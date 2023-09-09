https://ria.ru/20230909/vnukovo-1895143785.html
Внуково работает штатно после временных ограничений на полеты
Внуково работает штатно после временных ограничений на полеты - РИА Новости, 09.09.2023
Внуково работает штатно после временных ограничений на полеты
Аэропорт Внуково вводил ночью в субботу временные ограничения на полеты, сейчас работает в штатном режиме, сообщили в авиагавани. РИА Новости, 09.09.2023
2023-09-09T08:49
2023-09-09T08:49
2023-09-09T08:49
внуково (аэропорт)
москва
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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Аэропорт Внуково вводил ночью в субботу временные ограничения на полеты, сейчас работает в штатном режиме, сообщили в авиагавани. "По независящим от аэропорта причинам в 2:32 во Внуково были введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. С 2:51 все ограничения на полеты сняты. Аэровокзальный комплекс работает в штатном режиме", - сообщили во "Внуково".
https://ria.ru/20230909/bespilotniki-1895127195.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
внуково (аэропорт), москва
Внуково (аэропорт), Москва
Внуково работает штатно после временных ограничений на полеты
Аэропорт Внуково работает штатно после временных ограничений на полеты
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Аэропорт Внуково вводил ночью в субботу временные ограничения на полеты, сейчас работает в штатном режиме, сообщили в авиагавани.
"По независящим от аэропорта причинам в 2:32 во Внуково были введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. С 2:51 все ограничения на полеты сняты. Аэровокзальный комплекс работает в штатном режиме", - сообщили во "Внуково".
В московских аэропортах задержано более десяти рейсов