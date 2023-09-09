https://ria.ru/20230909/uvolnenie-1895250456.html

Премьер Армении уволил главу службы госохраны

Премьер Армении уволил главу службы госохраны - РИА Новости, 09.09.2023

Премьер Армении уволил главу службы госохраны

Премьер-министр Армении Никол Пашинян уволил начальника службы государственной охраны, в полномочия которой входит обеспечение безопасности руководителей... РИА Новости, 09.09.2023

2023-09-09T23:33

2023-09-09T23:33

2023-09-09T23:46

армения

в мире

никол пашинян

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/1d/1874770208_0:46:3264:1882_1920x0_80_0_0_c52cb1e31099dc08dfc642363ad75b80.jpg

ЕРЕВАН, 9 сен - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян уволил начальника службы государственной охраны, в полномочия которой входит обеспечение безопасности руководителей страны, сообщается на сайте правительства. "Освободить Саркиса Ованнисяна от должности начальника службы государственной охраны", - говорится в приказе премьера, текст которого размещён на сайте кабмина. Исполняющим обязанности руководителя службы назначен Артур Гаспарян, который занимал должность заместитель руководителя этой силовой структуры О причинах кадровых изменений не сообщается.

https://ria.ru/20230904/armeniya-1894125548.html

армения

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

армения, в мире, никол пашинян