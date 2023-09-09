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Премьер Армении уволил главу службы госохраны - РИА Новости, 09.09.2023
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23:33 09.09.2023 (обновлено: 23:46 09.09.2023)
https://ria.ru/20230909/uvolnenie-1895250456.html
Премьер Армении уволил главу службы госохраны
Премьер Армении уволил главу службы госохраны - РИА Новости, 09.09.2023
Премьер Армении уволил главу службы госохраны
Премьер-министр Армении Никол Пашинян уволил начальника службы государственной охраны, в полномочия которой входит обеспечение безопасности руководителей... РИА Новости, 09.09.2023
2023-09-09T23:33
2023-09-09T23:46
армения
в мире
никол пашинян
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ЕРЕВАН, 9 сен - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян уволил начальника службы государственной охраны, в полномочия которой входит обеспечение безопасности руководителей страны, сообщается на сайте правительства. "Освободить Саркиса Ованнисяна от должности начальника службы государственной охраны", - говорится в приказе премьера, текст которого размещён на сайте кабмина. Исполняющим обязанности руководителя службы назначен Артур Гаспарян, который занимал должность заместитель руководителя этой силовой структуры О причинах кадровых изменений не сообщается.
https://ria.ru/20230904/armeniya-1894125548.html
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армения, в мире, никол пашинян
Армения, В мире, Никол Пашинян
Премьер Армении уволил главу службы госохраны

Пашинян уволил главу службы госохраны

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПремьер-министр Армении Никол Пашинян
Премьер-министр Армении Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 09.09.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Премьер-министр Армении Никол Пашинян . Архивное фото
Читать ria.ru в
ЕРЕВАН, 9 сен - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян уволил начальника службы государственной охраны, в полномочия которой входит обеспечение безопасности руководителей страны, сообщается на сайте правительства.
«
"Освободить Саркиса Ованнисяна от должности начальника службы государственной охраны", - говорится в приказе премьера, текст которого размещён на сайте кабмина.
Исполняющим обязанности руководителя службы назначен Артур Гаспарян, который занимал должность заместитель руководителя этой силовой структуры
О причинах кадровых изменений не сообщается.
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