https://ria.ru/20230909/yavka-1895236490.html

В ЛНР по итогам второго дня проголосовали более половины избирателей

В ЛНР по итогам второго дня проголосовали более половины избирателей - РИА Новости, 09.09.2023

В ЛНР по итогам второго дня проголосовали более половины избирателей

Больше половины избирателей проголосовали на выборах в Луганской Народной Республике по итогам второго дня выборов, явка составила составила 60,99%, сообщила на РИА Новости, 09.09.2023

2023-09-09T20:37

2023-09-09T20:37

2023-09-09T20:37

в мире

луганская народная республика

россия

госдума рф

донецкая народная республика

единый день голосования в россии — 2023

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ЛУГАНСК, 9 сен - РИА Новости. Больше половины избирателей проголосовали на выборах в Луганской Народной Республике по итогам второго дня выборов, явка составила составила 60,99%, сообщила на брифинге заместитель председателя избиркома ЛНР Марианна Сумская. Ранее Сумская заявляла, что по состоянию на конец первого дня выборов явка составила 42,74%. "Завершился второй день голосования. В 20.00 все участки закрылись... По состоянию на 20.00 явка составила 60,99% ", - сказала она в субботу. Выборы в России в единый день голосования в большинстве регионов проходят три дня и начались с 8 сентября, основным днем станет 10 сентября. В ЕДГ запланированы выборы высших должностных лиц в 21 субъекте РФ и дополнительные выборы депутатов Госдумы по четырём вакантным местам по одномандатным избирательным округам. Назначены выборы в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.

https://ria.ru/20230909/saldo-1895216089.html

луганская народная республика

россия

донецкая народная республика

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, луганская народная республика, россия, госдума рф, донецкая народная республика, единый день голосования в россии — 2023