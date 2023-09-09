https://ria.ru/20230909/vsu-1895172652.html

Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Краснолиманском направлении

Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 09.09.2023

Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Краснолиманском направлении

Украинские военные за неделю потеряли на краснолиманском направлении более 450 солдат, 13 бронемашин и семь орудий, сообщили в субботу в Минобороны РФ. РИА Новости, 09.09.2023

2023-09-09T13:12

2023-09-09T13:12

2023-09-09T13:12

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы украины

безопасность

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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Украинские военные за неделю потеряли на краснолиманском направлении более 450 солдат, 13 бронемашин и семь орудий, сообщили в субботу в Минобороны РФ. "Потери ВСУ на данном направлении составили более 450 военнослужащих, 13 боевых бронированных машин, 15 автомобилей и семь орудий", - говорится в сводке российского военного ведомства. Отмечается, что на краснолиманском направлении подразделения российской группировки "Центр" совместно с авиацией, артиллерией и тяжелыми огнеметными системами в течение недели успешно отразили 12 атак противника.

https://ria.ru/20230909/krakh-1895163896.html

россия

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, вооруженные силы украины, безопасность