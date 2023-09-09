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Товарооборот России и Мексики в июне достиг исторического максимума - РИА Новости, 09.09.2023
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09:18 09.09.2023
https://ria.ru/20230909/tovarooborot-1895147335.html
Товарооборот России и Мексики в июне достиг исторического максимума
Товарооборот России и Мексики в июне достиг исторического максимума - РИА Новости, 09.09.2023
Товарооборот России и Мексики в июне достиг исторического максимума
Товарооборот России и Мексики в июне вырос на 17% в годовом выражении - до 324 миллионов долларов, что стало историческим максимумом, следует из анализа РИА... РИА Новости, 09.09.2023
2023-09-09T09:18
2023-09-09T09:18
экономика
россия
мексика
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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Товарооборот России и Мексики в июне вырос на 17% в годовом выражении - до 324 миллионов долларов, что стало историческим максимумом, следует из анализа РИА Новости данных мексиканской статслужбы. Согласно данным ведомства, импорт Мексики российской продукции увеличился в годовом выражении на 17% - до 322 миллионов долларов. Одновременно вырос и экспорт мексиканских товаров в Россию - в 1,4 раза, до 2 миллионов долларов. Торговый дефицит Мексики с Россией в начале лета составил максимальные за всю историю 320 миллионов долларов, увеличившись за год на 16,8%. По данным платформы ООН Comtrade, чуть боле половины мексиканского импорта из России (51%) приходится на железо и сталь, еще 31% - на удобрения. В топ-5 импортируемой Мексикой продукции также входят алюминий (5%), оборудование (0,9%) и древесина и изделия из нее (0,65%). При этом Мексика поставляет в Россию кофе, чай и специи, а также напитки и алкоголь. В то же время за первое полугодие товарооборот сократился - на 3,8%, до 1,25 миллиарда долларов. Это произошло из-за резкого падения мексиканского экспорта - в 1,8 раза, до 16,4 миллиона долларов. При этом импорт российской продукции увеличился лишь на 3,3% - до 1,23 миллиарда долларов. В результате торговый дефицит расширился на 12% - до 1,22 миллиарда долларов.
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экономика, россия, мексика
Экономика, Россия, Мексика
Товарооборот России и Мексики в июне достиг исторического максимума

Товарооборот России и Мексики в июне достиг рекордных 324 миллионов долларов

© Fotolia / dan talsonПлощадь Конституции в Мехико
Площадь Конституции в Мехико - РИА Новости, 1920, 09.09.2023
© Fotolia / dan talson
Площадь Конституции в Мехико. Архивное фото
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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Товарооборот России и Мексики в июне вырос на 17% в годовом выражении - до 324 миллионов долларов, что стало историческим максимумом, следует из анализа РИА Новости данных мексиканской статслужбы.
Согласно данным ведомства, импорт Мексики российской продукции увеличился в годовом выражении на 17% - до 322 миллионов долларов. Одновременно вырос и экспорт мексиканских товаров в Россию - в 1,4 раза, до 2 миллионов долларов.
Торговый дефицит Мексики с Россией в начале лета составил максимальные за всю историю 320 миллионов долларов, увеличившись за год на 16,8%.
По данным платформы ООН Comtrade, чуть боле половины мексиканского импорта из России (51%) приходится на железо и сталь, еще 31% - на удобрения. В топ-5 импортируемой Мексикой продукции также входят алюминий (5%), оборудование (0,9%) и древесина и изделия из нее (0,65%). При этом Мексика поставляет в Россию кофе, чай и специи, а также напитки и алкоголь.
В то же время за первое полугодие товарооборот сократился - на 3,8%, до 1,25 миллиарда долларов. Это произошло из-за резкого падения мексиканского экспорта - в 1,8 раза, до 16,4 миллиона долларов. При этом импорт российской продукции увеличился лишь на 3,3% - до 1,23 миллиарда долларов. В результате торговый дефицит расширился на 12% - до 1,22 миллиарда долларов.
Виктор Коронелли - РИА Новости, 1920, 09.02.2023
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