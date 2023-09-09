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Наблюдатель из Франции похвалил организацию выборов в России - РИА Новости, 09.09.2023
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16:11 09.09.2023
https://ria.ru/20230909/vybory-1895204961.html
Наблюдатель из Франции похвалил организацию выборов в России
Наблюдатель из Франции похвалил организацию выборов в России - РИА Новости, 09.09.2023
Наблюдатель из Франции похвалил организацию выборов в России
Если на Западе хотят понять, как должны выглядеть современные выборы, то им стоит приехать в Россию, а не "поддаваться пропаганде", заявил РИА Новости эксперт... РИА Новости, 09.09.2023
2023-09-09T16:11
2023-09-09T16:11
единый день голосования в россии — 2023
франция
россия
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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Если на Западе хотят понять, как должны выглядеть современные выборы, то им стоит приехать в Россию, а не "поддаваться пропаганде", заявил РИА Новости эксперт по международному праву из Франции Арно Девеле. "Не поддавайтесь пропаганде. Если вы хотите понять, как должны выглядеть выборы в 21 веке, приезжайте сюда и сами все посмотрите", - сказал иностранный эксперт, обращаясь к жителям западных стран. Он напомнил, что был наблюдателем на референдуме о принятии новых субъектов в состав России в прошлом году. "Все прошло в соответствии с международными нормами: начиная от центров голосования, заканчивая мобильными пунктами и механизмами наблюдения. В этом году я еще сильнее впечатлен, на выборах применяются технологии 21 века, не как в США или европейских странах, во Франции", - сказал Девеле. Наблюдатель обратил внимание на применяющуюся технологию блокчейна в системе российских выборов. "Эта технология выглядит очень безопасной... Это то, что Россия может продвигать за рубеж. Во Франции на выборах до сих пор голосуют "за ширмой", - подчеркнул наблюдатель.
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единый день голосования в россии — 2023, франция, россия
Единый день голосования в России — 2023, Франция, Россия
Наблюдатель из Франции похвалил организацию выборов в России

Наблюдатель из Франции: выборы в 21 веке должны выглядеть так, как в России

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкМужчина участвует в голосовании на избирательном участке в Москве
Мужчина участвует в голосовании на избирательном участке в Москве - РИА Новости, 1920, 09.09.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Мужчина участвует в голосовании на избирательном участке в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Если на Западе хотят понять, как должны выглядеть современные выборы, то им стоит приехать в Россию, а не "поддаваться пропаганде", заявил РИА Новости эксперт по международному праву из Франции Арно Девеле.
"Не поддавайтесь пропаганде. Если вы хотите понять, как должны выглядеть выборы в 21 веке, приезжайте сюда и сами все посмотрите", - сказал иностранный эксперт, обращаясь к жителям западных стран.
Он напомнил, что был наблюдателем на референдуме о принятии новых субъектов в состав России в прошлом году.
"Все прошло в соответствии с международными нормами: начиная от центров голосования, заканчивая мобильными пунктами и механизмами наблюдения. В этом году я еще сильнее впечатлен, на выборах применяются технологии 21 века, не как в США или европейских странах, во Франции", - сказал Девеле.
Наблюдатель обратил внимание на применяющуюся технологию блокчейна в системе российских выборов. "Эта технология выглядит очень безопасной... Это то, что Россия может продвигать за рубеж. Во Франции на выборах до сих пор голосуют "за ширмой", - подчеркнул наблюдатель.
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