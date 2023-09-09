https://ria.ru/20230909/zaderzhanie-1895241291.html

Блогер Бадалян и обозреватель Sputnik Геворкян рассказали о задержании

Блогер Бадалян и обозреватель Sputnik Геворкян рассказали о задержании - РИА Новости, 09.09.2023

Блогер Бадалян и обозреватель Sputnik Геворкян рассказали о задержании

Обозреватель агентства Sputnik Армения Ашот Геворкян и пророссийский блогер Мика Бадалян рассказали подробности своего задержания в Армении. РИА Новости, 09.09.2023

2023-09-09T21:24

2023-09-09T21:24

2023-09-09T22:18

армения

евгений примаков

следственный комитет россии (ск рф)

мария захарова

ереван

россия

федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)

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ЕРЕВАН, 9 сен — РИА Новости. Обозреватель агентства Sputnik Армения Ашот Геворкян и пророссийский блогер Мика Бадалян рассказали подробности своего задержания в Армении.В интервью Sputnik Армения они заявили, что не исключают политического подтекста в этом инциденте.Как рассказал Геворкян, их задержали сотрудники спецназа, когда они с Бадаляном и еще несколькими людьми находились в Сюникской области и готовили там радиопередачу "Мы". "Надели наручники, через некоторое время я оказался в отделении", — заявил журналист.По словам Геворкяна, в камере предварительного заключения к нему относились хорошо, принесли лекарства, так как у него проблемы с сердцем и сахарный диабет. В свою очередь, Бадалян допустил наличие политического подтекста в этой ситуации. По словам блогера, сотрудники правоохранительных органов рассказали им, что следствие шло давно, хотя они знали, что ни один задержанный не совершал незаконных действий. Бадалян особо отметил отношение Москвы к этому инциденту. В частности, он напомнил про реакцию МИД России и дипмиссии в Ереване, а также про то, что послу Армении впервые в истории вручили ноту протеста. Блогер также заявил, что произошедшее никак не отразится на его деятельности и позиции.Мужчин задержали в четверг в городе Горис на юге страны. По информации Sputnik Армения, журналист отправился в Сюник подготовить радиоматериалы для своего авторского проекта "Мы" о жизни в приграничных районах.Об исчезновении Бадаляна также заявлял глава Россотрудничества Евгений Примаков. По его словам, блогера ранее арестовывали в Армении, обвинения против него многие трактовали как политические.Позднее Следственный комитет республики подтвердил, что Геворкяна и Бадаляна, а также еще пять человек задержали по делу о незаконном обороте огнестрельного оружия.Накануне Геворкяна и Бадаляна освободили из-под стражи без предъявления обвинений.

https://ria.ru/20230908/armeniya-1894890514.html

https://ria.ru/20230904/nedovolstvo-1894083930.html

https://ria.ru/20230824/krivopuskov-1891924482.html

армения

ереван

россия

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армения, евгений примаков, следственный комитет россии (ск рф), мария захарова, ереван, россия, федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)