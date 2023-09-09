https://ria.ru/20230909/soyuzniki-1895148303.html

В Британии заявили о трещине в отношениях Киева и его союзников

В Британии заявили о трещине в отношениях Киева и его союзников - РИА Новости, 09.09.2023

В Британии заявили о трещине в отношениях Киева и его союзников

Цели Украины в конфликте и поддержавшего его Запада больше не совпадают, западные страны будут все больше сомневаться в том, что Киев осуществит задуманное,... РИА Новости, 09.09.2023

2023-09-09T09:31

2023-09-09T09:31

2023-09-09T09:31

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

владимир путин

украина

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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Цели Украины в конфликте и поддержавшего его Запада больше не совпадают, западные страны будут все больше сомневаться в том, что Киев осуществит задуманное, считает вице-маршал ВВС Великобритании в отставке Шон Белл, чья статья опубликована на сайте телеканала Sky News. По мнению Белла, Россию давно считали угрозой интересам Запада, Москва после распада СССР стремилась сделать из страны мировую сверхдержаву. Но, как считает офицер в отставке, конфликт на Украине якобы ослабил позиции Москвы, по его мнению, она больше не представляет угрозу Европе. Таким образом, Запад достиг своей цели в конфликте, теперь страны должны заняться внутренними проблемами, говорится в его статье. Однако Украина все еще стремится вытеснить силы РФ, заявил он. "Суровая реальность такова, что цели Украины больше не совпадают с целями ее сторонников", - приводит телеканал слова Белла. Он добавил, что союзники обязуются оказывать поддержку украинскому наступлению, но скептицизм по поводу того, достижимы и приемлемы ли цели Киева в конфликте, будет возрастать. Украинское контрнаступление началось 4 июня. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе широко разрекламированными танками Leopard – впоследствии кадры с дымящимися на поле боя машинами вызвали резонанс на Западе. Спустя три месяца президент Владимир Путин констатировал: "контрнаступ" не то что буксует, "это провал". По словам министра обороны Сергея Шойгу, ВСУ не достигли целей ни на одном из направлений. Самое горячее из них – запорожское, у небольшого села Работино, там Украина ввела в бой из стратегического резерва бригады с западной подготовкой. По данным Минобороны РФ на начало сентября, с начала "контрнаступа" ВСУ потеряли более 66 тысяч человек и 7,6 тысячи единиц вооружения, включая немецкие танки Leopard, французские AMX и американские БМП Bradley. Появились сообщения о первом уничтоженном британском танке Challenger 2. Западные СМИ особенно отмечают эффективность минных полей ВС РФ. На этом фоне госсекретарь США Энтони Блинкен выразил мнение, что наступление ВСУ будет идти "на протяжении гораздо большего числа месяцев", а Штаты начали поставлять Киеву кассетные боеприпасы. Хотя, по мнению опрошенных РИА Новости экспертов, кардинально изменить ситуацию они не в состоянии. На Западе ряд политиков признают, что Россия побеждает в конфликте на Украине, а Запад проигрывает на фоне вранья со стороны США.

https://ria.ru/20230909/signal-1895130441.html

https://ria.ru/20230909/sekret-1895134222.html

https://ria.ru/20230909/tanki-1895130103.html

украина

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

вооруженные силы украины, владимир путин, украина