https://ria.ru/20230909/tovarooborot-1895147335.html

Товарооборот России и Мексики в июне достиг исторического максимума

Товарооборот России и Мексики в июне достиг исторического максимума - РИА Новости, 09.09.2023

Товарооборот России и Мексики в июне достиг исторического максимума

Товарооборот России и Мексики в июне вырос на 17% в годовом выражении - до 324 миллионов долларов, что стало историческим максимумом, следует из анализа РИА... РИА Новости, 09.09.2023

2023-09-09T09:18

2023-09-09T09:18

2023-09-09T09:18

экономика

россия

мексика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/94270/53/942705317_0:131:2500:1537_1920x0_80_0_0_b0eeae093aee145034217810b1d76380.jpg

МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Товарооборот России и Мексики в июне вырос на 17% в годовом выражении - до 324 миллионов долларов, что стало историческим максимумом, следует из анализа РИА Новости данных мексиканской статслужбы. Согласно данным ведомства, импорт Мексики российской продукции увеличился в годовом выражении на 17% - до 322 миллионов долларов. Одновременно вырос и экспорт мексиканских товаров в Россию - в 1,4 раза, до 2 миллионов долларов. Торговый дефицит Мексики с Россией в начале лета составил максимальные за всю историю 320 миллионов долларов, увеличившись за год на 16,8%. По данным платформы ООН Comtrade, чуть боле половины мексиканского импорта из России (51%) приходится на железо и сталь, еще 31% - на удобрения. В топ-5 импортируемой Мексикой продукции также входят алюминий (5%), оборудование (0,9%) и древесина и изделия из нее (0,65%). При этом Мексика поставляет в Россию кофе, чай и специи, а также напитки и алкоголь. В то же время за первое полугодие товарооборот сократился - на 3,8%, до 1,25 миллиарда долларов. Это произошло из-за резкого падения мексиканского экспорта - в 1,8 раза, до 16,4 миллиона долларов. При этом импорт российской продукции увеличился лишь на 3,3% - до 1,23 миллиарда долларов. В результате торговый дефицит расширился на 12% - до 1,22 миллиарда долларов.

https://ria.ru/20230209/posol-1850978416.html

россия

мексика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

экономика, россия, мексика