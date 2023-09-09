https://ria.ru/20230909/yatkhotu-1895168388.html

Главным иностранным гостем ВЭФ станет вице-президент Лаоса

Главным иностранным гостем ВЭФ станет вице-президент Лаоса - РИА Новости, 09.09.2023

Главным иностранным гостем ВЭФ станет вице-президент Лаоса

Главным иностранным гостем Восточного экономического форума во Владивостоке будет вице-президент Лаоса Пани Ятхоту, она вместе с президентом России Владимиром... РИА Новости, 09.09.2023

2023-09-09T12:44

2023-09-09T12:44

2023-09-09T15:11

вэф-2023

владимир путин

владивосток

дмитрий песков

лаос

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МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Главным иностранным гостем Восточного экономического форума во Владивостоке будет вице-президент Лаоса Пани Ятхоту, она вместе с президентом России Владимиром Путиным примет участие в пленарной сессии ВЭФ , сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "Главным иностранным гостем на форуме будет вице-президент Лаоса Пани Ятхоту. <…> Она будет вместе с президентом Путиным принимать участие в пленарном заседании форума, которое, как мы уже говорили, состоится 12 сентября. С ней перед пленаркой состоится отдельная двусторонняя встреча у главы государства", — сказал он журналистам. Песков отметил, что Путин также встретится с вице-премьером Госсовета Китая Чжаном Гоцином, который будет принимать участие в работе форума. "В ходе пребывания во Владивостоке президент также встретится с модераторами сессий ВЭФа. В прошлом году была такая встреча апробирована. Она получилась достаточно содержательная. Собственно, дает возможность президенту погрузиться в ту проблематику, которая вот фигурировала на повестке дня форума, а также поговорить о конкретных вопросах и проблемах, с которыми сталкиваются представители бизнеса в ходе своей работы в регионе", — сказал Песков. Также президент побеседует с губернатором Олегом Кожемяко, добавил Песков.

https://ria.ru/20230908/forum-1894876578.html

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Влада Копылова

вэф-2023, владимир путин, владивосток, дмитрий песков, лаос