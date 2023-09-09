https://ria.ru/20230909/udary-1895169899.html
ВС России нарушили обеспечение ВСУ на Херсонском и Запорожском направлениях
ВС России нарушили обеспечение ВСУ на Херсонском и Запорожском направлениях - РИА Новости, 09.09.2023
ВС России нарушили обеспечение ВСУ на Херсонском и Запорожском направлениях
Российские военные нанесли за минувшую неделю шесть групповых ударов по различным военным объектам на Украине, нарушив работу систем стратегической... РИА Новости, 09.09.2023
2023-09-09T12:58
2023-09-09T12:58
2023-09-09T14:54
специальная военная операция на украине
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безопасность
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МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Российские военные нанесли за минувшую неделю шесть групповых ударов по различным военным объектам на Украине, нарушив работу систем стратегической радиотехнической разведки и материально-технического обеспечения ВСУ на Херсонском и Запорожском направлениях, сообщили в Минобороны.Как подчеркнули в ведомстве, речь идет о портовой инфраструктуре, складах с боеприпасами, западным вооружением и топливом, а также о базах подготовки диверсантов и террористов из "Русского добровольческого корпуса"*. Кроме того, российские военные поразили объекты радиотехнической разведки и производства безэкипажных катеров. Как уточняется, удары наносились высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования, а также при помощи беспилотников."В результате ударов была нарушена работа систем стратегической радиотехнической разведки, а также материально-технического обеспечения группировок войск ВСУ, действующих на Херсонском и Запорожском направлениях", — говорится в сводке.В Минобороны также сообщили, что в течение недели украинские подразделения 39 раз пытались прорвать оборону российских частей в районах Работино и Вербового в Запорожской области. Все атаки удалось отразить. Противник потерял более 845 человек, 27 танков и боевых бронированных машин, включая британский Challenger 2, а также 25 автомобилей. Кроме того, при контрбатарейной борьбе удалось уничтожить 63 орудия полевой артиллерии ВСУ.На Южнодонецком направлении российские войска отразили четыре атаки украинских солдат. Противник потерял более 1230 человек, 24 боевые бронированные машины, 37 автомобилей и 17 орудий полевой артиллерии.На Донецком направлении группировка войск "Юг" отразила 56 атак ВСУ. Противник при этом потерял более 2100 человек, 23 танка и другие боевые бронированные машины, 45 автомобилей и 30 орудий полевой артиллерии.На Купянском направлении российские войска отразили 22 атаки украинских подразделений. Противник при этом потерял до 425 человек, восемь боевых бронированных машин, 18 автомобилей и 15 артиллерийских орудий.На Краснолиманском направлении группировка войск "Центр" отразила 12 атак ВСУ. Противник потерял более 450 солдат, 13 боевых бронированных машин, 15 автомобилей и семь орудий.На Херсонском направлении российские подразделения продолжили наносить огневое поражение украинским войскам. В числе прочего удалось пресечь попытку высадки десанта на остров Тендровская коса и ликвидировать пять групп диверсантов. Противник потерял до 355 военнослужащих, один танк, 32 автомобиля и 12 орудий полевой артиллерии.* Запрещенная в России террористическая организация.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Минобороны РФ: со второго по девятое сентября нанесено шесть ударов по военным объектам ВСУ
Брифинг Минобороны России
2023-09-09T12:58
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PT0M47S
РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, украина, безопасность, вооруженные силы украины, запорожская область
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Запорожская область
ВС России нарушили обеспечение ВСУ на Херсонском и Запорожском направлениях
Удары ВС РФ нарушили обеспечение ВСУ на Херсонском и Запорожском направлениях
МОСКВА, 9 сен — РИА Новости.
Российские военные нанесли за минувшую неделю шесть групповых ударов по различным военным объектам на Украине, нарушив работу систем стратегической радиотехнической разведки и материально-технического обеспечения ВСУ на Херсонском и Запорожском направлениях, сообщили
в Минобороны.
Как подчеркнули в ведомстве, речь идет о портовой инфраструктуре, складах с боеприпасами, западным вооружением и топливом, а также о базах подготовки диверсантов и террористов из "Русского добровольческого корпуса"*. Кроме того, российские военные поразили объекты радиотехнической разведки и производства безэкипажных катеров. Как уточняется, удары наносились высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования, а также при помощи беспилотников.
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«
"В результате ударов была нарушена работа систем стратегической радиотехнической разведки, а также материально-технического обеспечения группировок войск ВСУ, действующих на Херсонском и Запорожском направлениях", — говорится в сводке.
В Минобороны также сообщили, что в течение недели украинские подразделения 39 раз пытались прорвать оборону российских частей в районах Работино и Вербового в Запорожской области
. Все атаки удалось отразить. Противник потерял более 845 человек, 27 танков и боевых бронированных машин, включая британский Challenger 2, а также 25 автомобилей. Кроме того, при контрбатарейной борьбе удалось уничтожить 63 орудия полевой артиллерии ВСУ.
На Южнодонецком направлении российские войска отразили четыре атаки украинских солдат. Противник потерял более 1230 человек, 24 боевые бронированные машины, 37 автомобилей и 17 орудий полевой артиллерии.
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На Донецком направлении группировка войск "Юг" отразила 56 атак ВСУ. Противник при этом потерял более 2100 человек, 23 танка и другие боевые бронированные машины, 45 автомобилей и 30 орудий полевой артиллерии.
На Купянском направлении российские войска отразили 22 атаки украинских подразделений. Противник при этом потерял до 425 человек, восемь боевых бронированных машин, 18 автомобилей и 15 артиллерийских орудий.
На Краснолиманском направлении группировка войск "Центр" отразила 12 атак ВСУ. Противник потерял более 450 солдат, 13 боевых бронированных машин, 15 автомобилей и семь орудий.
На Херсонском направлении российские подразделения продолжили наносить огневое поражение украинским войскам. В числе прочего удалось пресечь попытку высадки десанта на остров Тендровская коса и ликвидировать пять групп диверсантов. Противник потерял до 355 военнослужащих, один танк, 32 автомобиля и 12 орудий полевой артиллерии.
* Запрещенная в России террористическая организация.
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