https://ria.ru/20230909/zemletryasenie-1895129537.html

СМИ: при землетрясении в Марокко погибли по меньшей мере 93 человека

СМИ: при землетрясении в Марокко погибли по меньшей мере 93 человека - РИА Новости, 09.09.2023

СМИ: при землетрясении в Марокко погибли по меньшей мере 93 человека

По меньшей мере 93 человека погибли в результате землетрясения в Марокко, сообщает телеканал Al-Arabiya со ссылкой на источник. РИА Новости, 09.09.2023

2023-09-09T04:30

2023-09-09T04:30

2023-09-09T05:20

марокко

в мире

европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc)

марракеш

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ТУНИС, 9 сен - РИА Новости. По меньшей мере 93 человека погибли в результате землетрясения в Марокко, сообщает телеканал Al-Arabiya со ссылкой на источник.По данным Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра (EMSC), землетрясение магнитудой 6,9 произошло в Марокко в 80 километрах от Марракеша."Девяносто три человека погибли при землетрясении в Марокко, среди них 73 человека в районе аль-Хауз (провинция, рядом с которой находится город Марракеш)", - сообщает телеканал.После землетрясения жители ряда марокканских городов покинули свои дома, опасаясь новых толчков.Власти пока не комментируют информацию о жертвах и разрушениях.

https://ria.ru/20230908/zemletryasenie-1895090142.html

марокко

марракеш

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марокко, в мире, европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc), марракеш