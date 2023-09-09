https://ria.ru/20230909/vks-1895176088.html
ВКС России за неделю сбили самолет МиГ-29 и вертолет Ми-8 ВСУ
ВКС России за неделю сбили самолет МиГ-29 и вертолет Ми-8 ВСУ - РИА Новости, 09.09.2023
ВКС России за неделю сбили самолет МиГ-29 и вертолет Ми-8 ВСУ
ВКС РФ за неделю сбили истребитель МиГ-29 и вертолет Ми-8 военно-воздушных сил Украины, уничтожили ЗРК С-300ПС ВСУ в районе Любимовки в Запорожской области,... РИА Новости, 09.09.2023
2023-09-09T13:31
2023-09-09T13:31
2023-09-09T13:31
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
воздушно-космические силы россии
вооруженные силы украины
запорожская область
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МОСКВА, 9 сен – РИА Новости. ВКС РФ за неделю сбили истребитель МиГ-29 и вертолет Ми-8 военно-воздушных сил Украины, уничтожили ЗРК С-300ПС ВСУ в районе Любимовки в Запорожской области, сообщили в субботу в Минобороны России. "Оперативно-тактической авиацией ВКС России, средствами противовоздушной обороны в течение недели сбиты: самолет МиГ-29 и вертолет Ми-8 воздушных сил Украины, а также уничтожены пусковые установки зенитного ракетного комплекса С-300пс в районе населенного пункта Любимовка Запорожской области" , - сообщили в ведомстве.
https://ria.ru/20230909/oborona-1895170266.html
запорожская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство обороны рф (минобороны рф), воздушно-космические силы россии, вооруженные силы украины, запорожская область
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Воздушно-космические силы России, Вооруженные силы Украины, Запорожская область
ВКС России за неделю сбили самолет МиГ-29 и вертолет Ми-8 ВСУ
Минобороны: ВКС России за неделю сбили самолет МиГ-29 и вертолет Ми-8 ВСУ