https://ria.ru/20230909/vnukovo-1895143785.html

Внуково работает штатно после временных ограничений на полеты

Внуково работает штатно после временных ограничений на полеты - РИА Новости, 09.09.2023

Внуково работает штатно после временных ограничений на полеты

Аэропорт Внуково вводил ночью в субботу временные ограничения на полеты, сейчас работает в штатном режиме, сообщили в авиагавани. РИА Новости, 09.09.2023

2023-09-09T08:49

2023-09-09T08:49

2023-09-09T08:49

внуково (аэропорт)

москва

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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Аэропорт Внуково вводил ночью в субботу временные ограничения на полеты, сейчас работает в штатном режиме, сообщили в авиагавани. "По независящим от аэропорта причинам в 2:32 во Внуково были введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. С 2:51 все ограничения на полеты сняты. Аэровокзальный комплекс работает в штатном режиме", - сообщили во "Внуково".

https://ria.ru/20230909/bespilotniki-1895127195.html

москва

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2023

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

внуково (аэропорт), москва