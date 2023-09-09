https://ria.ru/20230909/zemletryasenie-1895129424.html
СМИ: жертвами землетрясения в Марокко стали по меньшей мере четыре человека
СМИ: жертвами землетрясения в Марокко стали по меньшей мере четыре человека - РИА Новости, 09.09.2023
СМИ: жертвами землетрясения в Марокко стали по меньшей мере четыре человека
По меньшей мере четыре человека погибли в результате землетрясения в Марокко, сообщила марокканская газета Hespress со ссылкой на источники. РИА Новости, 09.09.2023
2023-09-09T04:24
2023-09-09T04:24
2023-09-09T04:41
марокко
европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc)
в мире
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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. По меньшей мере четыре человека погибли в результате землетрясения в Марокко, сообщила марокканская газета Hespress со ссылкой на источники. Ранее Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC) сообщил, что землетрясение магнитудой 6,9 произошло в Марокко. "Четыре человека погибли в деревнях недалеко от провинции Варзазат под завалами, вызванными землетрясением", - говорится в сообщении газеты.
https://ria.ru/20230908/zemletryasenie-1895090142.html
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марокко, европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc), в мире
Марокко, Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC), В мире
СМИ: жертвами землетрясения в Марокко стали по меньшей мере четыре человека
Hespress: при землетрясении в Марокко погибли не менее четырех человек