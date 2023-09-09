https://ria.ru/20230909/trud-1895199931.html
Страны G20 планируют устранить детский труд в цепочках создания стоимости
Страны G20 планируют устранить детский труд в цепочках создания стоимости - РИА Новости, 09.09.2023
Страны G20 планируют устранить детский труд в цепочках создания стоимости
Страны G20 в итоговой декларации заявили, что активизируют усилия по устранению детского труда в глобальных цепочках создания стоимости. РИА Новости, 09.09.2023
2023-09-09T15:35
2023-09-09T15:35
2023-09-09T15:35
индия
большая двадцатка
нью-дели
бангладеш
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НЬЮ-ДЕЛИ, 9 сен - РИА Новости. Страны G20 в итоговой декларации заявили, что активизируют усилия по устранению детского труда в глобальных цепочках создания стоимости. "Мы обязуемся... продвигать достойный труд и обеспечивать инклюзивную политику социальной защиты для всех. Для достижения этой цели мы активизируем наши усилия по устранению детского и принудительного труда в глобальных цепочках создания стоимости", - говорится в документе. В декларации также говорится, что лидеры G20 будут поддерживать развивающиеся страны в продвижении по цепочке создания стоимости. "Мы признаем решающую роль частного предпринимательства в... обеспечении устойчивых экономических преобразований. С этой целью мы решаем работать с частным сектором, чтобы создать... устойчивые глобальные цепочки создания стоимости и поддержать развивающиеся страны в продвижении вверх по ним", - подчеркивается в документе. Индия председательствует в G20 с 1 декабря 2022 года. Саммит лидеров группы проходит в Нью-Дели 9-10 сентября. На него приглашены лидеры стран "двадцатки" и еще девяти государств - Бангладеш, Египта, Испании, Маврикия, Нигерии, Нидерландов, ОАЭ, Омана и Сингапура.
https://ria.ru/20230909/plastik-1895198577.html
https://ria.ru/20230909/deklaratsiya-1895198454.html
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индия, большая двадцатка, нью-дели, бангладеш
Индия, Большая двадцатка, Нью-Дели, Бангладеш
Страны G20 планируют устранить детский труд в цепочках создания стоимости
Страны G20 планируют устранить детский труд в цепочках создания стоимости