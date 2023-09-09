https://ria.ru/20230909/yavka-1895237800.html

Явка на выборах в Херсонскую облдуму превысила 62 процента

Явка на выборах в Херсонскую облдуму превысила 62 процента - РИА Новости, 09.09.2023

Явка на выборах в Херсонскую облдуму превысила 62 процента

Явка избирателей по итогам второго дня основного голосования на выборах в Херсонскую областную думу составила 62,68%, сообщила в субботу на брифинге... РИА Новости, 09.09.2023

2023-09-09T20:48

2023-09-09T20:48

2023-09-09T20:48

политика

херсонская область

россия

единый день голосования в россии — 2023

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ГЕНИЧЕСК (Херсонская обл.), 9 сен - РИА Новости. Явка избирателей по итогам второго дня основного голосования на выборах в Херсонскую областную думу составила 62,68%, сообщила в субботу на брифинге председатель избиркома региона Марина Захарова. "На сегодняшний день на голосовании на выборах в Херсонскую областную думу явка составляет 62,68% от общего числа избирателей", - сказала Захарова. Она добавила, что явка по Геническому муниципальному округу явка составила 45,74%. Глава регионального избиркома отметила, что "работа комиссий сегодня проходила в штатном режиме, голосование прошло спокойно". С 1 по 4 сентября жители Херсонской области, находящиеся в данный момент за пределами региона, голосовали на 329 экстерриториальных участках в 81 регионе России. Со 2 по 7 сентября прошло досрочное голосование в отдаленных и труднодоступных районах области. В пятницу началось основное голосование на стационарных территориальных участках, которое продлится по 10 сентября.

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

политика, херсонская область , россия, единый день голосования в россии — 2023