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Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Краснолиманском направлении
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 09.09.2023
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Краснолиманском направлении
Украинские военные за неделю потеряли на краснолиманском направлении более 450 солдат, 13 бронемашин и семь орудий, сообщили в субботу в Минобороны РФ. РИА Новости, 09.09.2023
2023-09-09T13:12
2023-09-09T13:12
2023-09-09T13:12
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
безопасность
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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Украинские военные за неделю потеряли на краснолиманском направлении более 450 солдат, 13 бронемашин и семь орудий, сообщили в субботу в Минобороны РФ. "Потери ВСУ на данном направлении составили более 450 военнослужащих, 13 боевых бронированных машин, 15 автомобилей и семь орудий", - говорится в сводке российского военного ведомства. Отмечается, что на краснолиманском направлении подразделения российской группировки "Центр" совместно с авиацией, артиллерией и тяжелыми огнеметными системами в течение недели успешно отразили 12 атак противника.
https://ria.ru/20230909/krakh-1895163896.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Краснолиманском направлении
ВСУ потеряли за неделю более 450 солдат на Краснолиманском направлении