https://ria.ru/20230909/ukraina-1895130612.html

Американский эксперт оценил стремление украинцев пойти на прекращение огня

Американский эксперт оценил стремление украинцев пойти на прекращение огня - РИА Новости, 09.09.2023

Американский эксперт оценил стремление украинцев пойти на прекращение огня

Ряд украинцев считают возможным прекращение огня с Россией в обмен на реальные гарантии безопасности, пишет американский эксперт по международной политике Фарид РИА Новости, 09.09.2023

2023-09-09T04:51

2023-09-09T04:51

2023-09-09T04:59

владимир путин

оон

россия

луганская народная республика

украина

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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Ряд украинцев считают возможным прекращение огня с Россией в обмен на реальные гарантии безопасности, пишет американский эксперт по международной политике Фарид Закария. По мнению Закарии, которое он выражает в статье для газеты Washington Post, никто из украинцев, с которыми ему довелось общаться, не считает, что Украине следует прекращать боевые действия. Однако при более длительном общении с этими людьми раскрываются нюансы их взглядов. "Не отступать" - это мантра, но некоторые говорят, что возможно представить прекращение огня, при котором Украина никогда юридически не признает легитимность российской власти над частями Донбасса и Крыма, в обмен на реальные гарантии безопасности", - отметил Закария. Эксперт также приводит мнение неназванного украинского политика, который заявил, что тем, кто не воюет, легко отказываться от компромиссов. "Главный вопрос состоит в том, каковы настроения солдат на поле (боя) и тех, которые вернулись. Возможно, у них более неоднородные позиции. Но им придется их сформулировать", - приводит Закария слова чиновника. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 2014 года 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно". Президент РФ Владимир Путин в октябре 2022 года подписал федеральные конституционные законы о принятии новых территорий в состав России и образовании новых субъектов РФ. В состав России вошли ЛНР, ДНР, Запорожская и Херсонская области. Это произошло после референдумов, которые состоялись в этих регионах 23-27 сентября. В ДНР за это решение проголосовали 99,23% избирателей, в ЛНР - 98,42%, в Херсонской области - 87,05% и в Запорожье - 93,11%.

https://ria.ru/20230908/vklad-1894877940.html

https://ria.ru/20230822/uregulirovanie-1891618391.html

россия

луганская народная республика

украина

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владимир путин, оон, россия, луганская народная республика, украина