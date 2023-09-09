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Явка на выборах в Херсонскую облдуму превысила 62 процента - РИА Новости, 09.09.2023
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20:48 09.09.2023
https://ria.ru/20230909/yavka-1895237800.html
Явка на выборах в Херсонскую облдуму превысила 62 процента
Явка на выборах в Херсонскую облдуму превысила 62 процента - РИА Новости, 09.09.2023
Явка на выборах в Херсонскую облдуму превысила 62 процента
Явка избирателей по итогам второго дня основного голосования на выборах в Херсонскую областную думу составила 62,68%, сообщила в субботу на брифинге... РИА Новости, 09.09.2023
2023-09-09T20:48
2023-09-09T20:48
политика
херсонская область
россия
единый день голосования в россии — 2023
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ГЕНИЧЕСК (Херсонская обл.), 9 сен - РИА Новости. Явка избирателей по итогам второго дня основного голосования на выборах в Херсонскую областную думу составила 62,68%, сообщила в субботу на брифинге председатель избиркома региона Марина Захарова. "На сегодняшний день на голосовании на выборах в Херсонскую областную думу явка составляет 62,68% от общего числа избирателей", - сказала Захарова. Она добавила, что явка по Геническому муниципальному округу явка составила 45,74%. Глава регионального избиркома отметила, что "работа комиссий сегодня проходила в штатном режиме, голосование прошло спокойно". С 1 по 4 сентября жители Херсонской области, находящиеся в данный момент за пределами региона, голосовали на 329 экстерриториальных участках в 81 регионе России. Со 2 по 7 сентября прошло досрочное голосование в отдаленных и труднодоступных районах области. В пятницу началось основное голосование на стационарных территориальных участках, которое продлится по 10 сентября.
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политика, херсонская область , россия, единый день голосования в россии — 2023
Политика, Херсонская область , Россия, Единый день голосования в России — 2023
Явка на выборах в Херсонскую облдуму превысила 62 процента

Явка по итогам второго дня выборов в Херсонскую облдуму составила 62,68 процента

© РИА Новости / Владислав Николаев | Перейти в медиабанкЕдиный день голосования в России
Единый день голосования в России - РИА Новости, 1920, 09.09.2023
© РИА Новости / Владислав Николаев
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ГЕНИЧЕСК (Херсонская обл.), 9 сен - РИА Новости. Явка избирателей по итогам второго дня основного голосования на выборах в Херсонскую областную думу составила 62,68%, сообщила в субботу на брифинге председатель избиркома региона Марина Захарова.
«
"На сегодняшний день на голосовании на выборах в Херсонскую областную думу явка составляет 62,68% от общего числа избирателей", - сказала Захарова.
Она добавила, что явка по Геническому муниципальному округу явка составила 45,74%.
Глава регионального избиркома отметила, что "работа комиссий сегодня проходила в штатном режиме, голосование прошло спокойно".
С 1 по 4 сентября жители Херсонской области, находящиеся в данный момент за пределами региона, голосовали на 329 экстерриториальных участках в 81 регионе России. Со 2 по 7 сентября прошло досрочное голосование в отдаленных и труднодоступных районах области. В пятницу началось основное голосование на стационарных территориальных участках, которое продлится по 10 сентября.
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