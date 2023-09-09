https://ria.ru/20230909/vosstanovlenie-1895228126.html

Премьер Украины рассказал, сколько денег направили на восстановление страны

Премьер Украины рассказал, сколько денег направили на восстановление страны - РИА Новости, 09.09.2023

Премьер Украины рассказал, сколько денег направили на восстановление страны

Украинский премьер Денис Шмыгаль заявил, что на восстановление Украины уже направлено более 60 миллиардов гривен (свыше 1,6 миллиарда долларов). РИА Новости, 09.09.2023

2023-09-09T19:25

2023-09-09T19:25

2023-09-09T19:25

в мире

украина

денис шмыгаль

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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Украинский премьер Денис Шмыгаль заявил, что на восстановление Украины уже направлено более 60 миллиардов гривен (свыше 1,6 миллиарда долларов). "Экономика восстановления успешно запустилась и набирает обороты. Более 60 миллиардов гривен уже направлено на быстрое восстановление, в частности, на разминирование, восстановление жилья людей, восстановление и защиту критической инфраструктуры", - написал Шмыгаль у себя в телеграм-канале. В апреле Шмыгаль говорил, что международные партнеры предоставят Украине 115 миллиардов долларов долгосрочной поддержки на восстановление. В начале июля он сообщал, что правительство страны выделило 143,5 миллиона долларов на восстановление объектов в десяти областях.

https://ria.ru/20230909/pomosch-1895180473.html

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в мире, украина, денис шмыгаль