https://ria.ru/20230909/vks-1895176088.html

ВКС России за неделю сбили самолет МиГ-29 и вертолет Ми-8 ВСУ

ВКС России за неделю сбили самолет МиГ-29 и вертолет Ми-8 ВСУ - РИА Новости, 09.09.2023

ВКС России за неделю сбили самолет МиГ-29 и вертолет Ми-8 ВСУ

ВКС РФ за неделю сбили истребитель МиГ-29 и вертолет Ми-8 военно-воздушных сил Украины, уничтожили ЗРК С-300ПС ВСУ в районе Любимовки в Запорожской области,... РИА Новости, 09.09.2023

2023-09-09T13:31

2023-09-09T13:31

2023-09-09T13:31

специальная военная операция на украине

министерство обороны рф (минобороны рф)

воздушно-космические силы россии

вооруженные силы украины

запорожская область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/1f/1887290505_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_b8af90881ae08c59a882fe7269060d9b.jpg

МОСКВА, 9 сен – РИА Новости. ВКС РФ за неделю сбили истребитель МиГ-29 и вертолет Ми-8 военно-воздушных сил Украины, уничтожили ЗРК С-300ПС ВСУ в районе Любимовки в Запорожской области, сообщили в субботу в Минобороны России. "Оперативно-тактической авиацией ВКС России, средствами противовоздушной обороны в течение недели сбиты: самолет МиГ-29 и вертолет Ми-8 воздушных сил Украины, а также уничтожены пусковые установки зенитного ракетного комплекса С-300пс в районе населенного пункта Любимовка Запорожской области" , - сообщили в ведомстве.

https://ria.ru/20230909/oborona-1895170266.html

запорожская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

министерство обороны рф (минобороны рф), воздушно-космические силы россии, вооруженные силы украины, запорожская область