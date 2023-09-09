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BAE Systems планирует в ближайшие месяцы начать на Украине выпуск запчастей - РИА Новости, 09.09.2023
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04:17 09.09.2023 (обновлено: 04:18 09.09.2023)
https://ria.ru/20230909/zapchasti-1895129262.html
BAE Systems планирует в ближайшие месяцы начать на Украине выпуск запчастей
BAE Systems планирует в ближайшие месяцы начать на Украине выпуск запчастей - РИА Новости, 09.09.2023
BAE Systems планирует в ближайшие месяцы начать на Украине выпуск запчастей
Крупная оборонная компания Великобритании BAE Systems может в течение месяцев организовать на Украине производство запчастей для гаубиц калибра 105 миллиметров, РИА Новости, 09.09.2023
2023-09-09T04:17
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украина
россия
великобритания
сергей лавров
владимир зеленский
андрей келин
bae systems
нато
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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Крупная оборонная компания Великобритании BAE Systems может в течение месяцев организовать на Украине производство запчастей для гаубиц калибра 105 миллиметров, которые используют ВСУ, сообщает издание Financial Times со ссылкой на заявление исполнительного директора крупной оборонной компании Великобритании BAE Systems Чарльза Вудберна. Ранее в августе Владимир Зеленский встретился с Вудберном и командой BAE Systems, поблагодарил их за визит и решение открыть свое представительство на территории Украины. По итогам встречи между министерством стратегических отраслей промышленности Украины и компанией были подписаны соглашения о сотрудничестве по локализации производства вооружений BAE Systems и о сотрудничестве по ремонту, запасным частям и производству новых легких орудий L119. "Производство запасных частей для легкой пушки 105 миллиметров (компании - ред.) BAE, которую Украина использует на войне, может быть осуществлено через несколько месяцев на внутренних мощностях страны", - пишет газета со ссылкой на руководителя компании BAE Systems. Как отмечает издание, за производством легкой пушки может последовать производство другого вооружения, однако для принятия решения о целесообразности и сроках создания британского производственного предприятия на территории Украины потребуется время. Посол России в Великобритании Андрей Келин заявлял, что в случае открытия на Украине британский офис по производству оборонной продукции станет законной целью для ударов. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
https://ria.ru/20230802/proizvodstvo-1887752780.html
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украина, россия, великобритания, сергей лавров, владимир зеленский, андрей келин, bae systems, нато, вооруженные силы украины
Украина, Россия, Великобритания, Сергей Лавров, Владимир Зеленский, Андрей Келин, BAE Systems, НАТО, Вооруженные силы Украины
BAE Systems планирует в ближайшие месяцы начать на Украине выпуск запчастей

FT: BAE Systems в течение месяцев хочет начать на Украине производство запчастей

© Фото : BAE SystemsСнаряды шведского концерна Bofors
Снаряды шведского концерна Bofors - РИА Новости, 1920, 09.09.2023
© Фото : BAE Systems
Снаряды шведского концерна Bofors. Архивное фото
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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Крупная оборонная компания Великобритании BAE Systems может в течение месяцев организовать на Украине производство запчастей для гаубиц калибра 105 миллиметров, которые используют ВСУ, сообщает издание Financial Times со ссылкой на заявление исполнительного директора крупной оборонной компании Великобритании BAE Systems Чарльза Вудберна.
Ранее в августе Владимир Зеленский встретился с Вудберном и командой BAE Systems, поблагодарил их за визит и решение открыть свое представительство на территории Украины. По итогам встречи между министерством стратегических отраслей промышленности Украины и компанией были подписаны соглашения о сотрудничестве по локализации производства вооружений BAE Systems и о сотрудничестве по ремонту, запасным частям и производству новых легких орудий L119.
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"Производство запасных частей для легкой пушки 105 миллиметров (компании - ред.) BAE, которую Украина использует на войне, может быть осуществлено через несколько месяцев на внутренних мощностях страны", - пишет газета со ссылкой на руководителя компании BAE Systems.
Как отмечает издание, за производством легкой пушки может последовать производство другого вооружения, однако для принятия решения о целесообразности и сроках создания британского производственного предприятия на территории Украины потребуется время.
Посол России в Великобритании Андрей Келин заявлял, что в случае открытия на Украине британский офис по производству оборонной продукции станет законной целью для ударов.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
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УкраинаРоссияВеликобританияСергей ЛавровВладимир ЗеленскийАндрей КелинBAE SystemsНАТОВооруженные силы Украины
 
 
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