, сообщает телеканал al-Arabiya.
«
"Жители вышли на улицы городов, которые затронуло землетрясение", - сообщает телеканал.
Ранее этот же телеканал сообщил, что жертвами землетрясения стали по меньшей мере 93 человека, 73 из них погибли в районе аль-Хауз (провинция, рядом с которой находится город Марракеш).
Власти пока не комментируют информацию о жертвах и разрушениях.
Ранее Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC) сообщил, что землетрясение магнитудой 6,9 произошло в Марокко в 80 километрах от Марракеша.
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МарракешМароккоЕвропейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC)В мире
 
 
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