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Главным иностранным гостем ВЭФ станет вице-президент Лаоса - РИА Новости, 09.09.2023
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12:44 09.09.2023 (обновлено: 15:11 09.09.2023)
https://ria.ru/20230909/yatkhotu-1895168388.html
Главным иностранным гостем ВЭФ станет вице-президент Лаоса
Главным иностранным гостем ВЭФ станет вице-президент Лаоса - РИА Новости, 09.09.2023
Главным иностранным гостем ВЭФ станет вице-президент Лаоса
Главным иностранным гостем Восточного экономического форума во Владивостоке будет вице-президент Лаоса Пани Ятхоту, она вместе с президентом России Владимиром... РИА Новости, 09.09.2023
2023-09-09T12:44
2023-09-09T15:11
вэф-2023
владимир путин
владивосток
дмитрий песков
лаос
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МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Главным иностранным гостем Восточного экономического форума во Владивостоке будет вице-президент Лаоса Пани Ятхоту, она вместе с президентом России Владимиром Путиным примет участие в пленарной сессии ВЭФ , сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "Главным иностранным гостем на форуме будет вице-президент Лаоса Пани Ятхоту. &lt;…&gt; Она будет вместе с президентом Путиным принимать участие в пленарном заседании форума, которое, как мы уже говорили, состоится 12 сентября. С ней перед пленаркой состоится отдельная двусторонняя встреча у главы государства", — сказал он журналистам. Песков отметил, что Путин также встретится с вице-премьером Госсовета Китая Чжаном Гоцином, который будет принимать участие в работе форума. "В ходе пребывания во Владивостоке президент также встретится с модераторами сессий ВЭФа. В прошлом году была такая встреча апробирована. Она получилась достаточно содержательная. Собственно, дает возможность президенту погрузиться в ту проблематику, которая вот фигурировала на повестке дня форума, а также поговорить о конкретных вопросах и проблемах, с которыми сталкиваются представители бизнеса в ходе своей работы в регионе", — сказал Песков. Также президент побеседует с губернатором Олегом Кожемяко, добавил Песков.
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вэф-2023, владимир путин, владивосток, дмитрий песков, лаос
ВЭФ-2023, Владимир Путин, Владивосток, Дмитрий Песков, Лаос
Главным иностранным гостем ВЭФ станет вице-президент Лаоса

Главным иностранным гостем ВЭФ станет вице-президент Лаоса Пани Ятхоту

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкБаннеры в преддверии Восточного экономического форума в аэропорту Кневичи во Владивостоке
Баннеры в преддверии Восточного экономического форума в аэропорту Кневичи во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 09.09.2023
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Баннеры в преддверии Восточного экономического форума в аэропорту Кневичи во Владивостоке
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Главным иностранным гостем Восточного экономического форума во Владивостоке будет вице-президент Лаоса Пани Ятхоту, она вместе с президентом России Владимиром Путиным примет участие в пленарной сессии ВЭФ , сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Главным иностранным гостем на форуме будет вице-президент Лаоса Пани Ятхоту. <…> Она будет вместе с президентом Путиным принимать участие в пленарном заседании форума, которое, как мы уже говорили, состоится 12 сентября. С ней перед пленаркой состоится отдельная двусторонняя встреча у главы государства", — сказал он журналистам.
Песков отметил, что Путин также встретится с вице-премьером Госсовета Китая Чжаном Гоцином, который будет принимать участие в работе форума.
"В ходе пребывания во Владивостоке президент также встретится с модераторами сессий ВЭФа. В прошлом году была такая встреча апробирована. Она получилась достаточно содержательная. Собственно, дает возможность президенту погрузиться в ту проблематику, которая вот фигурировала на повестке дня форума, а также поговорить о конкретных вопросах и проблемах, с которыми сталкиваются представители бизнеса в ходе своей работы в регионе", — сказал Песков.
Также президент побеседует с губернатором Олегом Кожемяко, добавил Песков.
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