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Явка на выборах в Херсонскую облдуму превысила 62 процента
Явка на выборах в Херсонскую облдуму превысила 62 процента - РИА Новости, 09.09.2023
Явка на выборах в Херсонскую облдуму превысила 62 процента
Явка избирателей по итогам второго дня основного голосования на выборах в Херсонскую областную думу составила 62,68%, сообщила в субботу на брифинге... РИА Новости, 09.09.2023
2023-09-09T20:48
2023-09-09T20:48
2023-09-09T20:48
политика
херсонская область
россия
единый день голосования в россии — 2023
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ГЕНИЧЕСК (Херсонская обл.), 9 сен - РИА Новости. Явка избирателей по итогам второго дня основного голосования на выборах в Херсонскую областную думу составила 62,68%, сообщила в субботу на брифинге председатель избиркома региона Марина Захарова. "На сегодняшний день на голосовании на выборах в Херсонскую областную думу явка составляет 62,68% от общего числа избирателей", - сказала Захарова. Она добавила, что явка по Геническому муниципальному округу явка составила 45,74%. Глава регионального избиркома отметила, что "работа комиссий сегодня проходила в штатном режиме, голосование прошло спокойно". С 1 по 4 сентября жители Херсонской области, находящиеся в данный момент за пределами региона, голосовали на 329 экстерриториальных участках в 81 регионе России. Со 2 по 7 сентября прошло досрочное голосование в отдаленных и труднодоступных районах области. В пятницу началось основное голосование на стационарных территориальных участках, которое продлится по 10 сентября.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, херсонская область , россия, единый день голосования в россии — 2023
Политика, Херсонская область , Россия, Единый день голосования в России — 2023
Явка на выборах в Херсонскую облдуму превысила 62 процента
Явка по итогам второго дня выборов в Херсонскую облдуму составила 62,68 процента