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СМИ: при землетрясении в Марокко погибли по меньшей мере 93 человека - РИА Новости, 09.09.2023
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04:30 09.09.2023 (обновлено: 05:20 09.09.2023)
https://ria.ru/20230909/zemletryasenie-1895129537.html
СМИ: при землетрясении в Марокко погибли по меньшей мере 93 человека
СМИ: при землетрясении в Марокко погибли по меньшей мере 93 человека - РИА Новости, 09.09.2023
СМИ: при землетрясении в Марокко погибли по меньшей мере 93 человека
По меньшей мере 93 человека погибли в результате землетрясения в Марокко, сообщает телеканал Al-Arabiya со ссылкой на источник. РИА Новости, 09.09.2023
2023-09-09T04:30
2023-09-09T05:20
марокко
в мире
европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc)
марракеш
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ТУНИС, 9 сен - РИА Новости. По меньшей мере 93 человека погибли в результате землетрясения в Марокко, сообщает телеканал Al-Arabiya со ссылкой на источник.По данным Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра (EMSC), землетрясение магнитудой 6,9 произошло в Марокко в 80 километрах от Марракеша."Девяносто три человека погибли при землетрясении в Марокко, среди них 73 человека в районе аль-Хауз (провинция, рядом с которой находится город Марракеш)", - сообщает телеканал.После землетрясения жители ряда марокканских городов покинули свои дома, опасаясь новых толчков.Власти пока не комментируют информацию о жертвах и разрушениях.
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марокко, в мире, европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc), марракеш
Марокко, В мире, Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC), Марракеш
СМИ: при землетрясении в Марокко погибли по меньшей мере 93 человека

Al-Arabiya: при землетрясении в Марокко погибли по меньшей мере 93 человека

© Кадры, опубликованные очевидцами в соцсетяхПоврежденное в результате землетрясения в Марокко здание
Поврежденное в результате землетрясения в Марокко здание
© Кадры, опубликованные очевидцами в соцсетях
Поврежденное в результате землетрясения в Марокко здание
Читать ria.ru в
ТУНИС, 9 сен - РИА Новости. По меньшей мере 93 человека погибли в результате землетрясения в Марокко, сообщает телеканал Al-Arabiya со ссылкой на источник.
По данным Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра (EMSC), землетрясение магнитудой 6,9 произошло в Марокко в 80 километрах от Марракеша.
«
"Девяносто три человека погибли при землетрясении в Марокко, среди них 73 человека в районе аль-Хауз (провинция, рядом с которой находится город Марракеш)", - сообщает телеканал.
После землетрясения жители ряда марокканских городов покинули свои дома, опасаясь новых толчков.
Власти пока не комментируют информацию о жертвах и разрушениях.
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МароккоВ миреЕвропейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC)Марракеш
 
 
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