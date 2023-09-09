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В ЛНР по итогам второго дня проголосовали более половины избирателей
В ЛНР по итогам второго дня проголосовали более половины избирателей - РИА Новости, 09.09.2023
В ЛНР по итогам второго дня проголосовали более половины избирателей
Больше половины избирателей проголосовали на выборах в Луганской Народной Республике по итогам второго дня выборов, явка составила составила 60,99%, сообщила на РИА Новости, 09.09.2023
2023-09-09T20:37
2023-09-09T20:37
2023-09-09T20:37
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луганская народная республика
россия
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единый день голосования в россии — 2023
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ЛУГАНСК, 9 сен - РИА Новости. Больше половины избирателей проголосовали на выборах в Луганской Народной Республике по итогам второго дня выборов, явка составила составила 60,99%, сообщила на брифинге заместитель председателя избиркома ЛНР Марианна Сумская. Ранее Сумская заявляла, что по состоянию на конец первого дня выборов явка составила 42,74%. "Завершился второй день голосования. В 20.00 все участки закрылись... По состоянию на 20.00 явка составила 60,99% ", - сказала она в субботу. Выборы в России в единый день голосования в большинстве регионов проходят три дня и начались с 8 сентября, основным днем станет 10 сентября. В ЕДГ запланированы выборы высших должностных лиц в 21 субъекте РФ и дополнительные выборы депутатов Госдумы по четырём вакантным местам по одномандатным избирательным округам. Назначены выборы в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.
https://ria.ru/20230909/saldo-1895216089.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, луганская народная республика, россия, госдума рф, донецкая народная республика, единый день голосования в россии — 2023
В мире, Луганская Народная Республика, Россия, Госдума РФ, Донецкая Народная Республика, Единый день голосования в России — 2023
В ЛНР по итогам второго дня проголосовали более половины избирателей
Избирком: явка по итогам второго дня голосования в ЛНР составила 60,99 процента