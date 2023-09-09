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ВКС России за неделю сбили самолет МиГ-29 и вертолет Ми-8 ВСУ - РИА Новости, 09.09.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:31 09.09.2023
https://ria.ru/20230909/vks-1895176088.html
ВКС России за неделю сбили самолет МиГ-29 и вертолет Ми-8 ВСУ
ВКС России за неделю сбили самолет МиГ-29 и вертолет Ми-8 ВСУ - РИА Новости, 09.09.2023
ВКС России за неделю сбили самолет МиГ-29 и вертолет Ми-8 ВСУ
ВКС РФ за неделю сбили истребитель МиГ-29 и вертолет Ми-8 военно-воздушных сил Украины, уничтожили ЗРК С-300ПС ВСУ в районе Любимовки в Запорожской области,... РИА Новости, 09.09.2023
2023-09-09T13:31
2023-09-09T13:31
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
воздушно-космические силы россии
вооруженные силы украины
запорожская область
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МОСКВА, 9 сен – РИА Новости. ВКС РФ за неделю сбили истребитель МиГ-29 и вертолет Ми-8 военно-воздушных сил Украины, уничтожили ЗРК С-300ПС ВСУ в районе Любимовки в Запорожской области, сообщили в субботу в Минобороны России. "Оперативно-тактической авиацией ВКС России, средствами противовоздушной обороны в течение недели сбиты: самолет МиГ-29 и вертолет Ми-8 воздушных сил Украины, а также уничтожены пусковые установки зенитного ракетного комплекса С-300пс в районе населенного пункта Любимовка Запорожской области" , - сообщили в ведомстве.
https://ria.ru/20230909/oborona-1895170266.html
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министерство обороны рф (минобороны рф), воздушно-космические силы россии, вооруженные силы украины, запорожская область
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Воздушно-космические силы России, Вооруженные силы Украины, Запорожская область
ВКС России за неделю сбили самолет МиГ-29 и вертолет Ми-8 ВСУ

Минобороны: ВКС России за неделю сбили самолет МиГ-29 и вертолет Ми-8 ВСУ

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкУдарный вертолет Ка-52 уходит на выполнение боевой задачи в зоне СВО
Ударный вертолет Ка-52 уходит на выполнение боевой задачи в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 09.09.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Ударный вертолет Ка-52 уходит на выполнение боевой задачи в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 9 сен – РИА Новости. ВКС РФ за неделю сбили истребитель МиГ-29 и вертолет Ми-8 военно-воздушных сил Украины, уничтожили ЗРК С-300ПС ВСУ в районе Любимовки в Запорожской области, сообщили в субботу в Минобороны России.
"Оперативно-тактической авиацией ВКС России, средствами противовоздушной обороны в течение недели сбиты: самолет МиГ-29 и вертолет Ми-8 воздушных сил Украины, а также уничтожены пусковые установки зенитного ракетного комплекса С-300пс в районе населенного пункта Любимовка Запорожской области" , - сообщили в ведомстве.
Военнослужащие ВС РФ на Запорожском направлении - РИА Новости, 1920, 09.09.2023
ВС России за неделю отбили 39 атак ВСУ на Запорожском направлении
Вчера, 12:59
 
Специальная военная операция на УкраинеМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Воздушно-космические силы РоссииВооруженные силы УкраиныЗапорожская область
 
 
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